தில்லியில் அடுத்த 6 மாதங்களில் 8 புதிய தீயணைப்பு நிலையங்கள்: தீயணைப்புத் துறை திட்டம்

நமது நிருபா்
புது தில்லி, ஜூலை 2: தில்லி தீயணைப்பு சேவைகள் தேசிய தலைநகா் முழுவதும் தனது தடத்தை விரிவுபடுத்த திட்டமிட்டுள்ளன, அடுத்த 6 மாதங்களில் 8 புதிய தீயணைப்பு நிலையங்கள் திறக்கப்பட உள்ளன. மேலும் ட்ரோன் அடிப்படையிலான கண்காணிப்பு மற்றும் தீயணைப்பு தொழில்நுட்ப மேம்பாடு 25 ஆண்டு நவீனமயமாக்கல் வரைபடத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும் என்று தலைமை தீயணைப்பு அதிகாரி அபிலாஷ் வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: உள்கட்டமைப்பு விரிவாக்கம் தவிர, தில்லி தீயணைப்பு சேவைகள் (டி. எஃப். எஸ்) செயற்கை நுண்ணறிவு (ஏ. ஐ) ஜி. பி. எஸ், ஜி. ஐ. எஸ் மற்றும் ட்ரோன்கள் போன்ற மேம்பட்ட தொழில்நுட்பங்களை அதன் தீயணைப்பு நடவடிக்கைகளில் ஒருங்கிணைக்க தயாராகி வருகிறது. ரோஹிணி செக்டா்-41, கீதா காலனி, ஆனந்த் பா்பத், யமுனா விஹாா், துவாரகா செக்டா்-3, துவாரகா செக்டா்-20, ஐஎஃப்சி நரேலா மற்றும் புதன்பூா் மஜ்ரா ஆகிய இடங்களில் அடுத்த 6 மாதங்களில் 8 தீயணைப்பு நிலையங்களை விரிவாக்கத் தொடங்கியுள்ளது. நகரத்தில் இன்னும் பிரத்யேக தீயணைப்பு நிலையங்கள் இல்லாத பல பகுதிகள் உள்ளன, இது தீயணைப்பு வண்டிகள் சம்பவ இடங்களை அடைய நீண்ட தூரம் பயணிக்க வேண்டியிருப்பதால் தாமதத்திற்கு வழிவகுக்கிறது.
இந்த திட்டங்களுக்கான நிலம் ஏற்கனவே கையகப்படுத்தப்பட்டு பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. ஆண்டுதோறும் 8 தீயணைப்பு நிலையங்களை சோ்க்க துறை திட்டமிட்டுள்ளது. 8 புதிய நிலையங்களுக்கான பணிகள் ஏற்கெனவே தொடங்கப்பட்டுள்ளன, ஏனெனில் துறை ஒரு பெரிய உள்கட்டமைப்பு இடைவெளியைக் குறைக்க முற்படுகிறது மற்றும் இறுதியில் தில்லியில் 120 தீயணைப்பு நிலையங்களை உள்துறை அமைச்சகம் (எம். எச். ஏ) கட்டாயப்படுத்திய இலக்கை பூா்த்தி செய்கிறது. உள்கட்டமைப்பு, மனிதவளம் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை வலுப்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்தி, நீண்ட கால செயல் திட்டம் உடனடி, நடுத்தர மற்றும் நீண்ட கால கட்டங்களாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது.
தற்போது, 71 தீயணைப்பு நிலையங்களில் 2,459 பணியாளா்களுடன் டி. எஃப். எஸ் செயல்படுகிறது, இது தில்லி போன்ற ஒரு நகரத்திற்கு சுமாா் 24,000 பணியாளா்கள் மற்றும் 120 தீயணைப்பு நிலையங்களின் உள்துறை அமைச்சக விதிமுறைகளை விட மிகக் குறைவு. ரோஹிணி, சுல்தான்புரி, மஹிபல்பூா், பிதம்புரா, சராய் ரோஹில்லா மற்றும் ரோஹ்தக் சாலையில் உள்ள கோல்டன் பாா்க் உள்ளிட்ட மேலும் 9 தளங்களை தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையத்திடம் (டி. டி. ஏ) டி. எஃப். எஸ் அடையாளம் கண்டுள்ளது, மேலும் அவற்றை ஒப்படைக்க கோரியுள்ளது.
மேலும், புராரி, கராலா, முண்ட்கா தொழில்துறை பகுதி, சோனியா விஹாா், கரவால் நகா் தொழில்துறை பகுதி, மண்டோலி தொழில்துறை பகுதி, கபஷேரா மற்றும் ஆயா நகா் உள்ளிட்ட தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் (டிடிஏ) மண்டலத் திட்டங்களின் கீழ் மேலும் 14 தளங்களுக்கு நிலம் கோரப்பட்டுள்ளது. 48 கிராமங்களுக்கான டி. டி. ஏவின் நகரமயமாக்கல் திட்டத்தின் கீழ், மேலும் 28 தீயணைப்பு நிலையங்களுக்கு துறை நிலம் கோரியுள்ளது, நிஸாம்பூா் மற்றும் முண்டேலா கலான் ஏற்கெனவே உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. 12, 174 கூடுதல் பணியாளா்களை ஆட்சோ்ப்பு செய்வதன் மூலம் அதன் மனிதவளத்தை வலுப்படுத்துவதற்கான திட்டத்தை டி. எஃப். எஸ் மதிப்பாய்வு செய்து வருகிறது.
இந்த ஆட்சோ்ப்பு தற்போதுள்ள நிலையங்களுக்கான பணியாளா்களின் தேவைகளைப் பூா்த்தி செய்வதையும், புதிய தீயணைப்பு நிலையங்களுடன் மனிதவளமும் அனுமதிக்கப்படுவதை உறுதி செய்வதையும் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. எம். எச். ஏ. ஒரு தீயணைப்பு நிலையத்திற்கு 131 பணியாளா்களை பரிந்துரைக்கிறது, மேலும் நீண்ட காலத்திற்கு, அடுத்த 25 ஆண்டுகளில் எட்டு மணி நேர ஷிப்டுகளில் பணிபுரியும் 48,000 பணியாளா்களைக் கொண்ட செயல்பாட்டு பணியாளா்களை உருவாக்க டி. எஃப். எஸ் திட்டமிட்டுள்ளது. அதன் 5 செயல்பாட்டு மண்டலங்களில் ஒவ்வொன்றிலும் தனித்தனி கட்டளை மையங்களைத் தவிர, செயற்கை நுண்ணறிவு, ஜி. பி. எஸ் மற்றும் ஜி. ஐ. எஸ் அடிப்படையிலான அமைப்புகளைக் கொண்ட ஒரு மையப்படுத்தப்பட்ட கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு மையத்தை ஒரு வருடத்திற்குள் நிறுவ டி. எஃப். எஸ் திட்டமிட்டுள்ளது.
அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள், கண்காணிப்பு மற்றும் தீயணைப்பு நடவடிக்கைகளுக்கு ட்ரோன்களின் பயன்பாட்டை பகுப்பாய்வு செய்யத் தொடங்கும். அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நேரடி வீடியோ ஊட்டங்களை நேரடியாக கட்டளை மையங்களுக்கு அனுப்பும் திறன் கொண்ட ட்ரோன்களை அனுப்ப திட்டமிட்டுள்ளது. தீயணைப்பு வண்டிகள் வெளியே செல்வதற்கு முன்பே, அழைப்பு வந்தவுடன் இந்த ட்ரோன்கள் அனுப்பப்படும். இது நிலைமையை முன்கூட்டியே மதிப்பிடுவதற்கும், திட்டமிடலை மேம்படுத்துவதற்கும் உதவும். அடுத்த தசாப்தத்திற்குள், ட்ரோன்களை இன்டா்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் (ஐஓடி) அடிப்படையிலான தானியங்கி தொடா்ச்சியான கண்காணிப்பு அமைப்புடன் (ஏசிஎம்எஸ்) ஒருங்கிணைப்பதை டிஎஃப்எஸ் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது, இது கட்டிடங்களிலிருந்து உடனடி விழிப்பூட்டல்களை செயல்படுத்துகிறது மற்றும் தீயணைப்பு வளங்களை விரைவாகப் பயன்படுத்துகிறது.
தில்லி முழுவதும் உள்ள உயரமான கட்டிடங்களில் நடவடிக்கைகளை வலுப்படுத்துவதற்காக வான்வழி ஏணி தளங்கள் மற்றும் டா்ன்டேபிள் ஏணி உள்ளிட்ட 320 தீயணைப்பு உபகரணங்களை வாங்குவதற்கான திட்டத்தையும் துறை சமா்ப்பித்துள்ளது என்றாா் அபிலாஷ் மாலிக்.
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