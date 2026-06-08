தில்லியில் வெப்பநிலை 42 டிகிரி செல்சியஸை எட்டும்: வானிலை மையம் கணிப்பு

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இந்திய வானிலை ஆய்வுத் துறையின் தகவல்படி, ஞாயிற்றுக்கிழமை தில்லியில் அதிகபட்ச வெப்பநிலை 41.6 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவானது. இது பருவக்கால சராசரியை விட 1.6 டிகிரி அதிகமாகும்.
குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 27.7 டிகிரி செல்சியஸாகப் பதிவானது. இது பருவக்கால சராசரியை விட 0.1 டிகிரி அதிகமாகும்.
திங்களன்று பெரும்பாலும் வானம் தெளிவாக இருக்கும் என்றும், அதிகபட்ச மற்றும் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை முறையே சுமாா் 42 மற்றும் 28 டிகிரி செல்சியஸை எட்டும் என்றும் வானிலை ஆய்வுத் துறை கணித்துள்ளது.
மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தின் தரவுகளின்படி, ஞாயிறன்று மாலை 4 மணியளவில் காற்றின் தரம் ‘மிதம்‘ என்ற பிரிவில் பதிவானதுடன், காற்றின் தரக் குறியீடு 144 புள்ளிகளாக இருந்தது.