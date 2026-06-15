தென்கிழக்கு தில்லியின் கோவிந்த்புரி பகுதியில் உள்ள ஒரு குடியிருப்பு கட்டிடத்தில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் மூவா் உயிரிழந்த நிலையில், இந்த விபத்தில் தொடா்பிருப்பதாக கூறப்படும் 17 வயது சிறுமி உள்ளிட்ட நால்வரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளதாக அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
துக்ளகாபாத் எக்ஸ்டென்ஷனில் உள்ள பல மாடி கட்டிடத்தில் ஜூன் 12 அன்று அதிகாலை 2.20 மணியளவில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது. தரைத்தளம் முதல் ஐந்தாவது தளம் வரை கட்டிடம் முழுவதும் தீ பரவியது.
இந்த சம்பவத்தில் எட்டு போ் காயமடைந்தனா். அவா்கள் சிகிச்சைக்காக எய்ம்ஸ் அதிா்ச்சி சிகிச்சை மையம் மற்றும் சஃப்தா்ஜங் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டனா். ஒரே குடும்பத்தைச் சோ்ந்த பங்கஜ் பாண்டே, அவரது சகோதரி சோனியா மற்றும் தாய்வழி பாட்டி சுஷிலா தேவி ஆகிய மூவரும் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்தனா்.
போலீசாா் ஆரம்பத்தில் தீ சம்பந்தமான அலட்சிய நடத்தை மற்றும் மரணம் விளைவிக்கும் அலட்சியம் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, இந்தச் சம்பவம் குறித்து விசாரணையைத் தொடங்கினா்.
விசாரணையின் போது, குழுக்கள் அப்பகுதியின் சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து, தீ விபத்து ஏற்படுவதற்கு சற்று முன்பு ஒரு பெண் வளாகத்திற்குள் நுழைவதைக் கவனித்தனா். சேகரிக்கப்பட்ட ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், இந்தத் தீ விபத்து வேண்டுமென்றே ஏற்படுத்தப்பட்ட தீ வைப்புச் செயல் என்று போலீசாா் முடிவு செய்தனா், என்று துணை ஆணையா் (தென்கிழக்கு) ஹேமந்த் திவாரி தெரிவித்தாா்.
இதையடுத்து, கோவிந்தபுரியில் உள்ள நவ்ஜீவன் கேம்பைச் சோ்ந்த 17 வயது சிறுமி அடையாளம் காணப்பட்டு கைது செய்யப்பட்டாா். விசாரணையின் போது, கட்டிடத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த ஸ்கூட்டருக்குத் தீ வைக்குமாறு 27 வயது பெண் சரிதா தன்னைத் தூண்டியதாக அவா் தெரிவித்ததாகக் காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
கட்டிடத்தின் ஐந்தாவது மாடியில் வசிக்கும் தீபக் என்பவருடன் ஏற்பட்ட பணப் பிரச்சனையால் தூண்டப்பட்டு, சரிதா இந்தச் செயலுக்காக பெட்ரோலையும் தீப்பெட்டியையும் வழங்கியதாகக் கூறப்படுகிறது என்றும் அவா் கூறினாா்.
கோவிந்த்புரியில் உள்ள நவ்ஜீவன் கேம்பைச் சோ்ந்த நிரஞ்சன் (33) மற்றும் அவரது சகோதரா் ராஜ்குமாா் (27) ஆகிய இருவரும், ஒரு தனிப்பட்ட தகராறைத் தீா்த்துக்கொள்வதற்காக இந்தச் சதியைத் தீட்டியதாகக் காவல்துறை நடத்திய மேலதிக விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது.
சிறுமி தவிர, சரிதா, நிரஞ்சன் மற்றும் ராஜ்குமாா் ஆகியோரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டு வருவதாகவும், மூவரும் விரைவில் கைது செய்யப்படுவாா்கள் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.