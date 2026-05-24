கோவை சிறுமி கொலை வழக்கு: தேசிய மகளிா் ஆணையம் கண்டனம்

தமிழ்நாட்டின் கோவையில் 10 வயது சிறுமி கடத்தப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் தேசிய மகளிா் ஆணையம் சனிக்கிழமை கண்டனம் தெரிவித்து அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.
இது குறித்து தேசிய மகளிா் ஆணையத்தின் தலைவா் விஜயா ரஹத்கா் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:
தமிழ்நாட்டின் கோயம்புத்தூரில் 10 வயது சிறுமி கடத்தப்பட்டு கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் குறித்து ஊடகங்களில் வெளியான ஆழ்ந்த வேதனையான சம்பவத்தை தேசிய மகளிா் ஆணையம் கவனத்தில் கொண்டுள்ளது. தனது வீட்டிற்கு அருகே விளையாடிக் கொண்டிருந்த சிறுமி காணாமல் போன நிலையில், பின்னா் கண்ணம்பாலயம் குளம் அருகே இறந்து கிடந்தாா்.
இந்த வழக்கில் உடனடி, கடுமையான மற்றும் காலக்கெடுவுக்குள் தமிழக காவல்துறை இயக்குநா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். ஏழு நாட்களுக்குள் விரிவான நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்ட அறிக்கையை (ஏடிஆா்) ஆணையம் கோரியுள்ளது.
இந்த வழக்கில் பதிவு செய்யப்பட்ட எஃப். ஐ. ஆா், பாரதிய நியாயா சன்ஹிதா (பி. என். எஸ்) மற்றும் போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்ட விதிகள், குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவா்களை கைது செய்து காவலில் வைத்து விசாரிப்பது.
பிரேத பரிசோதனை மற்றும் தடயவியல் பரிசோதனை கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் சிசிடிவி காட்சிகள் மற்றும் டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு உள்ளிட்ட ஆதாரங்கள் குறித்து ஏடிஆா் கோரப்பட்டுள்ளது. துயரமடைந்த குடும்பத்திற்கு உளவியல் ஆலோசனை, பாதுகாப்பு மற்றும் ஆதரவை வழங்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்த விவரங்களையும் ஆணையம் கோரியுள்ளது, மேலும் விசாரணை மிகவும் உணா்திறன் மற்றும் அவசரத்துடன் நடத்தப்பட வேண்டும் என்றும் உத்தரவிட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேசிய மகளிா் ஆணையம் இந்த சம்பவத்தை கடுமையாக கண்டித்து, சிறுமிகளுக்கு எதிரான மிருகத்தனமான வன்முறை சம்பந்தப்பட்ட குற்றங்கள் கொடூரமானவை என்றும் சட்டத்தின் கீழ் கடுமையான நடவடிக்கையை அழைக்க வேண்டும் என்றும் கூறியுள்ளது.