Dinamani
அம்மோனியா வாயு கசிவு! ஆலையின் 145 தொழிலாளர்களுக்கும் பரிசோதனை!அம்மோனியா கசிவு ஏற்பட்ட ஆலையில் ஆய்வு! மறு அறிவிப்பு வரை இயங்கத் தடை!திருவள்ளூர் வாயு கசிவு: பலியானோரின் குடும்பத்தாருக்கு தலா ரூ.2 லட்சம் நிதியுதவி அறிவிப்பு 5 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு! திருவள்ளூர் வாயு கசிவு சம்பவம்: பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆளுநர் இரங்கல் அம்மோனியா கசிவு விவகாரம்: 3 பேர் கொண்ட விசாரணைக் குழு அமைப்பு!அம்மோனியா கசிவு விவகாரம்: 24 மணி நேரத்தில் அறிக்கை தர முதல்வர் உத்தரவு!அம்மோனியா வாயு கசிவு விவகாரம்: ஆலை உரிமையாளர் கைது!
/
புதுதில்லி

ஜந்தா் மந்தரில் தொடரும் சிஜேபி போராட்டம்: சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா் சோனம் வாங்சுக் ஆதரவு

தில்லி ஜந்தா் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி நடத்தி வரும் போராட்டத்துக்கு பிரபல சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா் சோனம் வாங்சுக் ஆதரவு

News image

சோனம் வாங்சுக் - கோப்புப் படம்

Updated On :22 ஜூன் 2026, 3:18 am IST

Syndication

நீட் தோ்வு முறைகேடு மற்றும் வினாத்தாள் கசிவைக் கண்டித்து, தில்லி ஜந்தா் மந்தரில் ’கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சி’ (சிஜேபி) நடத்தி வரும் போராட்டம் திங்கள்கிழமையும் தொடா்கிறது. இப்போராட்டத்திற்கு ஆதரவளிக்குமாறு அக்கட்சியின் நிறுவனா் அபிஜீத் தீப்கே விடுத்த அழைப்பை ஏற்று, விவசாய அமைப்புகள் மற்றும் பெருமளவிலான மக்கள் இதில் இணைவாா்கள் என எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.

சனிக்கிழமை மாலை 6 மணி வரை மட்டுமே காவல்துறை அனுமதி அளித்திருந்த நிலையில், தடையைத் தாண்டி சிஜேபியினா் விடிய விடியப் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா்.

இதனால் அப்பகுதியில் மின்சாரம் மற்றும் கழிவறை வசதிகள் தற்காலிகமாகத் துண்டிக்கப்பட்டு, பின்னா் ஞாயிறு அதிகாலை சீரமைக்கப்பட்டன.

மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் பதவி விலகினால் மட்டுமே அரசுடன் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தத் தயாா் என்றும், வினாத்தாள் கசிவால் தற்கொலை செய்துகொண்ட மாணவா்களின் குடும்பங்களுக்குத் தலா ₹1 கோடி இழப்பீடு வழங்க வேண்டும் என்றும் தீப்கே வலியுறுத்தியுள்ளாா்.

இப்போராட்டத்திற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ள பிரபல சுற்றுச்சூழல் ஆா்வலா் சோனம் வாங்சுக், ஜூன் 27-க்குள் கல்வி அமைச்சா் பதவி விலகாவிட்டால் உண்ணாவிரதப் போராட்டம் இருக்கப்போவதாக அறிவித்துள்ளாா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஜந்தா் மந்தரில் இன்று போராட்டம்: தட்டு, கரண்டிகளுடன் வர சிஜேபி அழைப்பு!

ஜந்தா் மந்தரில் இன்று போராட்டம்: தட்டு, கரண்டிகளுடன் வர சிஜேபி அழைப்பு!

ஜந்தா் மந்திரில் நாளை இரண்டாம் கட்ட போராட்டம்: கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சி

ஜந்தா் மந்திரில் நாளை இரண்டாம் கட்ட போராட்டம்: கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சி

ஜந்தா் மந்தரில் சிஜேபி போராட்டத்தின்போது 6 போ் கைது

ஜந்தா் மந்தரில் சிஜேபி போராட்டத்தின்போது 6 போ் கைது

கரப்பான்பூச்சி கட்சி போராட்டம்! ஜந்தர் மந்தரில் காவல்துறையினர் குவிப்பு! | CJP

கரப்பான்பூச்சி கட்சி போராட்டம்! ஜந்தர் மந்தரில் காவல்துறையினர் குவிப்பு! | CJP

விடியோக்கள்

அது என்ன திட்டம் என்றே யாருக்கும் தெரியவில்லை! நான் முதல்வன் திட்டம் குறித்து அமைச்சர் Nirmal Kumar

அது என்ன திட்டம் என்றே யாருக்கும் தெரியவில்லை! நான் முதல்வன் திட்டம் குறித்து அமைச்சர் Nirmal Kumar

”தேர்தலுக்கு முன் ஆடினார் பாடினார்! இப்போது?”: நயினார் நாகேந்திரன்! | TVK | BJP

”தேர்தலுக்கு முன் ஆடினார் பாடினார்! இப்போது?”: நயினார் நாகேந்திரன்! | TVK | BJP

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'