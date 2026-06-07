ஜந்தா் மந்தரில் சிஜேபி போராட்டத்தின்போது 6 போ் கைது

ஜந்தா் மந்தரில் கரப்பான்பூச்சி ஜனதா கட்சியின் (சி. ஜே. பி) போராட்டத்தின் போது இரண்டு குழுக்களுக்கு இடையே மோதல் ஏற்படுவதைத் தடுக்க 6 போ் கைது செய்யப்பட்டதாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: சிஜேபி இயக்கத்தின் ஆதரவாளா்களுக்கும் எதிா்ப்பாளா்களுக்கும் இடையில் பதற்றங்கள் ஏற்படுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் குறித்து போலீஸாருக்கு தகவல் கிடைத்ததை அடுத்து சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிப்பதற்கான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக இந்த தடுப்புக்காவல் அமல்படுத்தப்பட்டது. எந்தவொரு பெரிய சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சினைகளும் இல்லாமல் ஆா்ப்பாட்டம் அமைதியாக முடிவடைவதை உறுதி செய்ய உதவும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கை தடுப்புக்காவல்கள் செய்யப்பட்டது.
சிஜேபி நிறுவனா் அபிஜித் டிப்கே தலைமையிலான இந்த போராட்டம், நூற்றுக்கணக்கான பங்கேற்பாளா்களை ஈா்த்தது. பெரும்பாலும் மாணவா்கள் மற்றும் இளம் தொழில் வல்லுநா்கள் ஆகியோா் பங்கேற்றனா். நீட் தோ்வில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறி மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் ராஜினாமா செய்யக் கோரி ஜந்தா் மந்தரில் கூடினா். போராட்டத் தளத்திற்கு அருகே இடையூறுகளை உருவாக்க முயன்றபோது அந்த 6 பேரும் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கைது செய்யப்பட்டனா்.
தேசியத் தலைநகரில் உள்ள ஜந்தா் மந்தா் மற்றும் பிற முக்கிய இடங்களில் பலத்த பாதுகாப்பு பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. புது தில்லி மற்றும் பிற முக்கியமான பகுதிகளில் 1,000 க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனா், அதே நேரத்தில் இந்திரா காந்தி சா்வதேச விமான நிலையம் மற்றும் எல்லை நுழைவு இடங்களில் கூடுதல் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.மூத்த போலீஸ் அதிகாரிகள் களத்தில் நிலைமையை கண்காணித்து வருகின்றனா்.
மேலும் பங்கேற்பாளா்களின் இயக்கத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும், போட்டி குழுக்களுக்கு இடையேயான பிரிவினையை உறுதி செய்வதற்கும் எதிா்ப்புத் தளத்தைச் சுற்றி தடுப்புகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த ஆா்ப்பாட்டத்தில் கரப்பான்பூச்சி முகமூடிகளை அணிந்து பூக்களை ஏந்திய மாணவா்கள் பங்கேற்றனா். பல பள்ளி மாணவா்கள் தங்கள் பெற்றோருடன் கூட்டத்தில் கலந்து கொண்டனா். தோ்வுகள் மற்றும் ஆட்சோ்ப்பு செயல்முறைகளில் முறைகேடுகள் நடந்ததாகக் கூறப்படும் குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து பொறுப்புக்கூறல் கோரி பங்கேற்பாளா்கள் கோஷங்களை எழுப்பினா்.
நீட், கியூஈடி, சிபிஎஸ்இ-இணைக்கப்பட்ட தோ்வுகள் மற்றும் எஸ்எஸ்சி ஆட்சோ்ப்பு செயல்முறைகள் உள்ளிட்ட பல தோ்வுகள் மற்றும் ஆட்சோ்ப்பு சோதனைகளில் முறைகேடுகள் நடந்ததாக எழுந்த குற்றச்சாட்டுகளைத் தொடா்ந்து சிஜேபி இளைஞா்கள் தலைமையிலான இணைய இயக்கமாக உருவெடுத்தது. கடந்த மாதத்தில், தோ்வுகளை நடத்துவதில் அதிக வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பொறுப்புக்கூறல் கோரி சமூக ஊடக பிரச்சாரங்கள் மூலம் குழு ஆதரவைத் திரட்டியுள்ளது.
பெரும் கூட்டம் மற்றும் எதிா்க் குழுக்கள் கூட்டத்தை சீா்குலைக்க முயற்சிப்பது குறித்த கவலைகளுக்கு மத்தியில் தில்லி காவல்துறை போராட்டத்திற்கு முன்னதாக பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை தீவிரப்படுத்தியது என்றாா் அந்த அதிகாரி.