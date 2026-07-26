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புதுதில்லி

அமைச்சரின் ராஜிநாமாவைத் தொடா்ந்து ஜந்தா் மந்தரில் கல் வீச்சு: சிறப்பு போலீஸ் ஆணையா், இரண்டு அதிகாரிகள் காயம்

அமைச்சரின் ராஜிநாமாவைத் தொடா்ந்து ஜந்தா் மந்தரில் கல் வீச்சு...

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சிறப்பு போலீஸ் ஆணையா், இரண்டு அதிகாரிகள் காயம் - PTI

Updated On :26 ஜூலை 2026, 1:05 am IST

 நமது நிருபர்

மத்திய கல்வி அமைச்சா் தா்மேந்திர பிரதான் ராஜிநாமா செய்வதாக சனிக்கிழமை அறிவித்த சிறிது நேரத்திலேயே ஜந்தா் மந்தரில் போராட்டக்காரா்கள் பாதுகாப்பு படையினா் மீது கற்களை வீசியதாகக் கூறப்பட்டதில் காயமடைந்த மூன்று போலீஸ் அதிகாரிகளில் சிறப்பு காவல் ஆணையரும் ஒருவா் என்று தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த சம்பவம் பாதுகாப்புப் படையினரை கண்ணீா்ப்புகை குண்டுகளை வீசவும், நிலைமையை கட்டுக்குள் கொண்டுவர லேசான தடியடி நடத்தவும் தூண்டியது. ஆா்ப்பாட்ட இடத்தில் மூத்த போலீஸ் அதிகாரிகள் கூட்டத்தை நிா்வகிப்பதை மேற்பாா்வையிடியதால் கூட்டத்தின் ஒரு பகுதியினா் ஆக்ரோஷமாக மாறியதாகக் கூறப்படும் போது வன்முறை வெடித்தது. கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளை மீறுவதைத் தடுப்பதற்கும் சிறப்பு காவல் ஆணையா் , பிற மூத்த மற்றும் கள அதிகாரிகளுடன் இணைந்து பணியில் இருந்தனா்.

சட்ட ஒழுங்கை பராமரிக்க அதிகாரிகள் போராட்டக்காரா்களிடம் நெருங்கியபோது, சில ஆா்ப்பாட்டக்காரா்கள் கோஷங்களை எழுப்பினா், மற்றொரு குழு திடீரென்று கற்களை வீசத் தொடங்கினா். கல் வீசியதில் சிறப்பு ஆணையா் காயமடைந்தாா், உடனடியாக போலீஸ் குழுக்களால் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்டாா். இந்த சம்பவத்தில் மேலும் இரண்டு போலீஸ் அதிகாரிகளும் காயமடைந்தனா், அவா்கள் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டனா். அவா்களின் உடல்நிலை சீராக இருக்கிறது. கல் வீசுதல் எதிா்ப்புத் தளத்தில் சிறிது குழப்பத்தைத் தூண்டியது, அதைத் தொடா்ந்து பாதுகாப்புப் படையினா் கண்ணீா்ப்புகை குண்டுகளை வீசினா் மற்றும் கூட்டத்தின் வன்முறைப் பிரிவைக் கலைக்கவும், மேலும் தீவிரமடைவதைத் தடுக்கவும் லேசான தடியடி நடத்தினா்.

போலீஸ் பணியாளா்கள் விரைவாக அந்தப் பகுதியை பாதுகாத்து, போராட்டக்காரா்களை பின்னுக்குத் தள்ளி, குறுகிய காலத்திற்குள் ஒழுங்கை மீட்டெடுத்தனா் என்று அந்த வட்டாரம் தெரிவித்துள்ளது. இப்போது நிலைமை முற்றிலும் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது. சட்டம் ஒழுங்கை பராமரிக்க ஜந்தா் மந்தா் மற்றும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் போதுமான போலீஸ் படை நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. மோதல்கள் முடிவடைந்த பிறகும் மூத்த அதிகாரிகள் களத்தில் நிலைமையை தொடா்ந்து கண்காணித்து வருவதாகவும், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக மூலோபாய இடங்களில் கூடுதல் வலுவூட்டல்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

கல் வீசுதல் சம்பவம் குறித்து போலீஸாா் விசாரணையைத் தொடங்கியுள்ளனா், மேலும் அந்த இடத்திலிருந்து வீடியோ காட்சிகள் உட்பட கிடைக்கக்கூடிய ஆதாரங்களை ஆராய்ந்து, போலீஸ் பணியாளா்களைத் தாக்கியதற்கு காரணமானவா்களை அடையாளம் காண்கின்றனா். இதுவரை, புது தில்லி மாவட்டத்தில் உள்ள பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் 15 எஃப். ஐ. ஆா்களை தில்லி காவல்துறை பதிவு செய்துள்ளது. சட்டம்-ஒழுங்கை பராமரிக்க பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதுவரை 200க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் காயமடைந்துள்ளனா். தற்போது நடைபெற்று வரும் போராட்டத்தின் போது, 65 க்கும் மேற்பட்ட ஆா்ப்பாட்டக்காரா்கள் காயமடைந்துள்ளதாகவும், சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.

Summary

Stone-pelting at Jantar Mantar following Minister's resignation: Special Police Commissioner and two officers injured.

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