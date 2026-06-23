நாடு முழுவதும் உள்ள மோசடி செய்பவா்களுக்கு போலி வங்கி கணக்குகள், வங்கி கருவிகள் மற்றும் பிஓஎஸ் ஆகியவற்றை வழங்கியதாகக் கூறப்படும் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான இணைய குற்ற உள்கட்டமைப்பு வலையமைப்பை தில்லி காவல்துறை கண்டுப்பிடித்து பஹா்கஞ்ச் பகுதியில் இருந்து 4 பேரை கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
குற்றம் சாட்டப்பட்டவா்கள் டெல்லியைச் சோ்ந்த சஞ்சய் (30) மற்றும் குல்தீப் கோலி (32), ஹரியானாவின் சோனிபட்டைச் சோ்ந்த நிா்தோஷ் பிட்லான் (24) மற்றும் ராஜஸ்தானின் ஹனுமன்கரைச் சோ்ந்த தீபக் பிஷ்னோய் (20) என அடையாளம் காணப்பட்டனா்.
போலி முதலீட்டு திட்டங்கள், வேலை மோசடிகள் மற்றும் ‘டிஜிட்டல் கைது‘ மோசடிகள் போன்ற இணையக் குற்றங்கள் மூலம் உருவாக்கப்பட்ட பணத்தை வழிநடத்தவும் அடுக்கவும் பயன்படுத்தப்பட்ட போலி வங்கிக் கணக்குகளை நிறுவனங்கள் அல்லது ஆட்சோ்ப்பு செய்யப்பட்ட தனிநபா்களின் பெயா்களில் திறக்கப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகளை ஏற்பாடு செய்வதன் மூலம் ஆன்லைன் மோசடிகளை எளிதாக்குவதில் இந்த வலையமைப்பு முக்கிய பங்கு வகித்தது.
பஹா்கஞ்சில் உள்ள ஒரு ஹோட்டலில் போலீஸாா் சோதனை நடத்தி, குற்றஞ் சாட்டப்பட்ட 4 பேரையும் கைது செய்தனா், அவா்கள் மேலும் வரிசைப்படுத்த வங்கி உள்கட்டமைப்பைத் தயாரித்ததாகக் கூறப்படுகிறது. பி. என். எஸ். இன் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டு விசாரணை தொடங்கப்பட்டுள்ளது. விசாரணையின் போது, வெளிப்புற சப்ளையா்கள், உள்ளூா் ஒருங்கிணைப்பாளா்கள் மற்றும் இறுதி பயனா்களின் கட்டமைக்கப்பட்ட வலையமைப்பு மூலம் இந்த ராக்கெட் இயங்கி வருவது தெரியவந்தது.
வெளிமாநில செயல்பாட்டாளா்கள் போலி வாடகை ஒப்பந்தங்களைப் பயன்படுத்தி ஷெல் கூட்டாண்மை நிறுவனங்களை உருவாக்கி தங்கள் பெயா்களில் வணிக நடப்புக் கணக்குகளைத் திறந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
காசோலை புத்தகங்கள், பாஸ் புத்தகங்கள் மற்றும் டெபிட் காா்டுகள் உள்ளிட்ட இந்த வங்கி கருவிகள் பின்னா் தில்லிக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டன, அங்கு உள்ளூா் கையாளுபவா்கள் தளவாடங்களை நிா்வகித்தனா் மற்றும் சட்டவிரோத வருமானத்தை முறையான வணிக பரிவா்த்தனைகளாக மறைக்க பிஓஎஸ் முனையங்கள் மற்றும் வணிக யுபிஐ கியூஆா் குறியீடுகளை பயன்படுத்துவதற்கு வசதி செய்தனா்.
கணக்கு வைத்திருப்பவா்களுக்கு சுமாா் எட்டு சதவீத கமிஷன் வழங்கப்பட்டதாகவும், இடைத்தரகா்கள் கூடுதலாக இரண்டு முதல் நான்கு சதவீதம் வரை சம்பாதித்ததாகவும் புலனாய்வாளா்கள் தெரிவித்தனா்.
சோதனையின் போது, ஒரு செயலில் உள்ள வங்கி பிஓஎஸ் முனையம், ஒரு வணிக யுபிஐ கியூஆா் கோட் ஸ்கேனா், ஐந்து காசோலை புத்தகங்கள் மற்றும் வணிக நடப்புக் கணக்குகளுடன் இணைக்கப்பட்ட பாஸ் புத்தகங்கள், ஆறு டெபிட் காா்டுகள், மூன்று அசல் கூட்டாண்மை பத்திரங்கள், காா்ப்பரேட் முத்திரைகள், பான் காா்டுகள், வணிக வாடகை ஒப்பந்தம் மற்றும் வங்கி தொடா்பான பதிவுகளைக் கொண்ட 4 கைப்பேசிகள் ஆகியவற்றை போலீசாா் பறிமுதல் செய்தனா்.
கா்நாடகம் மற்றும் மஹாராஷ்டிராவில் பதிவான வழக்குகள் உள்பட தேசிய சைபா் கிரைம் ரிப்போா்ட்டிங் போா்ட்டலில் (என். சி. ஆா். பி) பதிவு செய்யப்பட்ட பல சைபா் மோசடி புகாா்களுடன் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட வங்கிக் கணக்குகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு காட்டுகிறது. குறைந்தது 5 தனித்தனி மோசடி புகாா்களில் பல கணக்குகள் கொடியிடப்பட்டிருப்பது கண்டறியப்பட்டது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 4 பேரும் கைது செய்யப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளனா். பணப் பரிமாற்றத்தைக் கண்டுபிடிப்பதற்கும், கூடுதல் இணைக்கப்பட்ட கணக்குகளை அடையாளம் காண்பதற்கும், வலையமைப்பில் உள்ள மற்ற கூட்டாளிகளின் ஈடுபாட்டைக் கண்டறிவதற்கும் முயற்சிகள் நடந்து வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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