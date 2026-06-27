ஷாலிமாா் பாக் தனியாா் மருத்துவமனையில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சையளிப்பதில் முறைகேடுகள் மற்றும் அலட்சியம் நடந்ததாகக் கூறப்படும் புகாா்களைத் தொடா்ந்து, தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டாா்.
முதல்வா் ஜன் சேவா சதனில் நடந்த பொது விசாரணையின் போது புகாா் அளிக்கப்பட்டதை அடுத்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளதாக முதல்வா் அலுவலகம் தெரிவித்துள்ளது. ஷாலிமாா் பாக் சம்பவத்தில் கத்திக்குத்து காயம் அடைந்த ஒரு இளைஞனின் குடும்பத்தினா், அவா் ஃபோா்டிஸ் மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாகக் கூறினா், ஆனால் சிகிச்சையில் தாமதம் ஏற்பட்டதால் அவா் இறந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
குடும்பத்தின் கூற்றுப்படி, சிகிச்சையைத் தொடங்குவதற்கு முன்பு பணம் செலுத்த வேண்டும் என்று மருத்துவமனை விரும்பியதாகக் கூறப்படுகிறது. குற்றச்சாட்டுகளை அறிந்த முதல்வா் ரேகா குப்தா, இந்த விவகாரம் குறித்து விசாரணை நடத்துமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டாா். வியாழக்கிழமை, மத்திய-வடக்கு மாவட்ட மாஜிஸ்ட்ரேட் எஸ். எஸ். பரிஹாா் தலைமையிலான பல துறை ஆய்வுக் குழு மருத்துவமனையை பாா்வையிட்டது. மாநில சுகாதாரத் துறை, நகராட்சி அமைப்பு, தீயணைப்புத் துறை மற்றும் பிற முகமைகளின் அதிகாரிகள் குழுவில் ஒரு பகுதியாக இருந்தனா்.
அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, கட்டடம் துணைச் சட்டங்களை மீறியதாகக் கூறப்படுவது, சட்டவிரோத கட்டுமானம், தீ பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் குறைபாடுகள், அடித்தளப் பகுதிகளை தவறாகப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் மருத்துவ சிகிச்சையை நிா்வகிக்கும் நிலையான இயக்க நடைமுறைகளுக்கு இணங்குவதில் குறைபாடுகள் உள்ளிட்ட பல முறைகேடுகள் இந்த ஆய்வில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டன. சம்பவம் தொடா்பான சிசிடிவி காட்சிகளையும் விசாரணைக் குழு ஸ்கேன் செய்தது. கத்திக்குத்து காயம் அடைந்த இளைஞா், மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவுக்கு தானாகவே சென்றதாக காட்சிகள் காட்டியதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
சரியான நேரத்தில் மருத்துவ தலையீடு அவா் உயிா் பிழைப்பதற்கான வாய்ப்புகளை மேம்படுத்தியிருக்கலாம் என்பதை இது குறிக்கிறது என்று குழு கூறியது.விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக மருத்துவமனையின் அவசர சிகிச்சைப் பிரிவு பராமரிக்கும் பதிவுகளையும் புலனாய்வாளா்கள் மதிப்பாய்வு செய்தனா். ஆய்வின் போது அடையாளம் காணப்பட்ட முறைகேடுகள் மற்றும் நோயாளி பராமரிப்பில் அலட்சியம் காட்டப்பட்டதாகக் கூறப்படுவதைக் கருத்தில் கொண்டு, மருத்துவமனை மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று பரிஹாா் கூறினாா். விரிவான விசாரணை அறிக்கை தற்போது தயாரிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் அவா் தெரிவித்தாா்.
இதற்கிடையில், மருத்துவமனை நிா்வாகம் ‘நோயாளி பராமரிப்பு, மருத்துவ சிறப்பானது மற்றும் ஒழுங்குமுறை இணக்கம் ஆகியவற்றின் மிக உயா்ந்த தரங்களுக்கு உறுதியுடன் உள்ளது‘ என்று கூறியது. எங்களுடன் முறையாகப் பகிரப்பட்டவுடன் விவரங்களை மதிப்பாய்வு செய்வோம், மேலும் அதிகாரிகளுக்கு எங்கள் முழு ஒத்துழைப்பையும் வழங்குவோம். நோயாளிகளின் பாதுகாப்பு மற்றும் நல்வாழ்வு தொடா்ந்து எங்கள் முன்னுரிமையாக உள்ளது ‘என்று தெளிவுப்படுத்தியுள்ளது.
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