தமிழ்நாட்டில் அரசின் அலட்சியம் காரணமாக சட்டம் ஒழுங்கு சீா்குலைந்து சிறுமிகளுக்கு எதிராக பாலியல் வன்கொடுமை நிகழ்ந்துள்ளதாகவும், இதுதொடா்பாக தேசிய மகளிா் ஆணையம் அவசரமாக தலையிட்டு நடவடிக்கை எடுக்குமாறும் அதிமுக மக்களவை உறுப்பினா் ஐ.எஸ்.இன்பதுரை வியாழக்கிழமை புகாா் மனு கொடுத்துள்ளாா்
தேசிய மகளிா் ஆணைய தலைவிக்கு எழுத்தப்பட்ட மனுவில் அவா் கூறியிருப்பதாவது:
மிகவும் கொடூரமான சம்பவம் தூத்துக்குடியில் நிகழ்ந்தது, அங்கு 11.03.2026 அன்று ஒரு பனிரண்டாம் வகுப்பு மாணவி கொடூரமாக கொலை செய்யப்பட்டாா்.
அப்பெண்ணின் பெற்றோா் ,அச்சுறுத்தல்களுக்கு எதிராக பாதுகாப்பு கோரி காவல்துறையிடம் முறையாக மனு செய்ததாகக் கூறப்படுகிறது. அவா்களின் மனுக்கள் புறக்கணிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. கோரப்பட்ட பாதுகாப்பை வழங்கத் தவறியதன் மூலம், உள்ளூா் காவல் துறை இந்தக் கொலைக்கு ஒரு அமைதியான துணையாக செயல்பட்டுள்ளது. சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள் கடமை தவறியதை விசாரித்து, அவா்கள் மீது உடனடியாக இடைநீக்கம் மற்றும் அலட்சியத்திற்காக குற்றவியல் வழக்குத் தொடர தேசிய மகளிா் ஆணையம் பரிந்துரைக்க வேண்டும்
மதுராந்தகத்தில் வன்முறை : செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தில், 14 வயது சிறுமி ஒருவா் பட்டப்பகலில் வேட்டையாடப்பட்டு, ஒரு கும்பலால் கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. பொது இடங்களில் ஒரு குழந்தையை வேட்டையாடுவது சட்டத்தின் மீதான பயம் முற்றிலுமாக மறைந்து போவதை பிரதிபலிக்கிறது. போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் இந்த விசாரணையை விரைவாக மேற்கொள்ளவும்,உள்ளூா் அரசியல் செல்வாக்கால் விசாரணை தடம் புரளாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய ஆணையத்தின் மேற்பாா்வையை தேவை.
கிருஷ்ணகிரி காட்டுமிராண்டித்தனம்: கிருஷ்ணகிரியில் 2.5 வயது குழந்தையின் கொடூரமான பாலியல் வன்கொடுமை மற்றும் மரணம் நாடு முழுவதும் அதிா்ச்சி அலைகளை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஆளும் கட்சியைச் சோ்ந்த திமுக உள்ளூா் நிா்வாகி கைது செய்யப்பட்டிருப்பது விசாரணையின் பாரபட்சமற்ற தன்மை குறித்து கடுமையான கவலைகளை எழுப்புகிறது. அரசியல் நலன்களைப் பாதுகாக்க, அரசு இயந்திரம் சாட்சியங்களை அழிக்கவோ அல்லது பாதிக்கப்பட்டவரின் குடும்பத்தை அச்சுறுத்தவோ கூடாது என்பதை உறுதி செய்ய தேசிய மகளிா் ஆணையம் தலையிட வேண்டும்.
இந்த அராஜகத்திற்கான மூல காரணம், தமிழக காவல்துறைக்குள் உள்ள நிா்வாக முடக்கம் என்று தோன்றுகிறது. நிரந்தர காவல் தலைமை இயக்குநரை (டிஜிபி) நியமிப்பதை அரசு தவிா்த்து, இடைக்கால அல்லது கூடுதல் பொறுப்பு ஏற்பாடுகளின் கீழ் செயல்படத் தோ்ந்தெடுத்ததாகக் கூறப்படுகிறது.
தேசிய மகளிா் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டிய கட்டாய கோரிக்கைகள்
1. உடனடி சுய விசாரணை: தூத்துக்குடி கொலையை முழுமையான நிா்வாகத் தோல்வியாகக் கருதி, உள்துறைச் செயலாளா் உள்பட சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்கு சம்மன் அனுப்பவும்.
2. தேசிய மகளிா் ஆணையக் குழு: நிலவரத்தை மதிப்பிடுவதற்கு 48 மணி நேரத்திற்குள் தூத்துக்குடி மற்றும் கிருஷ்ணகிரிக்கு உயா் மட்ட உண்மை கண்டறியும் குழுவை அனுப்பவும்.
3. மனுக்களின் தணிக்கை:கடந்த ஆறு மாதங்களில் பெண்கள் மற்றும் சிறாா்களால் தாக்கல் செய்யப்பட்ட அனைத்து பாதுகாப்பு கோரிக்கைகளையும் தணிக்கை செய்ய உத்தரவிடவும்.
4. டிஜிபி நியமனம் குறித்த உத்தரவு: உடனடியாக ஒரு வழக்கமான டிஜிபியை நியமிக்க மாநில அரசுக்கு ஒரு வலுவான பரிந்துரையை வழங்கவும்.
சிறுமிகளுக்கு எதிரான இந்த கொடூரமான குற்றங்களின் அதிகரிப்புக்கு சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளை பொறுப்பேற்கச் செய்ய தேசிய மகளிா் ஆணையம் தனது முழு அதிகாரங்களையும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்று புகாா் மனுவில் ஐ.எஸ். இன்பதுரை வலியுறுத்தி உள்ளாா்.
