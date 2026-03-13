Dinamani
ஹோர்முஸ் நீரிணையைக் கடக்க இந்திய கப்பல்களுக்கு அனுமதி! - ஈரான் தூதர் தகவல்! புதுச்சேரியில் என்.ஆர்.காங்கிரஸ், பாஜக தொகுதிப் பங்கீடு பத்திரிகையாளர்களுக்கு ஓய்வூதியம் உயர்வு: முதல்வர் ஸ்டாலின் உத்தரவு வேளச்சேரி - பரங்கிமலை பறக்கும் ரயில் சேவை அட்டவணை வெளியீடு கட்சியின் பெயரை அறிவித்தார் சசிகலா!எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! எதிர்க்கட்சிகள் அமளியால் மக்களவை ஒத்திவைப்பு!அதிமுகவில் இணைந்தார் காளியம்மாள்! எரிபொருள் தட்டுப்பாடு! 17 கோடி பீப்பாய் கச்சா எண்ணெய் விடுவித்தது அமெரிக்கா!
/
புதுதில்லி

டிஜிட்டல் கைது வழக்கு: குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் முன்பிணையை நிராகரித்தது தில்லி உயா்நீதிமன்றம்

டிஜிட்டல் கைது வழக்கில் ஒருவரின் முன்பிணை மனுவை தில்லி உயா்நீதிமன்றம் நிராகரித்தது.

News image
Updated On :13 மார்ச் 2026, 6:34 pm

Syndication

டிஜிட்டல் கைது வழக்கில் ஒருவரின் முன்பிணை மனுவை தில்லி உயா்நீதிமன்றம் நிராகரித்தது. தொழில்நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி பாதிக்கப்பட்டவா்களிடமிருந்து பணம் பறிக்கும் சம்பவங்கள் நாடு முழுவதும் அதிகரித்து வருவதாகவும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது.

‘குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் ஒரு தீவிர சைபா் மோசடியில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது, மேலும் முழு செயல்முறை மற்றும் பெரிய சதித்திட்டத்தை வெளிக்கொணர காவலில் அவரது விசாரணை தேவை’ என்று நீதிபதி ஸ்வரணா காந்தா சா்மா கூறினாா்.

‘தற்போதைய வழக்கின் ஒட்டுமொத்த உண்மைகள் மற்றும் சூழ்நிலைகளைக் கருத்தில்கொண்டு, மனுதாரருக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் டிஜிட்டல் கைது என்று அழைக்கப்படும் முறையுடன் தொடா்புடைய சைபா் மோசடி தொடா்பான ஒரு தீவிர நிகழ்வுடன் தொடா்புடையது என்று இந்த நீதிமன்றம் கருதுகிறது. பாதிக்கப்பட்டவா்களிடமிருந்து ஏமாற்றி பணம் பறிப்பதற்கான தொழில்நுட்ப வழிமுறைகள் மூலம் இத்தகைய குற்றங்கள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. மேலும், உச்சநீதிமன்றத்தால் கவனிக்கப்பட்டபடி, இதுபோன்ற வழக்குகள் நாடு முழுவதும் அதிகரித்து வருகின்றன’ என்று மாா்ச் 11 அன்று பிறப்பிக்கப்பட்ட உத்தரவில் தில்லி உயா்நீதிமன்றம் கூறியது.

‘இந்த கட்டத்தில் முன்பிணை வழங்குவது விசாரணையைத் தடுக்கக்கூடும் என்று நீதிமன்றம் கருதுகிறது. குறிப்பாக முழு சதித்திட்டத்தையும் வெளிக்கொணர மனுதாரரை காவலில் வைத்து விசாரிக்க வேண்டியது அவசியம்’ என்று நீதிமன்றம் கூறியது.

கிரேட்டா் கைலாஷில் வசிக்கும் புகாா்தாரா், மாா்ச் 15, 2025 அன்று, கண்காணிப்பு அதிகாரி என்று கூறிக்கொண்ட ஒருவரிடமிருந்து வாட்ஸ்அப் அழைப்பு வந்து தனது வங்கிக் கணக்குகள் கண்காணிப்பில் இருப்பதாகக் கூறியதாகக் குற்றஞ்சாட்டினாா்.

குழு விடியோ அழைப்பின்போது, ஒரு நீதிபதி புகாா்தாரருக்கு எதிராக பிணையில் வெளிவர முடியாத வாரண்ட் பிறப்பிப்பித்திருப்பதாகத் தெரிவித்ததாகவும், யாருடனும் பேசவோ அல்லது அனுமதியின்றி வீட்டை விட்டு வெளியேறவோ கூடாது என்று அறிவுறுத்தியதாகவும் மேலும் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டது.

பின்னா் மோசடியாளா்கள் புகாா்தாரரை மாா்ச் 18, 2025 அன்று தனது கணக்கிலிருந்து ரூ.30 லட்சத்தை வேறொரு வங்கிக் கணக்கிற்கு மாற்றும்படி தூண்டினா். இதையடுத்து, அவா் ரூ.80 லட்சத்தை வேறொரு கணக்கிற்கு மாற்றியதாகவும் புகாரில் கூறப்பட்டது.

அவா் மாா்ச் 23, 2025 அன்று சைபா் ஹெல்ப்லைனில் புகாா் அளித்தாா்.

விசாரணையின் போது, தற்போதைய குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவருடன் தொடா்புடைய ஒரு நிறுவனத்தின் வங்கிக் கணக்கிற்கு ரூ.30 லட்சம் பரிமாற்றம் செய்யப்பட்டதை போலீஸாா் கண்டறிந்தனா்.

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா், தான் ஒரு சதித்திட்டத்தால் பாதிக்கப்பட்டவா் என்றும், பண பரிவா்த்தனைகளில் எந்தப் பங்கும் இல்லை என்றும், தான் பொய்யாக சிக்க வைக்கப்பட்டதாகக் கூறினாா்.

எனினும் கைதுக்கு முந்தைய பிணை மனுவை தள்ளுபடி செய்த நீதிமன்றம், விசாரணையின்போது சேகரிக்கப்பட்ட தகவல்கள் இந்த கட்டத்தில் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் கூற்றுக்களை ஆதரிக்கவில்லை என்று குறிப்பிட்டது.

குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் வங்கிக் கணக்கில் ரூ.30 லட்சம் வரவு வைக்கப்பட்டதாகவும், அது ஒரே நாளில் பல வங்கிக் கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டதாகவும், கணக்கில் ரூ.6,722 மட்டுமே இருப்பு இருப்பதாகவும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது.

‘குற்றம் நடந்த தேதியில், மொத்தம் ரூ.98 லட்சம் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டது. அது உடனடியாக மற்ற கணக்குகளுக்கு மாற்றப்பட்டது. மேலும் தற்போதைய குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் பெயரில் உள்ள அதே வங்கிக் கணக்கில் சைபா் மோசடி தொடா்பான நான்கு புகாா்கள் பதிவு செய்யப்பட்டன’ என்று நீதிமன்றம் மேலும் கூறியது.

மேலும், பரிவா்த்தனை நடந்த தேதியில், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் பயன்படுத்தியதாகக் கூறப்படும் மற்றொரு கைப்பேசி எண், குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரின் பெயரில் இருந்த வங்கியுடன் இணைக்கப்பட்ட கைப்பேசி எண் இயங்கிய அதே இடத்தில் செயலில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது என்பதையும் நீதிமன்றம் பதிவு செய்தது.

டிரெண்டிங்

மதுபான கொள்கை வழக்கு: சிபிஐ மேல்முறையீடு மனு மீது கேஜரிவால், சிசோடியா பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

மதுபான கொள்கை வழக்கு: சிபிஐ மேல்முறையீடு மனு மீது கேஜரிவால், சிசோடியா பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

மளிகை கடை உரிமையாளரிடம் ரூ.17 லட்சம் மோசடி: மூவா் கைது

மளிகை கடை உரிமையாளரிடம் ரூ.17 லட்சம் மோசடி: மூவா் கைது

கைது செய்யப்பட்ட ஜெஎன்யூ மாணவா்களை உடனடியாக விடுவிக்க தில்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு!

கைது செய்யப்பட்ட ஜெஎன்யூ மாணவா்களை உடனடியாக விடுவிக்க தில்லி நீதிமன்றம் உத்தரவு!

தில்லி: டிஜிட்டல் கைது மோசடியில் பெண்ணை ஏமாற்றியதாக மூவா் கைது

தில்லி: டிஜிட்டல் கைது மோசடியில் பெண்ணை ஏமாற்றியதாக மூவா் கைது

வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |
வீடியோக்கள்

Podcast | புதிய கட்சி.. புதிய ஆதரவு.. புதிய உடன்பாடு.. சட்டம் ஒழுங்கு! | News and Views | Epi - 13 |

தினமணி வீடியோ செய்தி...

2 மணி நேரங்கள் முன்பு
Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance
வீடியோக்கள்

Prof. K.M. Kader Mohideen Interview | இ.யூ.முஸ்லிம் லீக்கிற்கு 2 இடங்கள் போதுமா ? | IUML | DMK Alliance

தினமணி வீடியோ செய்தி...

5 மணி நேரங்கள் முன்பு
Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope
வீடியோக்கள்

Dinamani வார ராசிபலன்! | March 15 முதல் 21 வரை! | ஜோதிடரத்னா ராமராமாநுஜதாஸன்! | Weekly Horoscope

தினமணி வீடியோ செய்தி...

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue
வீடியோக்கள்

Valaipechu Anthanan Interview | விஜய்யிடம் இப்போது மனமாற்றம்.. | TVK Vijay | Vijay Trisha issue

தினமணி வீடியோ செய்தி...

1 நாள் முன்பு