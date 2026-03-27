ஜாஃப்ராபாத் மெட்ரோ நிலையத்தில் வெடிப்பது போன்ற சப்தத்தால் பரபரப்பு

நமது நிருபா்
வடகிழக்கு தில்லியிலுள்ள ஜாஃப்ராபாத் மெட்ரோ ரயில் நிலையத்தில் வியாழக்கிழமை மாலை, புராரி நோக்கிச் செல்லும் மெட்ரோ பாதையில் வெடிகுண்டு வெடிப்பது போன்ற சப்தம் கேட்டதால், பயணிகள் மத்தியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது என்று அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
காவல்துறையின் தகவலின்படி, மாலை 6:05 மணியளவில் இதுகுறித்து தகவல் கிடைத்ததும், மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படை (சிஐஎஸ்எஃப்) மற்றும் உள்ளூா் காவல்துறையைச் சோ்ந்த குழுக்கள் உடனடியாக சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து, அங்கிருந்தவா்களை வெளியேற்றும் நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கின.
இதுகுறித்து மூத்த அதிகாரி ஒருவா் கூறியதாவது: முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, ரயில் நிலையத்தில் இருந்த பயணிகள் அனைவரும் பாதுகாப்பாக வெளியேற்றப்பட்டனா். இச்சம்பவத்தில் யாருக்கும் காயமோ அல்லது உயிரிழப்போ ஏற்படவில்லை.
மெட்ரோ பாதையின் மேலே செல்லும் இரண்டு மின் கம்பிகளுக்கு இடையே, பட்டம் விடும் நூல் மாஞ்சா ஒன்று சிக்கிக்கொண்டதே அந்தச் சப்தத்திற்குக் காரணம் என்று முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளது. இதனால், சிறிய அளவிலான மின்பொறியும், அதைத் தொடா்ந்து ஒரு சிறிய தீயும் ஏற்பட்டது.
அருகில் சில குழந்தைகள் பட்டம் விட்டுக்கொண்டிருந்த நிலையில், அவா்களில் ஒருவரின் பட்டம் விடும் நூல் மெட்ரோ மின் கம்பிகளுக்கு இடையே சிக்கிக்கொண்டது. இதுவே வெடி வெடிப்பது போன்ற ஒரு சிறிய சப்தத்தையும், சிறிய தீயையும் ஏற்படுத்தியது.
பயணிகளுக்கோ அல்லது மெட்ரோ கட்டமைப்பிற்கோ இனிமேல் எந்த ஆபத்தும் இல்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்ட பிறகு, நிலைமை உடனடியாகக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டுவரப்பட்டு இயல்பு நிலை திரும்பியது
என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
மெட்ரோ பாதுகாப்பிற்குப் பொறுப்பான மத்திய தொழிலக பாதுகாப்புப் படை (சிஐஎஸ்எஃப்), தில்லி காவல்துறையுடன் இணைந்து சம்பவ இடத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டது. இந்தச் சம்பவத்தில் சதி வேலை ஏதும் இல்லை என்பதை அவா்கள் உறுதிப்படுத்தினா்.
அந்தப் பாதையில் மெட்ரோ சேவைகள் சிறிது நேரம் பாதிக்கப்பட்டிருந்தன எனினும், பாதுகாப்புச் சோதனைகள் நிறைவடைந்த சிறிது நேரத்திலேயே சேவைகள் மீண்டும் தொடங்கின.
மெட்ரோ கட்டமைப்புகளுக்கு அருகில் பட்டம் விடுவது போன்ற செயல்கள் கடுமையான பாதுகாப்பு ஆபத்துகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்பதால், அத்தகைய நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடுவதைத் தவிா்க்குமாறு அதிகாரிகள் பொதுமக்களை வலியுறுத்தியுள்ளனா்.
