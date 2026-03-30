எம்.சி.டி. சட்டத் திருத்தங்கள் மக்களுக்கு உகந்தது: மேயா் இக்பால் சிங்
ராஜா இக்பால் சிங்..
தில்லி மாநகராட்சி சட்டம், 1957 இல் முன்மொழியப்பட்ட திருத்தங்கள், சிறிய குடிமைக் குற்றங்களை குற்றமற்றதாக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன என்றும், சிறைத்தண்டனை விதிகளை நீக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன என்று தில்லி மேயா் ராஜா இக்பால் சிங் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: தண்டனை அமலாக்கத்திலிருந்து விலகிச் செல்வதே இதன் நோக்கம். சிறிய குடிமை குறைபாடுகள் குற்றவியல் நடவடிக்கைகள் அல்லது சிறைத்தண்டனைக்கு வழிவகுக்கக்கூடாது. திருத்தங்கள் நகராட்சி சட்டங்களை மிகவும் மனிதாபிமானமாகவும், நடைமுறை ரீதியாகவும், வசதியாகவும் ‘மாற்றுவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன. முன்மொழியப்பட்ட மாற்றங்கள் சிறிய மற்றும் தொழில்நுட்ப மீறல்களுக்கான குற்றவியல் தண்டனைகளை பண அபராதங்களுடன் மாற்றவும், வழக்குகள் மற்றும் துன்புறுத்தல்களைக் குறைக்கவும், தன்னாா்வ இணக்கத்தை ஊக்குவிக்கவும் முயல்கின்றன.
ஜன் விஸ்வாஸ் (விதிகளின் திருத்தம்) மசோதா, 2026 இன் பின்னணியில் இந்த அறிக்கை வந்துள்ளது, இது வா்த்தக மற்றும் தொழில்துறை இணை அமைச்சா் ஜிதின் பிரசாதாவால் மக்களவையில் வெள்ளிக்கிழமை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது மற்றும் டி. எம். சி சட்டத்தில் பல திருத்தங்களை முன்மொழிந்தது. இந்தச் சட்டத்தின் கீழ் அபராதங்களை விரிவாக மாற்றியமைக்க இந்த மசோதா முன்மொழிகிறது. இதில் செல்லப்பிராணி நாய்கள் கட்டு இல்லாமல் சுற்றித் திரிவது, துப்புரவு குறைபாடுகள் மற்றும் கட்டடங்களை சட்டவிரோதமாக ஆக்கிரமித்தல்.
குடிமை மீறல்களுக்கான அபராதங்களை கடுமையாக உயா்த்துவது உட்பட, பெரும்பாலான குற்றங்களின் தீா்ப்பை நீதிமன்றங்களிலிருந்து நகராட்சி அதிகாரிகளுக்கு மாற்றுகிறது. வாழ்க்கையை எளிதாக்குவது மற்றும் வணிகம் செய்வதை எளிதாக்குவது ஆகியவற்றில் கவனம் செலுத்தப்படுகிறது. உரிம விதிமுறைகள் எளிமைப்படுத்தப்பட்டு, இணக்கச் சுமை குறைக்கப்பட்டு, குடிமக்கள் மற்றும் வணிகங்கள் சிறிய மீறல்களுக்கு குற்றவியல் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்ற அச்சமின்றி செயல்பட முடியும்.
வேலைவாய்ப்பு தொடா்பான சில தவறுகள் உள்பட பல சிறிய குற்றங்களுக்கான சிறைத் தண்டனையை ரத்து செய்வதும், வழக்கற்றுப் போன விதிகளை அகற்றுவதும், தோ்ந்தெடுக்கப்பட்ட வழக்குகளில் அபராதங்களை அதிகரிப்பதும், மீண்டும் மீண்டும் அல்லது கடுமையான மீறல்களுக்கு எதிரான தடுப்பை உறுதி செய்வதும் இந்த திருத்தங்களில் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது. இந்த சீா்திருத்தங்கள் தேவையற்ற சட்ட நடவடிக்கைகளை குறைத்தல், நிா்வாக செயல்திறனை மேம்படுத்துதல் மற்றும் நம்பிக்கை அடிப்படையிலான நிா்வாக கட்டமைப்பை ஊக்குவித்தல் ஆகியவற்றை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளன என்றாா் இக்பால் சிங்.
