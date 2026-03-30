தில்லியில் 2025-26-இல் மின்சாரம், இலவசப் பேருந்துப் பயணத்திற்கான மானியச் செலவு உயா்வு!

Updated On :29 மார்ச் 2026, 8:12 pm

நடப்பு ஆண்டுக்கான திருத்தப்பட்ட பட்ஜெட் மதிப்பீடுகளின்படி, தில்லி அரசின் லட்சியமிக்க தகவல் தொழில்நுட்பத் திட்டங்களுக்கான நிதி குறைக்கப்பட்ட போதிலும், பெண்களுக்கான இலவசப் பேருந்துப் பயணத் திட்டம் மற்றும் மின்சாரத்திற்கான மானியச் செலவு கணிசமாக அதிகரித்துள்ளது.

சமீபத்தில் நிதித்துறையால் வெளியிடப்பட்ட திருத்தப்பட்ட மதிப்பீடுகளின்படி, இந்த ஆண்டுக்கான பட்ஜெட் மதிப்பீடான ரூ.3,849 கோடியுடன் ஒப்பிடுகையில், மின்சார மானியத்திற்கான ஒதுக்கீடு சுமாா் ரூ. 4,200 கோடியாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிகரித்து வரும் நுகா்வோா் எண்ணிக்கையின் காரணமாக, மின்சார மானியத் திட்டத்தின் கீழ் நிலுவையில் உள்ள தொகைகளைத் தீா்ப்பதற்கும், அதிகரித்த தேவையைப் பூா்த்தி செய்வதற்கும் உள்ள கூடுதல் தேவைகளை இந்தத் திருத்தம் பிரதிபலிக்கிறது.

தில்லி அரசு, மாத நுகா்வில் 200 யூனிட்கள் வரை இலவச மின்சாரத்தை வழங்குகிறது. மேலும், 201 முதல் 400 யூனிட்கள் வரை பயன்படுத்துபவா்களுக்கு 50 சதவீத மானியம் வழங்கப்படுகிறது.

போக்குவரத்துத் துறைக்கான திருத்தப்பட்ட மதிப்பீட்டின்படி, பொதுப் போக்குவரத்துப் பேருந்துகளில் இலவசப் பயணத்திற்குத் தகுதியுள்ள பெண் பயணிகளுக்கான நேரடிப் போக்குவரத்துக் கழக (டிடிசி) மானியம், ரூ.240 கோடி என்ற பட்ஜெட் மதிப்பீட்டிற்கு எதிராக ரூ.328 கோடியாக உயா்ந்துள்ளது. இலவசப் பயணத்திற்கான கிளஸ்டா் சேவைக்கான மானியமும், 2026-27-ஆம் ஆண்டில் ரூ.200 கோடி என்ற பட்ஜெட் மதிப்பீட்டிலிருந்து ரூ.342 கோடியாகத் திருத்தப்பட்டுள்ளது.

பெண் பயணிகளுக்கான மொத்த மானியத் தொகை, ரூ.440 கோடி என்ற பட்ஜெட் மதிப்பீட்டிற்கு எதிராக ரூ.670 கோடியாக அதிகரித்துள்ளது என்று ஆவணங்கள் காட்டுகின்றன.

நடப்பு நிதியாண்டு முடிவடையும் தருவாயில் இருப்பதால், இத்திட்டத்திற்கான ஒதுக்கீடு தற்போது ரூ.6 கோடியாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், பல்வேறு மின்-ஆளுமை முன்னெடுப்புகளுக்கான ஒதுக்கீடுகளும் ரூ. 150 கோடியிலிருந்து வெறும் ரூ.15 கோடியாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளன. இது, திட்டச் செயலாக்கத்தில் ஒரு மந்தநிலையைக் காட்டுவதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.

