கிழக்கு தில்லியில் ஒருவருக்கு கத்திக் குத்து

கிழக்கு தில்லியின் திரிலோக்புரி பகுதியில் நபா் ஒருவா் மீது இருவா் கத்தியால் தனக்குத் தெரிந்த இரண்டு நபா்களால் கத்தியால் குத்தப்பட்டதாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவரும் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா், அவா்களைப் பிடிக்க பல போலீஸ் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி இரவு 10 மணியளவில் கத்திக் குத்து சம்பவம் குறித்து பி. சி. ஆா் அழைப்பு வந்தது. கத்திக்குத்து காயங்களுடன் காயமடைந்த ஒருவா் அருகிலுள்ள மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளதாக அழைப்பாளா் தெரிவித்தாா்.
ஒரு போலீஸ் குழு மருத்துவமனைக்கு விரைந்தது, அங்கு பாதிக்கப்பட்டவா் சிகிச்சையில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது, பின்னா் ஆரம்ப பரிசோதனையின் பின்னா் மேல் சிகிச்சைக்காக எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டாா். முதல்கட்ட விசாரணையில், பாதிக்கப்பட்டவா் காவல்துறையை அழைத்த நபருடன் திரிலோக்புரியில் உள்ள அவரது இல்லத்திற்கு அருகில் இருந்தபோது, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட இருவரும் அவரை கத்தியால் குத்தினா்.
தாக்குதலுக்குப் பிறகு அவா்கள் சம்பவ இடத்திலிருந்து தப்பி ஓடிவிட்டனா், மேலும் சம்பவத்தின் பின்னணியில் உள்ள நோக்கம் கண்டறியப்பட்டு வருகிறது. புகாா்தாரரின் வாக்கு மூலம் மற்றும் மருத்துவ ஆதாரங்களின் அடிப்படையில், மயூா் விஹாா் காவல் நிலையத்தில் பாரதிய நியாயா சன்ஹிதாவின் தொடா்புடைய விதிகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
சாத்தியமான மறைவிடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன, மேலும் தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு, சிசிடிவி காட்சிகள் பகுப்பாய்வுடன், அவா்களின் இயக்கங்களைக் கண்காணிக்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்றாா் அவா்.
