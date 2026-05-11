மேற்கு தில்லியின் ஜனக்புரியில் உள்ள ஒரு தனியாா் பள்ளியில் 3 வயது குழந்தைக்கு பாலியல் வன்கொடுமை நிகழ்ந்ததை அடுத்து அதன் நிா்வாகத்தை தில்லி அரசு எடுத்துக் கொள்ள முடிவு செய்துள்ளதாக அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குழந்தைகள் பாதுகாப்பு, மேற்பாா்வை மற்றும் சட்டரீதியான விதிமுறைகளுக்கு இணங்குவதில் கடுமையான குறைபாடுகளை மேற்கோள் காட்டி, கல்வி இயக்குநரகம் மே 8 ஆம் தேதி பள்ளி நிா்வாகத்திற்கு ஒரு கடிதம் அனுப்பியது. திருப்திகரமான பதிலை வழங்கத் தவறினால் அங்கீகாரத்தை திரும்பப் பெற வழிவகுக்கும் என்று எச்சரித்தது.
தில்லி பள்ளி கல்வி சட்டம் மற்றும் விதிகளி விதிகளின் கீழ் நிா்வாகத்தை கையகப்படுத்துதல்பள்ளி அதிகாரிகளுக்கு அதன் பதிலை தாக்கல் செய்ய மூன்று நாள் கால அவகாசம் வழங்கப்பட்டது. இருப்பினும், இன்னும் பள்ளி நிா்வாகம் பதில் அளிக்கவில்லை. மேலும் குழந்தை பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் குறைபாடுகள் இருப்பதாகக் கூறப்படும் பள்ளிக்கு எதிராக ஒழுங்கு நடவடிக்கையைத் தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
சிறுமியின் தாயாா் மே 1 ஆம் தேதி ஜனக்புரி காவல் நிலையத்தில் புகாா் அளித்தாா், ஏப்ரல் 30 ஆம் தேதி பள்ளி நேரத்தில் தனது மகள் பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாக குற்றஞ்சாட்டினாா். இது தொடா்பாக பள்ளியின் 57 வயது ஊழியா் ஒருவா் கைது செய்யப்பட்டாா். வீடு திரும்பிய பிறகு குழந்தை வலி இருப்பதாக புகாா் அளித்ததாகவும், பின்னா் பள்ளிக்குள் தனிமைப்படுத்தப்பட்ட பகுதிக்கு அழைத்துச் செல்லப்பட்டதாகவும், அங்கு குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் தன்னை தாக்கியதாகவும் தனது தாயிடம் கூறியுள்ளாா்.
மே 8 தேதியிட்ட அதன் அறிவிப்பில், பள்ளி நிா்வாகத்தின் தரப்பில் பல மீறல்கள் மற்றும் குறைபாடுகள் இருப்பதாக முதல்கட்ட விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டதாக கல்வி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. முக்கியமான இடங்களில் சிசிடிவி கேமராக்கள் நிறுவப்படாதது அல்லது இல்லாதது உள்ளிட்ட போதுமான கண்காணிப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு அமைப்புகளை பராமரிக்க பள்ளி தவறிவிட்டதாக துறை குற்றஞ்சாட்டியது.
வளாகத்திற்குள் குழந்தை பாதுகாப்பு மற்றும் தடுப்பு வழிமுறைகளை செயல்படுத்துவதில் தோல்வியுற்ாகக் கூறப்படுவதையும் அது சுட்டிக்காட்டியது. அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதான வளாகத்திலிருந்து ஒரு கிலோமீட்டா் தொலைவில் அமைந்துள்ள ஒரு தனி தனியாா் வளாகத்தில் இருந்து நா்சரி மற்றும் முன்-தொடக்க வகுப்புகள் அதிகாரிகளின் முன் ஒப்புதல் இல்லாமல் நடத்தப்படுவதாக அறிவிப்பில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவா்கள் அங்கீகரிக்கப்படாத வளாகங்களுக்கு மாற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படுவது பாதுகாப்பு, சட்டப்பூா்வ இணக்கம் மற்றும் நிலம் ஒதுக்கீடு நிபந்தனைகளை மீறுவது தொடா்பான கவலைகளை எழுப்பியது. ஊழியா்கள் பணியமா்த்தல், சிசிடிவி பதிவுகள், குழந்தை பாதுகாப்புக் கொள்கை, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களுக்கு எதிரான இடைநீக்க நடைமுறை, தீ மற்றும் கட்டட பாதுகாப்பு சான்றிதழ்கள் மற்றும் வகுப்புகளை இயக்குவதற்கான அனுமதிகள் தொடா்பான விவரங்களை திங்கள்கிழமை (மே 11) க்குள் சமா்ப்பிக்குமாறு பள்ளி நிா்வாகத்தை கல்வி அமைச்சகம் கேட்டுக் கொண்டது.
குறிப்பிட்ட தேதிக்குள் திருப்திகரமான பதிலை சமா்ப்பிக்கத் தவறினால், அங்கீகாரத்தை திரும்பப் பெறுதல், நிா்வாகத்தை கையகப்படுத்துதல் மற்றும் குத்தகை ரத்து அல்லது நிலம் ஒதுக்கீடு செய்ய தில்லி மேம்பாட்டு ஆணையத்திற்கு பரிந்துரைத்தல் ஆகியவை ஏற்படும் என்று அந்த அறிவிப்பு எச்சரித்தது. இது தொடா்பாக திங்கள்கிழமை மதியம் பள்ளி அதிகாரிகளிடமிருந்து இன்னும் பதில் கிடைக்கவில்லை. பள்ளிக்கு எதிராக நடவடிக்கை எடுக்க துறை திட்டமிட்டுள்ளது.
சிறுமியை பாலியல் பலாத்காரம் செய்வது தொடா்பான பாரதிய நியாயா சன்ஹிதாவின் பிரிவு 64 (1) மற்றும் பாலியல் குற்றங்களிலிருந்து குழந்தைகளைப் பாதுகாக்கும் (போக்சோ) சட்டத்தின் பிரிவு 6 (மோசமான ஊடுருவும் பாலியல் வன்கொடுமை) ஆகியவற்றின் கீழ் நா்சரி மாணவி மீது பாலியல் வன்கொடுமை செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரை குழந்தை அடையாளம் கண்டது, அதைத் தொடா்ந்து 57 வயதான பள்ளி பராமரிப்பாளா் மே 1 ஆம் தேதி கைது செய்யப்பட்டாா். பின்னா் அவா் நீதிமன்றத்தில் ஆஜா்படுத்தப்பட்டு நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பப்பட்டாா். இருப்பினும், அரசு தரப்பு வலுவான எதிா்ப்பை மீறி மே 7 அன்று துவாரகா நீதிமன்றத்தில் அவருக்கு ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது. பள்ளி வளாகத்தில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து வருவதாக போலீஸ் தரப்பில் சொல்லப்பட்டது என்றாா் அந்த அதிகாரி.
