புறநகா் வடக்கு தில்லியில் ரூ. 18 லட்சம் கொள்ளை நிகழ்ந்ததாக நாடகமாடிய முக்கிய குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவரான ஓட்டுநரை அவரது மகனுடன் கைது செய்ததாக தில்லி காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நரேஷ் (52) புகா் வடக்கு தில்லியில் தனது முதலாளியின் பணத்தை திருட சதி செய்து, கொள்ளையடித்துள்ளாா். அவரது மகன் பாரத் (26) என்பவரையும் கைது செய்த போலீஸாா், அவா்களிடம் இருந்து ரூ 17.75 லட்சத்தை பறிமுதல் செய்தனா்.
முன்னதாக, ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை டி. எஸ். ஐ. ஐ. டி. சி. பவானா அருகே கொள்ளை நிகழ்ந்தது குறித்து காவல்துறையினருக்கு பி. சி. ஆா். அழைப்பு வந்தது.
ஓட்டுநராக பணிபுரியும் புத் விஹாரில் வசிக்கும் நரேஷ், மோட்டாா் சைக்கிளில் வந்த மூன்று அடையாளம் தெரியாத நபா்கள் தனது கருப்பு எஸ்யூவி வாகனத்தை இடைமறித்து, அதன் ஜன்னலை கல்லால் அடித்து உடைத்து உள்ளே வைக்கப்பட்டிருந்த தனது முதலாளிக்கு சொந்தமான ரூ.18 லட்சம் பணத்துடன் தப்பிச் சென்ாக போலீஸாரிடம் தெரிவித்தாா். பவானா காவல் நிலையத்தில் எஃப். ஐ. ஆா். பதிவு செய்யப்பட்டு வழக்கை விசாரிக்க குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன.
அருகிலுள்ள வழித்தடங்களில் உள்ள சிசிடிவி காட்சிகளை போலீஸாா் ஆய்வு செய்து தொழில்நுட்ப கண்காணிப்பு விவரங்களை ஆய்வு செய்தனா். குற்றம் நடந்ததாகக் கூறப்படும் இடத்திற்கு அருகே நரேஷின் வாகனம் வழக்கத்திற்கு மாறாக மெதுவாக சென்ால் அந்தக் காட்சிகள் சந்தேகத்தை எழுப்பின. அதே நேரத்தில், மோட்டாா் சைக்கிள் எதுவும் அதைப் பின்தொடரவோ அல்லது இடைமறிக்கவோ இல்லை.
விசாரணையின் போது நரேஷ் முன்னுக்கு பின் முரணாக தகவல்களை தெரிவிதத்தால் போலீஸாா் சந்தேகமடைந்தனா். கொள்ளையடிக்கப்பட்டதாகக் கூறப்படுவதற்கு சில நிமிஷங்களுக்கு முன்பு நரேஷ் தனது மகன் பாரத்துடன் பேசியதாக தொழில்நுட்ப பகுப்பாய்வு வெளிப்படுத்தியது. இது சந்தேகத்தை வலுப்படுத்தியது. தொடா்ச்சியான விசாரணையின் போது, அவா் இந்தக் கொள்ளையை நடத்தியதாக ஒப்புக்கொண்டாா்.
நரேஷ் தனது முதலாளியை பழிவாங்க பணத்தை திருட திட்டமிட்டதாக கூறினாா். பணத்தை சேகரித்த பிறகு, அவா் பாரத்தை சோட்டா கோல் சக்கா் பகுதிக்கு அழைத்து, ஒரு கொள்ளை காட்சியை உருவாக்க காா் ஜன்னலை உடைப்பதற்கு முன்பு தொகையை ஒப்படைத்துள்ளாா். இந்த வாக்குமூலத்தை தொடா்ந்து, நரேஷின் மகன் பாரத்தை போலீஸாா் கண்காணித்து, திருடப்பட்ட பணத்துடன் சதா் பஜாா் அருகே கைது செய்தனா்.
இந்த சதித்திட்டத்தில் வேறு யாருக்காவது தொடா்பு உள்ளதா என்பது குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அந்த காவல் அதிகாரி.
தொடர்புடையது
ஆலங்குளம் அருகே தொழிலாளி கொலை: மனைவி உள்பட 4 போ் கைது
சேரன்மகாதேவி அருகே பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு: ஊராட்சித் தலைவி மகன் உள்பட 4 போ் கைது
ரூ.52 லட்சம் கொள்ளை வழக்கில் 9 ஆண்டுகள் தலைமறைவாக இருந்தவா் கைது
துவாரகா விரைவுச் சாலையில் ஒருவரிடம் ரூ.15 லட்சம் கொள்ளை: 3 போ் கைது
விடியோக்கள்
#ipl2026 | பிளே ஆஃப் சுற்று: சாதிக்கப்போவது யார்? சறுக்கப்போவது யார்?
தினமணி செய்திச் சேவை
'நீட் ' தேர்வில் மட்டும் லீக்காவது எப்படி ?| NEET 2026 cancelled | Educationist Soma sundaram | NTA
தினமணி செய்திச் சேவை
அதிமுகவுடன் கூட்டணி பேசினோமா? சிவி சண்முகத்திற்கு ஆர்.எஸ்.பாரதி பதில் | ADMK - DMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
ஓர் உறுப்பினரைக் கொண்ட கட்சிக்கும் சமமான மதிப்பு! - பேரவையில் Vijay பேச்சு | TN Assembly
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு