நூற்றாண்டுகால ஆா்எஸ்எஸ் பயணம் குறித்த திரைப்படம்: முதல்வா் ரேகா குப்தா பாா்த்தாா்

ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம்சேவக் சங்கத்தின் (ஆா்எஸ்எஸ்) 100 ஆண்டுகாலப் பயணத்தை விவரிக்கும் அக்ரி சவால் என்ற திரைப்படத்தை அந்த நடிகா்கள் மற்றும் படக்குழுவினருடன் சோ்ந்து பாா்த்ததாக தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
எக்ஸ் தளத்தில் அவா் வெளியிட்ட பதிவில் தகவல்: ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம்சேவக் சங்கத்தின் 100 ஆண்டுகால எழுச்சியூட்டும் இந்தத் திரைப்படம் திறம்படச் சித்தரிக்க முயல்கிறது.
தேசத்தைக் கட்டமைப்பில் அதன் பங்களிப்புகள், சேவை மற்றும் அமைப்பு சாா்ந்த அதன் நெறிமுறைகள், மற்றும் கலாச்சார உணா்வை வளா்ப்பதில் அதன் பங்கு ஆகியவற்றை இது எடுத்துக்காட்டுகிறது. மேலும், நாட்டின் சமூகம் மற்றும் கருத்தியலுக்குப் பொருத்தமான பல முக்கிய நிகழ்வுகளையும் இது ஆழ்ந்து சிந்திக்கிறது.
ராஷ்ட்ரிய ஸ்வயம்சேவக் சங்கத்தின் 100 ஆண்டுகாலப் பயணம், சேவை, தா்மீக விழுமியங்கள், அமைப்பு வலிமை மற்றும் தேசத்திற்கான அசைக்க முடியாத அா்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றால் வரையறுக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நெடும் பயணமாகும்.
கிராமமாகவும், தெரு தெருவாகவும், சங்கத்தின் தொண்டா்கள் சமூக வாழ்க்கையை ஒழுங்கமைப்பது, தேசிய உணா்வைத் தூண்டுவது, பேரிடா்களின் போது நிவாரணம் வழங்குவது, சமூக மேம்பாட்டை முன்னெடுப்பது என ஒவ்வொரு துறையிலும் தன்னலமின்றி உழைத்துள்ளனா். இந்த நூற்றாண்டு விழா, இந்தியாவின் கலாச்சார உணா்வு மற்றும் தேசத்தைக் கட்டமைப்பில் அதன் நீடித்த உறுதிப்பாட்டின் சின்னமாகவும் விளங்குகிறது.
தேசிய விருது பெற்ற இயக்குநா் அபிஜித் மோகன் வாரங், சஞ்சய் தத், அமித் சாத், நமஷி சக்ரவா்த்தி, சமீரா ரெட்டி மற்றும் படக்குழுவினா் அனைவருக்கும், இந்த அா்த்தமுள்ள முயற்சிக்கு எனது மனமாா்ந்த வாழ்த்துகள் தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா கூறினாா்.
