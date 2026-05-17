புதுதில்லி

ரூ1.83 கோடி கனடா குடியேற்ற மோசடி வழக்கு: குடியேற்ற ஆலோசகா் கைது

நமது நிருபா்

வணிக முதலீட்டு திட்டத்தின் மூலம் கனடா நாட்டின் குடியேற்றத்தைப் வாங்கித் தருவதாக பொய்யான வாக்குறுதியின் பேரில் ஒரு பெண்ணை சுமாா் ரூ 1.83 கோடி மோசடி செய்ததாக குடியேற்ற ஆலோசகா் ஒருவரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்ததாக அதிகாரி ஒருவா் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றஞ் சாட்டப்பட்ட தா்மிந்தா் ஷா்மா, கனடா குடியேற்றம் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டுத் திட்டங்களில் நிபுணத்துவம் பெற்றவா் என்றும், இந்த முதலீடு கனடாவுக்கு பாதுகாப்பான குடியேற்றத்திற்கு உதவும் என்றும் அந்த பெண்ணுக்கு உறுதியளித்தாா். ஆனால் முதலீடு என்று அழைக்கப்படுவதற்கு அவள் அனுப்பிய பணத்தை அவா் திரும்ப தரவில்லை.

கோவிட்-19 தொற்றுநோயின் முதல் அலைக்குப் பிறகு சிறந்த வேலை வாய்ப்புகளைத் தேடி கனடாவுக்கு குடிபெயர புகாா்தாரா் திட்டமிட்டிருந்தாா்.

இந்தக் காலகட்டத்தில், அவா் ஷா்மாவுடன் தொடா்பு கொண்டாா், அவா் தன்னை ஒரு குடியேற்ற ஆலோசனை நிறுவனத்தின் இயக்குனா் (செயல்பாடுகள்) என்று அறிமுகப்படுத்தினாா். கனடா குடியேற்றம் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டுத் திட்டங்களில் நிபுணத்துவம் பெற்றதாகவும் தெரிவித்தாா்.

கனடாவில் ஒரு வணிக முதலீட்டு திட்டத்தில் கனடா நாட்டின் கரன்சி 2,50,000 முதலீடு செய்ய சா்மா அந்தப் பெண்ணைத் தூண்டியுள்ளாா். கூடுதலாக 45,000 ஐ தொழில்முறை கட்டணமாக வசூலித்துள்ளாா். மோசடி செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் மொத்த தொகை 2,95,000 ஆகும். இது இந்திய மதிப்பில் சுமாா் ரூ.1.83 கோடிக்கு சமம். பணி அனுமதி மற்றும் வணிக உரிமை உரிமைகளுடன் கனடாவுக்கு குடிபெயா்வதைப் பாதுகாக்க இந்த முதலீடு உதவும் என்று அவா் புகாா்தாரருக்கு உறுதியளித்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

தனது நம்பிக்கையைப் பெறுவதற்காக, சா்மா கனடாவை தளமாகக் கொண்ட நிறுவனத்தில் இயக்குநராகவும் பங்குதாரராகவும் மாறுவாா் என்பதைக் காட்டும் ஆவணங்களைத் தயாரித்துள்ளாா். இருப்பினும், புகாா்தாரா் ஒருபோதும் நிறுவனத்தில் பங்குதாரராகவோ அல்லது இயக்குநராகவோ சோ்க்கப்படவில்லை என்றும், உரிமையாளா் மற்ற நபா்களிடம் இருந்ததாகவும் விசாரணையில் பின்னா் தெரியவந்தது.

வெளிநாட்டு வங்கிக் கணக்குகளில் பணத்தை பெற்ற பிறகு, குற்றஞ் சாட்டப்பட்டவரும் அவரது கூட்டாளிகளும் முறையான வணிக நடவடிக்கைகளில் முதலீடு செய்வதற்குப் பதிலாக ரொக்கப் பணம் எடுப்பது, டெபிட் பரிவா்த்தனைகள் மற்றும் பல கணக்குகளில் இடமாற்றங்கள் மூலம் நிதியை மோசடி செய்ததாக விசாரணையில் கண்டறியப்பட்டது.

புகாா்தாரரின் விசா விண்ணப்பங்கள் மூன்று சந்தா்ப்பங்களில் கனடா அதிகாரிகளால் நிராகரிக்கப்பட்டது. ஆனால் குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் தவறான உத்தரவாதங்களை வழங்குவதன் மூலமும், பணத்தை திருப்பித் தருவதை தாமதப்படுத்த மறுபரிசீலனை கோரிக்கைகளை தாக்கல் செய்வதன் மூலமும் தொடா்ந்து அவரை தவறாக வழிநடத்தியுள்ளாா்.

விசாரணையின் போது, நிதி பரிவா்த்தனைகளை கட்டமைப்பதிலும், செயல்முறை முழுவதும் புகாா்தாரரை தவறாக வழிநடத்துவதிலும் சா்மா செயலில் பங்கு வகித்ததை போலீஸ் குழு கண்டறிந்தது. குற்றம் செய்தவரிடமிருந்து குற்றச் செயலில் பயன்படுத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் மடிக்கணினி மீட்கப்பட்டது. மின்னஞ்சல்கள், நிதி பரிவா்த்தனை பதிவுகள், குடிவரவு ஆவணங்கள் மற்றும் இந்த வழக்குடன் தொடா்புடைய சமூக ஊடக அரட்டைகள் உள்ளிட்ட முக்கியமான டிஜிட்டல் ஆதாரங்கள் இந்த சாதனத்தில் இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகிறது.

பஞ்சாபில் உள்ள தேரா பாசியில் வசிக்கும் சா்மா, எம்பிஏ பட்டதாரி ஆவாா், மேலும் கனடாவை தளமாகக் கொண்ட குடியேற்றத் திட்டங்களைக் கையாளும் தொழில்முறை குடியேற்றம் மற்றும் வெளிநாட்டு முதலீட்டு ஆலோசகராக தன்னை முன்வைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.

