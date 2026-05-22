Dinamani
பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு பறிபோனது: படுதோல்வியடைந்து வெளியேறிய சிஎஸ்கே!தமிழக அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: புதிய அமைச்சர்கள் இன்று காலை பதவியேற்பு!விசிகவில் இருந்து அமைச்சராகிறார் வன்னி அரசு!கரப்பான் பூச்சிகள் செத்து மடியாது! - முடக்கத்துக்குப் பின் புதிய எக்ஸ் கணக்கு தொடக்கம்மேற்கு வங்கம்: ஃபால்டா தொகுதியில் மறு வாக்குப்பதிவு முடிந்தது! - 86 சதவீதம் வாக்குப்பதிவுசென்னை காவல் ஆணையராக அமல்ராஜ் நியமனம்!கேரளத்தில் எம்எல்ஏவாக பதவியேற்றார் முன்னாள் முதல்வர் பினராயி விஜயன்!கரப்பான்பூச்சி மக்கள் கட்சியின் எக்ஸ் பக்கம் முடக்கம்!
/
புதுதில்லி

தெருவிளக்குகளை ஸ்மாா்ட் எல்இடி விளக்குகளாக மாற்ற திட்டம்: முதல்வா் ரேகா குப்தா

சாலை பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் தற்போதுள்ள தெருவிளக்குகள் ஸ்மாா்ட் எல்இடி விளக்குகளாக மாற்றப்படும் என்று தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

News image

முதல்வர் ரேகா குப்தா - கோப்புப் படம்

Updated On :22 மே 2026, 3:12 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சாலை பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும் வகையில் தற்போதுள்ள தெருவிளக்குகள் ஸ்மாா்ட் எல்இடி விளக்குகளாக மாற்றப்படும் என்று தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது தொடா்பாக அவா் வெளியிட்ட எக்ஸ் பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தற்போது பயன்பாட்டில் உள்ள உயா் அழுத்த சோடியம் வேப்பா் விளக்குகள் மற்றும் பழைய எல்இடி விளக்குகள் அனைத்தும் புதிய ஸ்மாா்ட் எல்இடி விளக்குகளால் மாற்றப்படவுள்ளன.

தலைநகரில் சுமாா் 1 லட்சம் தெருவிளக்குகளை மாற்றுவதற்கான இந்த திட்டத்திற்கு அரசு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. தீபாவளிக்குள் தில்லி நகரின் தெருவிளக்கு அமைப்புகளை முழுமையாக புதுப்பிப்பதை அரசு இலக்காகக் கொண்டுள்ளது. ரூ.473 கோடி மதிப்பிலான இந்தத் திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்ட பிறகு ஆண்டுதோறும் சுமாா் ரூ.25 கோடி மதிப்பிலான மின்சாரச் செலவு குறையும் என அரசு கணித்துள்ளது.

அனைத்து தெருக்களிலும் விளக்குகள் பொருத்தப்பட்டிருந்தாலும், பல இடங்களில் பழுதடைந்த விளக்குகள் காரணமாக இருள் சூழ்ந்துள்ளது. பொதுமக்கள் புகாரளித்த பின்னரே இத்தகைய குறைகள் தெரியவருகின்றன.

இந்த அனைத்து விளக்குகளையும் சென்சாா் அடிப்படையிலான எல்இடி விளக்குகளாக மாற்றப்பட்டு, அவை அனைத்தும் கட்டுப்பாட்டு மையத்துடன் இணைக்கப்படும். ஒரு விளக்கு செயலிழந்தால் கூட உடனடியாக கட்டுப்பாட்டு அறைக்கு இந்த அமைப்பு தகவல் சென்றடையும். அதனை உடனடியாக சரி செய்ய நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என தெரிவித்தாா்.

தொடர்புடையது

சேதமடைந்த கடவுள் சிலைகளைப் பெற மையங்கள்: முதல்வா் அறிவிப்பு

சேதமடைந்த கடவுள் சிலைகளைப் பெற மையங்கள்: முதல்வா் அறிவிப்பு

தில்லி லாஜிஸ்டிக்ஸ் திட்டத்தை அரசு விரைவில் அறிவிக்கும்: முதல்வா் ரேகா குப்தா

தில்லி லாஜிஸ்டிக்ஸ் திட்டத்தை அரசு விரைவில் அறிவிக்கும்: முதல்வா் ரேகா குப்தா

விமான எரிபொருள் மீதான வாட் வரி 25-இல் இருந்து 7 சதவீதமாக குறைப்பு: தில்லி அரசு அறிவிப்பு

விமான எரிபொருள் மீதான வாட் வரி 25-இல் இருந்து 7 சதவீதமாக குறைப்பு: தில்லி அரசு அறிவிப்பு

படையெடுப்புகள் இருந்தபோதிலும் ஆன்மிக நம்பிக்கை தளரவில்லை: முதல்வா் ரேகா குப்தா

படையெடுப்புகள் இருந்தபோதிலும் ஆன்மிக நம்பிக்கை தளரவில்லை: முதல்வா் ரேகா குப்தா

விடியோக்கள்

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

அமைச்சரவையில் விசிக! திருமாவளவன் அறிவிப்பு! | VCK | TVK

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Podcast | TVK அமைச்சரவை விரிவாக்கம்: தனித்துவிடப்படும் DMK | Epi - 38 | News and Views

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

Petrol விலை உயர்வு ஏன் ஆபத்து? இந்தியாவுக்கு வரும் Warning Signals!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!

ஹார்திக் கேப்டன்சியால் தோற்கிறதா மும்பை?: ரோஹித், திலக், சூர்யா மீது கேள்வி!