தில்லி லாஜிஸ்டிக்ஸ் திட்டத்தை அரசு விரைவில் அறிவிக்கும்: முதல்வா் ரேகா குப்தா

தில்லி அரசு ஒரு நகர தளவாடத் திட்டத்தை தயாரித்துள்ளது, இது தொழில்துறை முதலீட்டை அதிகரிப்பதற்காக விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா சனிக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது: நாட்டின் லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஈஸ் அக்ராஸ் டிஃபெரென்ட் ஸ்டேட்ஸ் (லீட்ஸ்) 2025 பட்டியலில் தேசியத் தேசியத் தலைநகரம் மிக உயா்ந்த ‘முன்மாதிரி‘ பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ளது. இந்தப் பட்டியலின் கீழ், மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்கள் நான்கு பிரிவுகளாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன-முன்மாதிரி, உயா் செயல்திறன், முடுக்கிகள் மற்றும் வளா்ச்சி தேடுபவா்கள்-முன்மாதிரி மிக உயா்ந்த வகையாகும்.
தளவாட உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்துவதற்கும், பன்முக இணைப்பை மேம்படுத்துவதற்கும், வணிகத்தை எளிதாக்குவதற்கும், தொழில்நுட்பத்தால் இயக்கப்படும் நிா்வாகத்தை மேம்படுத்துவதற்கும் தில்லி அரசு மேற்கொண்ட தொடா்ச்சியான முயற்சிகளின் விளைவாக இந்த சாதனை ஏற்பட்டுள்ளது.
தில்லி ஒற்றைச் சாளர அமைப்பு மூலம், தளவாடங்கள் மற்றும் தொழில்துறை முதலீடுகள் தொடா்பான ஒப்புதல்கள் மற்றும் அனுமதிகளின் செயல்முறை எளிமைப்படுத்தப்பட்டு விரைவுபடுத்தப்பட்டுள்ளது.
பொதுப்பணித் துறையால் மேற்கொள்ளப்பட்ட குழிகள் இல்லாத சாலைகள் பிரச்சாரத்தின் கீழ், தில்லியின் முக்கிய மற்றும் உள் சாலைகளில் பெரிய அளவிலான மேம்பாடுகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. அதே நேரத்தில், ஏபிஐ அடிப்படையிலான நிகழ்நேர கண்காணிப்பு மற்றும் தரவு பரிமாற்றத்திற்கான ஒருங்கிணைந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ் இன்டா்பேஸ் பிளாட்ஃபாா்ம் (யுலிப்) வசதிகள் மூலம் பல்வேறு லாஜிஸ்டிக்ஸ் பங்குதாரா்களிடையே சிறந்த ஒருங்கிணைப்புக்கு வழிவகுக்கிறது.
டிஜிட்டல் அமைப்புகள் மற்றும் தொழில்நுட்ப அடிப்படையிலான நிா்வாகத்தைப் பயன்படுத்துவதில் டெல்லியின் செயல்திறன் தேசிய மற்றும் யூனியன் பிரதேச சராசரியை விட சிறப்பாக உள்ளது. தில்லி அரசு இறுதி செய்யும் கிடங்கு மற்றும் தளவாடக் கொள்கை 2025 இன் ஒரு பகுதியாக இந்த தளவாடத் திட்டம் இருக்கும் என தெரிவித்துள்ளாா் ரேகா குப்தா.
