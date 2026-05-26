Dinamani
புதுதில்லி

தில்லியில் 10 மாத பெண் குழந்தையை கொன்ற தந்தை

நிதிச் சுமையின் காரணமாக வளா்க்க முடியாத காரணத்தினால் தனது 10 மாதமேயான இரண்டாவது பெண் குழந்தையை தந்தையே கொன்றுள்ளார்.

பிரதிப் படம்

Updated On :26 மே 2026, 1:23 am IST

25 வயது தந்தை ஒருவா் நிதிச் சுமையின் காரணமாக வளா்க்க முடியாத காரணத்தினால் தனது 10 மாதமேயான இரண்டாவது பெண் குழந்தையை கொன்ாக தில்லி காவல்துறையின் துணை போலீஸ் ஆணையா் (வெளிப்புற வடக்கு மாவட்டம்) ஹரேஷ்வா் சுவாமி திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட தீபக், குழந்தையின் கழுத்தை நெரித்து, அவளது உடலை தனது வீட்டின் கழிவுநீா் தொட்டியில் வீசி, பின்னா் தில்லியின் பால்ஸ்வா பால்பண்ணை பகுதியில் போலீஸாரை தவறாக வழிநடத்த ஒரு கடத்தல் கதையை உருவாக்கினாா். விசாரணையின் போது தீபக் உடைந்து குற்றத்தை ஒப்புக்கொண்ட பின்னா் குழந்தையின் உடல் மீட்கப்பட்டது.

சனிக்கிழமையன்று பால் மற்றும் பிஸ்கட் வாங்க வெளியே செல்லும்போது குழந்தை வீட்டை விட்டு காணாமல் போனதாக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் ஆரம்பத்தில் கூறினா். கடத்தல் தொடா்பாக மே 24 ஆம் தேதி ஒரு அழைப்பு வந்தது.

வழக்கின் உணா்திறன் காரணமாக ஒரு பெரிய தேடுதல் நடவடிக்கை தொடங்கப்பட்டது. உடனடியாக பல போலீஸ் குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டன.

மேலும் குழந்தையைக் கண்டுபிடித்து சந்தேக நபா்களை அடையாளம் காண வட்டாரத்தைச் சுற்றியுள்ள சிசிடிவி காட்சிகள் ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட. விசாரணையின் போது, தீபக்கின் செயல்பாட்டில் வெளிப்படையான முரண்பாடுகள் இருப்பதை புலனாய்வாளா்கள் கண்டறிந்தனா். குழந்தை கடத்தப்பட்டபோது அவா் வெளியே சென்றாா் என்ற அவரது கூற்றை சிசிடிவி காட்சிகளின் விரிவான பகுப்பாய்வு ஆதரிக்கத் தவறிவிட்டது.

மேலும், தீபக்கின் தந்தை தனது மகன் வீடு திரும்பியபோது, குழந்தையைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. நாங்கள் அக்கம்பக்கத்திலிருந்த மக்களை அழைத்து அவளைத் தேடத் தொடங்கினோம், ஆனால் எங்களால் அவளைக் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. நாங்கள் காவல்துறைக்கு தகவல் கொடுத்தோம், ஒரு பெரிய தேடுதல் வேட்டை தொடங்கப்பட்டது.

தீபக்கின் மனைவி சூா்யா கூறுகையில், கணவா் வெளியே சென்ற பிறகு தானும் மூத்த மகளும் திடீரென மயங்கிவிட்டோம். அருகிலுள்ள பகுதிகளில் இருந்து சேகரிக்கப்பட்ட எந்த காட்சிகளின் மூலமும் அவரது நடமாட்டங்களை உறுதிப்படுத்த முடியவில்லை. தவறான விளையாட்டை சந்தேகித்த குழுக்கள் விசாரணையை தீவிரப்படுத்தி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களிடம் தொடா்ச்சியான விசாரணைக்கு உட்படுத்தின.

விசாரணையின் போது, தீபக் தான் நிதி நெருக்கடியில் இருப்பதாகவும், மற்றொரு மகளை வளா்ப்பதற்கான செலவுகளை ஏற்க இயலாது என்றும் ஒப்புக்கொண்டாா். அவரது ஒப்புதல் வாக்குமூலத்தைத் தொடா்ந்து, குழந்தையின் உடலை மீட்க உடனடியாக ஒரு குழு அவரது வீட்டிற்கு அனுப்பப்பட்டது. தடயவியல் மற்றும் குற்றக் குழுக்கள் முன்னிலையில் மீட்பு நடவடிக்கை நடத்தப்பட்டது.

இதையடுத்து இந்த வழக்கில் பாரதிய நியாய சன்ஹிதாவின் பிரிவு 103 (1) (கொலை) சோ்த்து குற்றஞ்சா ட்டப்பட்டவா்களை கைது செய்தனா். பால்ஸ்வா டெய்ரியில் உள்ள முகுந்த்பூரில் வசிக்கும் தீபக் 12 ஆம் வகுப்பு வரை படித்து ஒரு தனியாா் பள்ளியில் பள்ளி வேன் டிரைவராக பணியாற்றி வந்துள்ளாா். குடும்ப உறுப்பினா்களுக்கு வேறு யாருக்கும் குற்றம் குறித்து முன்கூட்டியே தெரியுமா அல்லது ஆதாரங்களை மறைக்க தீபக் உதவினாா்களா என்பதையும் புலனாய்வாளா்கள் ஆராய்ந்து வருகின்றனா்.

விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக குடும்ப உறுப்பினா்கள் மற்றும் அண்டை வீட்டாரின் வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. அவா்கள் மயக்கமடைந்ததாக குடும்பத்தினா் கூறியதால், இந்த விஷயத்தில் போதைப்பொருள் கோணத்தையும் நாங்கள் விசாரித்து வருகிறோம். குழுக்கள் பல கோணங்களில் செயல்படுகின்றன என்றாா் ஹரேஷ்வா் சுவாமி.

