ரஜெளரி காா்டன் பகுதியில் உள்ள ரிங் சாலையில் வெள்ளிக்கிழமை அதிகாலை வேகமாக வந்த காா் மோதியதில் 40 வயது பாதசாரி ஒருவா் உயிரிழந்ததாக காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: வாகனத்தின் ஓட்டுநரை வடமேற்கு ப்ச்ல்லியில் உள்ள ஷாலிமாா் பாக் பகுதியில் வசிக்கும் 19 வயது தட்ச் மௌா்யா என அடையாளம் கண்டுள்ளனா். மேற்கு தில்லியின் ரஜெளரி காா்டனில் இருந்து மாயாபுரி நோக்கி செல்லும் பாதையில், ரிங் சாலையில் உள்ள மாா்பிள் மாா்க்கெட் அருகே சாலையின் நடுவில் மயக்கமடைந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்டவரின் அடையாளம் இன்னும் கண்டறியப்படவில்லை.
விபத்து குறித்து ரஜெளரி காா்டன் காவல் நிலையத்தில் அதிகாலை 3:40 மணியளவில் பி. சி. ஆா் அழைப்பு வந்தது, அதைத் தொடா்ந்து உள்ளூா் போலீஸாா் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்தனா். காயமடைந்த நபா் பதிலளிக்காத நிலையில் காணப்பட்டாா், அவரிடமிருந்து அடையாள ஆவணங்கள் எதுவும் மீட்கப்படவில்லை. பாதிக்கப்பட்டவா் உடனடியாக தீன் தயாள் உபாத்யாய் (ஈஈம) மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டாா், அங்கு அவா் இறந்துவிட்டதாக மருத்துவா்கள் அறிவித்தனா்.
இறந்தவரின் அடையாளத்தை நிறுவவும், அவரது குடும்ப உறுப்பினா்களைக் கண்டுபிடிக்கவும் முயற்சி நடந்து வருகிறது. சடலம் அடையாளம் காணும் மற்றும் பிரேத பரிசோதனைக்காக டி. டி. யு மருத்துவமனை பிரேத அறையில் வைக்கப்பட்டுள்ளது. காவல்துறையினரின் கூற்றுப்படி, பி. சி. ஆா் அழைப்பாளா் குல்ஷன், விபத்து நடந்த இடத்திலிருந்து 250 மீட்டா் தொலைவில் சாலையோரத்தில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த சேதமடைந்த வாகனத்தை கவனித்ததாக அவா்களுக்குத் தெரிவித்தாா்.
சந்தேகத்திற்கிடமான வாகனம், தில்லி பதிவு எண்ணைக் கொண்ட தங்க-பழுப்பு நிற ஹோண்டா சிட்டி, சாலையோரத்தில் கைவிடப்பட்டு, தடயவியல் பரிசோதனை மற்றும் மேலதிக விசாரணைக்காக அதை தங்கள் வசம் எடுத்து சென்றனா். குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்களை கைது செய்வதற்கான முயற்சிகள் நடந்து வருகின்றன. போலீஸ் குழுக்கள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன, மேலும் சாத்தியமான இடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்படுகின்றன.
ரஜெளரி காா்டன் காவல் நிலையத்தில் பி. என். எஸ் பிரிவு 281 (அஜாக்கிரதையாக வாகனம் ஓட்டுதல் அல்லது பொது வழியில் சவாரி செய்தல்) மற்றும் 106 (1) (அலட்சியத்தால் மரணத்தை ஏற்படுத்துதல்) ஆகியவற்றின் கீழ் எஃப். ஐ. ஆா் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. சம்பவங்களின் வரிசையை மறுகட்டமைக்கவும், மோதலுக்கு முன்னா் வாகனத்தின் வேகம் மற்றும் இயக்கத்தை தீா்மானிக்கவும் ரிங் ரோடு மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளில் உள்ள சிசிடிவி கேமரா காட்சிகளையும் போலீஸாா் ஆய்வு செய்து வருகின்றனா். மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்றாா் அந்த அதிகாரி.