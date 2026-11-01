பெருமைமிக்க கடந்த காலத்துக்கு ஏற்ற சிறப்பான எதிா்காலம் உருவாக்கப்படும்: முதல்வா் ரேகா குப்தா
பெருமைமிக்க கடந்த காலத்துக்கு ஏற்ற வகையில் தில்லிக்கு சிறப்பான எதிா்காலத்தை உருவாக்குவதுடன், நகரின் பாரம்பரிய அடையாளம் பாதுகாக்கப்படும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா தெரிவித்துள்ளாா்.
ரேகா குப்தா - கோப்புப் படம்
பெருமைமிக்க கடந்த காலத்துக்கு ஏற்ற வகையில் தில்லிக்கு சிறப்பான எதிா்காலத்தை உருவாக்குவதுடன், நகரின் பாரம்பரிய அடையாளம் பாதுகாக்கப்படும் என்று முதல்வா் ரேகா குப்தா தெரிவித்துள்ளாா்.
தில்லி நிறுவன நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை கொண்டாடப்பட்டதை ஒட்டி, பொதுமக்களுக்கு அவா் வாழ்த்து தெரிவித்தாா். இதுகுறித்து சமூக வலைதளமான எக்ஸ் தளத்தில் ஹிந்தியில் அவா் வெளியிட்ட பதிவில் கூறியிருப்பதாவது: பல நூற்றாண்டுகால வரலாற்றையும், எண்ணற்ற கதைகளையும் தன்னகத்தே கொண்ட தில்லியின் பயணத்தில், 1956-ஆம் ஆண்டு நவ. 1-ஆம் தேதி புதிய அத்தியாயம் தொடங்கியது.
அன்றுதான் தில்லிக்கு யூனியன் பிரதேச அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டது. தில்லிக்கென தனித்துவமான மணமும், இயல்பும் உள்ளது. இந்திரப்பிரஸ்தத்தின் பெருமைமிக்க வரலாறு முதல் நவீன இந்தியாவின் பெருமைமிக்க அடையாளம் வரை பல்வேறு காலகட்டங்களைக் கடந்து தில்லி வளா்ந்துள்ளது. வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க பொக்கிஷமாகவும், எதிா்காலத்தில் எண்ணற்ற வாய்ப்புகளைக் கொண்ட நகரமாகவும் தில்லி திகழ்கிறது.
தில்லியின் பல நூற்றாண்டுகால அடையாளம் தொடா்ந்து பாதுகாக்கப்படுவதுடன், அதற்கு மகத்தான எதிா்காலத்தை உருவாக்குவதே எங்களது உறுதிப்பாடாகும். நகரின் பாரம்பரியம் மேலும் செழித்தோங்கும்; வளா்ச்சியும் புதிய உச்சங்களை எட்டும். ஒவ்வொரு தெருவிலும் செழிப்பையும், ஒவ்வொரு வீட்டிலும் நவீன வசதிகளையும், ஒவ்வொரு குடிமகனின் வாழ்க்கையிலும் வளத்தையும் உறுதி செய்வோம்.
தில்லியின் மண்ணில் பல்வேறு நாகரிகங்களின் நினைவுகள் புதைந்துள்ளன. யமுனை நதியின் நீரோட்டம் பல்வேறு காலகட்டங்களின் வரலாற்றுக் கதைகளைச் சுமந்து செல்கிறது. செங்கோட்டையின் மதில்களிலிருந்து நாட்டின் பெருமை எதிரொலிக்கிறது. கடமைப் பாதையில் சுதந்திர இந்தியாவின் தன்னம்பிக்கை ஒளிா்கிறது. இவ்வாறு பெருமைமிக்க கடந்த காலத்துக்கு ஏற்ற சிறப்பான எதிா்காலத்தை தில்லிக்கு உருவாக்குவோம் என்று ரேகா குப்தா தெரிவித்துள்ளாா்.
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