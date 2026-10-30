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பாா்வையற்றோா் நலச் சங்கத்தில் தீபாவளி சந்தையை திறந்து வைத்த தில்லி முதல்வா்

தில்லியில் உள்ள பாா்வையற்றோா் நலச் சங்கத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள தீபாவளி சந்தை 2026-ஐ முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

ரேகா குப்தா

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நமது நிருபா்

தில்லியில் உள்ள பாா்வையற்றோா் நலச் சங்கத்தில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ள தீபாவளி சந்தை 2026-ஐ முதல்வா் ரேகா குப்தா வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கி வைத்தாா்.

சந்தையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த பல்வேறு அரங்குகளுக்குச் சென்ற முதல்வா், அங்கு விற்பனைக்காக வைக்கப்பட்டிருந்த பொருட்களை வாங்கினாா். பாா்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகள் தங்களது கைவினைத் திறனால் உருவாக்கிய கலைப் பொருட்களையும் பாராட்டினாா். இந்நிகழ்வில் பங்கேற்று அவா் பேசியதாவது: இந்த ஆண்டு முதல் முதல்வரின் ஜனசேவா சதனுக்குத் தேவையான அலங்காரப் பொருள்கள் மற்றும் அன்றாடப் பயன்பாட்டுப் பொருள்களும் இந்தச் சந்தையில் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்படும். ஒருவருக்கு ஏற்படும் உடல் ரீதியான சவால்கள் அவரது திறமை, ஆற்றல் மற்றும் கனவுகளுக்கு ஒருபோதும் தடையாக இருக்கக் கூடாது. பாா்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளிடமும் அபாரமான திறமைகள், படைப்பாற்றல் மற்றும் சுயசாா்புடன் வாழும் ஆற்றல் உள்ளன.

மாற்றுத்திறனாளிகள் கண்ணியத்துடன் வாழவும், மற்றவா்களுக்கு இணையான வாய்ப்புகளைப் பெறவும் ஏதுவாக, தில்லியின் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை முழுமையாக அனைவரும் பயன்படுத்தக்கூடிய வகையில் மாற்றுவதற்கு தில்லி அரசு தொடா்ந்து நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது. தில்லி மக்கள் அனைவரும் இந்தத் தீபாவளி பஜாருக்கு வருகை தந்து, அங்கு தயாரிக்கப்பட்டுள்ள பொருள்களை வாங்குவதன் மூலம் பாா்வையற்ற மாற்றுத்திறனாளிகளின் திறமைகளை ஊக்குவிக்க முன்வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டாா்.

இதைத்தொடா்ந்து, அந்த அமைப்புடன் இணைந்து செயல்படும் பாா்வையற்ற இளைஞா்களால் நடத்தப்படும் ’கஃபே மஸ்ட்’ உணவகத்துக்கும் முதல்வா் சென்றாா். அங்கு உணவு அருந்தினாா். அந்த அமைப்பின் பல்திறன் பயிற்சித் திட்டத்தில் பயிற்சி பெற்ற இளைஞா்கள் இந்த உணவகத்தை நிா்வகித்து வருகின்றனா். இந்த ஆண்டு 7 நாட்கள் நடைபெறும் தீபாவளி பஜாா் அக்டோபா் 30-ம் தேதி தொடங்கி நவம்பா் 5-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதில் 250-க்கும் மேற்பட்ட விற்பனை அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

பட்ண்ய்ந்

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