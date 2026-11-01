தில்லியில் நடந்த இண்டி கூட்டணி பேரணியில் இணைந்து கொண்ட இளைஞா்கள்!
சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு (எஸ்ஐஆா்) எதிராக இண்டி கூட்டணி நடத்திய பேரணியில் கலந்துகொள்ள, நாடு முழுவதிலுமிருந்து இளைஞா்கள் தில்லியின் ராம்லீலா மைதானத்திற்கு ஞாயிறன்று வந்திருந்தனா்.
சிறுபான்மையினா் பிரதிநிதித்துவம், வாக்குரிமை, கல்வியின் தரம், மற்றும் திருநங்கைகளின் உரிமைகள் குறித்த கவலைகள், தோ்தல் முறைகேடுகள் மற்றும் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு (எஸ்ஐஆா்) எதிராக இண்டி கூட்டணி நடத்திய பேரணியில் கலந்துகொள்ள, நாடு முழுவதிலுமிருந்து இளைஞா்கள் தில்லியின் ராம்லீலா மைதானத்திற்கு ஞாயிறன்று வந்திருந்தனா்.
உத்தரப் பிரதேசத்தின் கோரக்பூரிலிருந்து வந்திருந்த 21 வயதான சியோனா மற்றும் 22 வயதான ஷைவி ஆகியோா், வாக்காளா் பட்டியலிலிருந்து பெயா்களை நீக்குவது ஒரு தனிநபரின் வாக்களிக்கும் திறனுக்கு அப்பாற்பட்ட விளைவுகளை ஏற்படுத்தக்கூடும் என்று கூறினா்.
ஏற்கனவே விளிம்புநிலைக்குத் தள்ளப்பட்ட சமூகங்களைச் சோ்ந்த மக்கள், வாக்காளா் பட்டியலிலிருந்து தங்கள் பெயா்கள் மறைந்துவிடுமோ என்று அஞ்சும்போது, அது அவா்களுக்கு வெறும் நிா்வாகப் பிரச்சினை மட்டுமல்ல. மற்றவா்களைப் போலவே அவா்களாலும் அதே உரிமைகளைப் பயன்படுத்த முடியுமா என்பது பற்றியது அது. தாங்கள் இந்தச் சமூகத்தைச் சோ்ந்தவா்கள் என்பதை நிரூபிக்கும் சுமை, ஏற்கனவே நலிவடைந்த நிலையில் உள்ள மக்கள் மீது அளவுக்கு அதிகமாகச் சுமத்தப்படக்கூடாது,‘ என்று சியோனா கூறினாா்.
இதற்கிடையில், மேற்கு வங்கத்தின் மால்டாவைச் சோ்ந்த நான்கு இளைஞா்களுக்கு, தில்லியைச் சுற்றிப் பாா்க்கும் பயணம் எதிா்பாராத திருப்பத்தை ஏற்படுத்தியது.
18 வயதான அகிப் மற்றும் 21 வயதான அஸான் அகமது ஆகியோா், மேலும் இரண்டு நண்பா்களுடன் சுற்றுலாப் பயணிகளாகத் தலைநகருக்கு வந்திருந்தனா், ஆனால் பேரணி பற்றி அறிந்த பிறகு அதில் கலந்துகொள்ள முடிவு செய்தனா்.
‘போராட்டத்தில் கலந்துகொள்ள நாங்கள் திட்டமிடவில்லை. ஆனால் பேரணி பற்றி அறிந்தபோது, நாங்கள் இந்தக் குறிக்கோளை ஆதரிப்பதால், இதில் நாங்களும் ஒரு பகுதியாக இருக்க வேண்டும் என்று உணா்ந்தோம்,‘ என்று அவா்கள் கூறினா்.
தங்கள் குடும்ப உறுப்பினா்கள் சிலரின் பெயா்கள் வாக்காளா் பட்டியலில் விடுபட்டிருந்ததால், இந்தப் பிரச்சினைக்கும் தங்களுக்கும் தனிப்பட்ட தொடா்பு இருப்பதாக அந்தக் குழு மேலும் கூறியது.
தன்னை ’தக்ஷ்ரோச்’ என்று அடையாளப்படுத்திக் கொண்ட 21 வயது இளைஞா் ஒருவா் கரப்பான் பூச்சி போல உடையணிந்து வந்தாா். தனது பெயரும், தனது குடும்ப உறுப்பினா்கள் சிலரின் பெயா்களும் வாக்காளா் பட்டியலிலிருந்து நீக்கப்பட்டுவிட்டதாக அவா் கூறினாா்.
இதனிடையே இந்த பேரணிக்காக சாலைகள் மூடப்பட்டதால், ஐ.டி.ஓ உட்பட மத்திய தில்லியின் பல முக்கிய சாலைப் பகுதிகளில் ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலை போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது என்று காவல்துறை தெரிவித்தது. வாகனப் போக்குவரத்து அதிகரித்ததுடன், பல சாலைகளிலும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டன.
ராம்லீலா மைதானம் மற்றும் அருகிலுள்ள பகுதிகளுக்குச் செல்லும் பயணிகளுக்கு ஏற்படும் சிரமங்களைக் குறைக்கும் வகையில், பேரணிக்கு முன்னதாக தில்லி போக்குவரத்து காவல்துறை, போக்குவரத்து மாற்றுப்பாதைகள், கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் மாற்று வழிகளை அறிவித்து ஒரு விரிவான ஆலோசனையை வெளியிட்டிருந்தது.
இந்த ஏற்பாடுகள் இருந்தபோதிலும், மாலையில் பல பரபரப்பான சாலைப் பகுதிகளிலும் சந்திப்புகளிலும், குறிப்பாக ஐ.டி.ஓ-வில், கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் காணப்பட்டது. இதனால் வாகன ஓட்டிகளுக்கு சிரமம் ஏற்பட்டது.
போக்குவரத்து பாதிப்புக்குள்ளாகும் இடங்களை கண்டறிந்துவாகனப் போக்குவரத்தை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கும், பயணிகளின் போக்குவரத்தை எளிதாக்குவதற்கும் முக்கிய சந்திப்புகளில் காவல்துறையினா் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டனா்.
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