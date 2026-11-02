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‘மாயா’ ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்த இருவா் கைது

’மாயா’ ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்த, அடிக்கடி வழிப்பறி மற்றும் திருட்டுகளில் ஈடுபட்டு வந்ததாகக் கூறப்படும் இருவரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளது.

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’மாயா’ ரெளடி கும்பலைச் சோ்ந்த, அடிக்கடி வழிப்பறி மற்றும் திருட்டுகளில் ஈடுபட்டு வந்ததாகக் கூறப்படும் இருவரை தில்லி காவல்துறை கைது செய்துள்ளது. இவா்களில் ஒருவா், மகாராஷ்டிர ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றக் கட்டுப்பாடு சட்டத்தின் (எம்சிஓசிஏ) கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்தவா் என்று அதிகாரி ஒருவா் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் மேலும் கூறியதாவது: கைது செய்யப்பட்டவா்கள் முகமது உமா் அன்சாரி (23), சுமித் பெனிவால் (23) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். அக்டோபா் 25 அன்று மதன் பூா் காதா் பகுதியில் காவல்துறையினா் ரோந்து பணியில் ஈடுபட்டிருந்தபோது இவா்கள் பிடிபட்டனா்.

இருவரும் மோட்டாா் சைக்கிளில் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, காவல்துறையினா் அவா்களை நிறுத்துமாறு சைகை காட்டினா். அப்போது மோட்டாா் சைக்கிளை ஓட்டி வந்த நபா் தப்பிச் செல்ல முயன்றாா். ஆனால், மோட்டாா் சைக்கிள் நிலைதடுமாறி சறுக்கி விழுந்ததைத் தொடா்ந்து இருவரும் கைது செய்யப்பட்டனா்.

அன்சாரி ’மாயா’ கும்பலைச் சோ்ந்தவா். இவா், நிகழாண்டு மே மாதம் பதிவு செய்யப்பட்ட எம்சிஓசிஏ வழக்கின் அடிப்படையில் காவல்துறையினரால் தேடப்பட்டு வந்தாா் என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.

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