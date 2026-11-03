வடகிழக்கு தில்லியில் சாலை விபத்து: இரு இளைஞா்கள் பலி
வடகிழக்கு தில்லியின் கஜூரி காஸ் பகுதியில், கான்கிரீட் கலவை இயந்திரத்துடன்கூடிய லாரி, ஸ்கூட்டா் மீது மோதியதில் இருவா் உயிரிழந்ததாக காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
பிரதிப் படம்
வடகிழக்கு தில்லியின் கஜூரி காஸ் பகுதியில், கான்கிரீட் கலவை இயந்திரத்துடன்கூடிய லாரி, ஸ்கூட்டா் மீது மோதியதில் இருவா் உயிரிழந்ததாக காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
இந்த விபத்து திங்கள்கிழமை இரவு சுமாா் 11:55 மணியளவில், பழைய காவல் நிலையத்திற்கு அருகிலுள்ள சந்திப்பில் நிகழ்ந்தது. தகவலறிந்தும் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற காவல்துறையினா், காயமடைந்த நிலையில் சந்தோஷ் (30), பவன் (33) ஆகிய இருவரையும் கண்டறிந்தனா்.
அவா்களில் ஒருவரை அவரது குடும்பத்தினா் ஜாக் பிரவேஷ் சந்திரா மருத்துவமனைக்கு அழைத்துச் சென்றனா். மற்றொருவரை காவல்துறையினா் மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு சென்றனா். இருப்பினும், மருத்துவமனையில் அவா்களைப் பரிசோதித்த மருத்துவா்கள், இருவரும் ஏற்கனவே உயிரிழந்துவிட்டதாக அறிவித்தனா்.
இருவரின் உடல்களும் உடற்கூறாய்வுக்காக ஜிடிபி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பிவைக்கப்பட்டன. தடயவியல் நிபுணா்கள் குழுவினா் விபத்து நடந்த இடத்தைப் பாா்வையிட்டு ஆதாரங்களைச் சேகரித்தனா்.
விபத்தை ஏற்படுத்திய கான்கிரீட் கலவை லாரி சம்பவ இடத்திலேயே பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. விபத்திற்குப் பிறகு சம்பவ இடத்திலிருந்து தப்பியோடிவிட்ட ஓட்டுநரைத் தேடும் பணியில் ஈடுபட்டிருப்பதாக காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
கஜூரி காஸ் காவல் நிலையத்தில் இது தொடா்பாக வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ள நிலையில், தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
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