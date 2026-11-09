தீபாவளி நாளில் தில்லியின் இரு மாவட்டங்களில் விதிமீறி பட்டாசு வெடித்ததாக 100 வழக்குகள் பதிவு
அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தைத் தாண்டி பட்டாசு வெடித்ததாக மேற்கு மாவட்டத்தில் 62 வழக்குகளும், வடக்கு மாவட்டத்தில் 35-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்தனா்.
தீபாவளி இரவில், அனுமதிக்கப்பட்ட நேரத்தைத் தாண்டி பட்டாசு வெடித்ததாக மேற்கு மாவட்டத்தில் 62 வழக்குகளும், வடக்கு மாவட்டத்தில் 35-க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகளும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் திங்கள்கிழமை தெரிவித்தனா்.
உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுப்படி, நவம்பா் 7 மற்றும் 8 ஆகிய தேதிகளில் காலை 6 மணி முதல் 7 மணி வரையிலும், இரவு 8 மணி முதல் 10 மணி வரையிலும் மட்டுமே அங்கீகரிக்கப்பட்ட ’பசுமைப் பட்டாசுகளை’ வெடிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டிருந்தது. திங்கள்கிழமை முதல் பட்டாசு வெடிப்பதற்கு முழுமையான தடை அமலுக்கு வந்தது.
இதுகுறித்து மூத்த காவல் அதிகாரி ஒருவா் கூறுகையில், ‘குறிப்பிட்ட நேர வரம்பை மீறி பட்டாசு வெடித்தவா்கள் மீது வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. நீதிமன்ற உத்தரவுகள் முறையாகப் பின்பற்றப்படுவதை உறுதி செய்ய, பல்வேறு பகுதிகளில் காவல் குழுக்கள் பணியமா்த்தப்பட்டிருந்தன.
கண்காணிப்புக் குழுக்கள் குடியிருப்புப் பகுதிகள் மற்றும் விதிமீறல்கள் நடக்க வாய்ப்புள்ள பிற இடங்களைக் கூா்ந்து கவனித்து வந்தன. விதிமீறலில் ஈடுபட்டவா்கள் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது என்றாா் அவா்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.