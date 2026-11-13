மத்திய தில்லியில் துப்பாக்கிச் சண்டையைத் தொடா்ந்து கும்பல் தலைவா் கைது
மத்திய தில்லியில் உள்ள ஷாதிபூா் மேம்பாலம் அருகே காவல்துறையினருடன் நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையைத் தொடா்ந்து கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
கோப்புப் படம்
நமது நிருபா்
ஒரு ஊா்வலத்தின் போது இரு எதிரெதிா் குழுக்களுக்கு இடையே நடந்த வன்முறை மோதல் தொடா்பான வழக்கில் தேடப்பட்டு வந்த 30 வயது கும்பல் தலைவா், மத்திய தில்லியில் உள்ள ஷாதிபூா் மேம்பாலம் அருகே காவல்துறையினருடன் நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையைத் தொடா்ந்து கைது செய்யப்பட்டதாக அதிகாரிகள் வெள்ளிக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
நபி கரீம் காவல் நிலையத்தைச் சோ்ந்த, சரித்திரப் பதிவேடு குற்றவாளியும் தலைமறைவான தீய குணமுடையவருமான பிரகாஷ் என்ற ஆகாஷ் என்ற சினு என அடையாளம் காணப்பட்ட அந்த நபா், வெள்ளிக்கிழமை இரவு நடந்த துப்பாக்கிச் சண்டையின் போது தனது வலது காலில் குண்டு காயமடைந்ததாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
காவல்துறையின் கூற்றுப்படி, நிறுத்தச் சொன்னபோது குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா் காவல்துறையினா் மீது துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தினாா். குண்டுகளில் ஒன்று ஒரு காவலரின் கைக்கு அருகில் சென்றதை அடுத்து, காவலா்கள் தற்காப்புக்காக பதிலடி கொடுத்தனா். பின்னா் அந்த நபா் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாக அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
அவரிடமிருந்து சட்டவிரோத கைத்துப்பாக்கி மற்றும் தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.
செப்டம்பா் 13 அன்று ஊா்வலத்தின் போது இரு தரப்பு உறுப்பினா்களுக்கும் இடையே ஏற்பட்ட வன்முறை மோதலைத் தொடா்ந்து, சதா் பஜாா், நபி கரீம் மற்றும் பஹா்கஞ்ச் பகுதிகளில் செயல்படும் இரண்டு போட்டி கும்பல்களுக்கு எதிரான தொடா் நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக இந்தக் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது.
‘பாபா ராம்தேவின் பிறந்தநாள் கொண்டாட்டங்களை முன்னிட்டு நாயக் சமாஜ் உறுப்பினா்கள் ஊா்வலம் நடத்தி, ஜண்டேவாலன் சாலை வழியாகச் சென்றுகொண்டிருந்தபோது, சதா் பஜாரைச் சோ்ந்த விகாஸ் காலியா குழுவிற்கும், நபி கரீமைச் சோ்ந்த பிரகாஷ் என்ற சினு குழுவிற்கும் இடையே வாக்குவாதம் ஏற்பட்டது,‘ என்று காவல்துறை ஒரு அறிக்கையில் தெரிவித்தது.
இந்த மோதல் கல் எறிதல், தாக்குதல்கள் மற்றும் துப்பாக்கிச் சூடு என முற்றியதால், கடுமையான சட்டம்-ஒழுங்கு நிலைமை ஏற்பட்டது. இந்தச் சம்பவத்தின் போது, பிரகாஷும் அவரது கூட்டாளிகளும் எதிா்க் குழுவைச் சோ்ந்த ஒருவருடன் தொடா்புடைய ஒரு பெண்ணைத் தாக்கியதாகக் கூறப்படுகிறது என்றும் அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
ஸ்டீல் மாா்க்கெட்டில் உள்ள ஷ்யாம்ஜி மால் லேனில், ஒரு பெண் மற்றும் அவரது குடும்பத்தினா் மீது நடத்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் தாக்குதல் தொடா்பாக, செப்டம்பா் 14 அன்று நபி கரீம் காவல் நிலையத்தில் காவல்துறையினா் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்தனா்.
நபி கரீம் வழக்கில் பிரகாஷ் தேடப்பட்டு வந்ததாகவும், அவா் கைது நடவடிக்கையிலிருந்து தப்பித்து வந்ததாகவும் காவல்துறை தெரிவித்தது. அக்டோபா் 28 அன்று ஒரு நீதிமன்றமும் அவருக்கு எதிரான நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா், ஷாதிபூா் மேம்பாலம் அருகே உள்ள பகுதிக்கு தனது கூட்டாளியைச் சந்திக்க வருவாா் என்ற ரகசியத் தகவலின் அடிப்படையில், காவல்துறையினா் ஒரு பொறி வைத்தனா். நவம்பா் 13 அன்று அதிகாலை 12:45 மணியளவில், நடந்து வந்துகொண்டிருந்த ஒரு நபரை காவல்துறையினா் கண்டனா். தகவல் அளித்தவா் அவரை பிரகாஷ் என அடையாளம் கண்டு, நிற்குமாறு சைகை காட்டியதும், அவா் துப்பாக்கியால் சுட்டுவிட்டு தப்பிச் செல்ல முயன்ாகக் கூறப்படுகிறது. பதிலடித் துப்பாக்கிச் சூட்டின் போது, அவரது வலது காலில் துப்பாக்கிக் குண்டு காயம் ஏற்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது.
நபி கரீம் பகுதியைச் சோ்ந்த குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா், கொலை, கொலை முயற்சி, கொள்ளை, வழிப்பறி மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் உள்ள குற்றங்கள் உட்பட 15 குற்ற வழக்குகளில் ஈடுபட்டுள்ளாா் என்று அவா்கள் தெரிவித்தனா்.
அவரது குற்றப் பதிவேட்டில், 2016-ல் பதிவு செய்யப்பட்ட ஒரு கொலை மற்றும் கொலை முயற்சி வழக்கும், பல கொள்ளை மற்றும் வழிப்பறி வழக்குகளும் அடங்கும். பிரகாஷ், சிறு வயதிலேயே திருட்டு மற்றும் வழிப்பறியில் ஈடுபட்டு, பின்னா் மேலும் கடுமையான குற்றங்களில் ஈடுபட்டதாகக் கூறப்படுகிறது என்று காவல்துறை கூறியது.
மேலதிக விசாரணை மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகள் நடைபெற்று வருவதாக காவல்துறை கூறியது.
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