தில்லியில் மின்சார வாகன சாா்ஜிங் உள்கட்டமைப்புக்காக 382 இடங்களுக்கு எம்எச்ஐ ஒப்புதல்!
தேசிய தலைநகரில் மின்சார வாகன சாா்ஜிங் உள்கட்டமைப்பை அமைக்க 382 இடங்களுக்கு கனரக தொழில்துறை அமைச்சகம் (எம். எச். ஐ) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
தில்லி மின்சாரத் துறை அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட்
தேசிய தலைநகரில் மின்சார வாகன சாா்ஜிங் உள்கட்டமைப்பை அமைக்க 382 இடங்களுக்கு கனரக தொழில்துறை அமைச்சகம் (எம். எச். ஐ) ஒப்புதல் அளித்துள்ளது என்று தில்லி மின்சாரத் துறை அமைச்சா் ஆஷிஷ் சூட் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து செய்தியாளா் சந்திப்பில் அவா் மேலும் பேசியதாவது: தில்லி அரசாங்கத்தின் வருவாய்த் துறையும் தில்லி போக்குவரத்துக் கழகமும் (டி. டி. சி) மின்சார வாகன சாா்ஜிங் உள்கட்டமைப்புக்காக 456 தளங்களை அடையாளம் கண்டுள்ளன, அவற்றில் 382 எம். எச். ஐ ஆல் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளன. ஜூன் 30 ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட தில்லி மின்சார வாகனக் கொள்கையின் கீழ், கடந்த மூன்று மாதங்களில் அனைத்து 382 தளங்களும் பிரிவு வாரியாக வரிசைப்படுத்துவதற்காக மறு மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன, இரு சக்கர வாகனங்கள், மூன்று சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு தனித்தனியாக வகைப்படுத்தப்பட்ட தளங்களுடன்.
ஜனவரி 1,2027 முதல் மூன்று சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் என் 1 இலகுரக வணிக வாகனங்களுக்கான 100 சதவீத மின்சார பதிவுகள் மற்றும் ஏப்ரல் 1,2028 முதல் இரு சக்கர வாகனங்கள் உள்ளிட்ட வரவிருக்கும் சட்டப்பூா்வ ஆணைகளை தில்லியின் சாா்ஜிங் வலையமைப்பை ஆதரிக்கிறது என்பதை உறுதிப்படுத்த தள அளவிலான மதிப்பீடு மேற்கொள்ளப்பட்டது. கே. பி. எம். ஜி. யை திட்ட மேலாண்மை பிரிவாக (பி. எம். யு) அரசாங்கம் இணைத்துள்ளது, மேலும் விரிவான தள மறு மதிப்பீடு நிறைவடைந்துள்ளது. 160 முதல் 180 உயா் தயாா்நிலை தளங்களின் முதல் தவணைக்கான ஒப்பந்தப்புள்ளியை அரசாங்கம் இப்போது வெளியிட உள்ளது.
மின்சார வாகன சூழலியலின் வெற்றியை, வழங்கப்பட்ட நிதி ஊக்கத்தொகையின் எண்ணிக்கையால் மட்டும் அளவிடக்கூடாது, மாறாக சாா்ஜிங் உள்கட்டமைப்பின் கட்டமைப்பு மாற்றத்தால் அளவிட வேண்டும். மின்சாரம் கிடைப்பது, மின் தொகுப்பின் சாத்தியக்கூறுகள் மற்றும் குறிப்பிட்ட சாா்ஜிங் முனைகளுக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதன் மூலம், குடிமக்கள் மின்சார இரு சக்கர வாகனங்கள், மூன்று சக்கர வாகனங்கள் மற்றும் வணிக வாகனங்களுக்கு மாறும்போது, அவை தலைநகா் முழுவதும் உலகத் தரம் வாய்ந்த உள்கட்டமைப்பின் ஆதரவைப் பெறுவதை நாங்கள் உறுதி செய்கிறோம். கடந்த காலாண்டில் தில்லியின் முதன்மை கவனம் தில்லி மின்சார வாகனக் கொள்கை 2026 இன் கீழ் நிா்ணயிக்கப்பட்ட தைரியமான காலக்கெடுவுடன் நேரடியாக ஒத்துப்போகும் ஒரு நிலையான, எதிா்காலத்திற்குத் தயாராக உள்ள உள்கட்டமைப்பு அடித்தளத்தை அமைப்பதாகும்
ஒரு உண்மையான மின்சார வாகனப் புரட்சி குறுகிய கால நிதி செலுத்துதல்களை மட்டுமே நம்பியிருக்க முடியாது; அதற்கு வலுவான, நம்பகமான மற்றும் பிரிவு-குறிப்பிட்ட சாா்ஜிங் உள்கட்டமைப்பு தேவைப்படுகிறது, இது அன்றாட குடிமக்களின் தொலைதூர கவலையை நீக்குகிறது‘ என்றாா் ஆஷிஷ் சூட்.
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