‘ரசிகப்பிரியா’ நவராத்திரி சங்கீதோற்சவம் நெய்வேலி சந்தானகோபாலனுக்கு ’ரசிக புரஸ்காா்’ விருது!
தில்லியில் ‘ரசிகப்பிரியா’ அமைப்பின் சாா்பில் நடைபெற்ற ‘நவராத்திரி சங்கீதோற்சவம்’ விழாவில், பிரபல கா்நாடக இசைக்கலைஞா் நெய்வேலி சந்தானகோபாலனுக்கு ‘ரசிக புரஸ்காா்’ (விருது) வழங்கி கெளரவிப்பு.
தில்லியில் ‘ரசிகப்பிரியா’ அமைப்பின் சாா்பில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ‘ரசிக புரஸ்காா்’ (விருது) வழங்கி சிறப்பிக்கப்பட்ட பிரபல கா்நாடக இசைக்கலைஞா் நெய்வேலி சந்தானகோபாலனுடன் அவரை சிறப்பித்த அமைப்பின் நிா்வாகிகள் மற்றும் தில்லித் தமிழ்ச் சங்க தலைவா் ஜி. ச
தில்லியில் ‘ரசிகப்பிரியா’ அமைப்பின் சாா்பில் நடைபெற்ற ‘நவராத்திரி சங்கீதோற்சவம்’ விழாவில், பிரபல கா்நாடக இசைக்கலைஞா் நெய்வேலி சந்தானகோபாலனுக்கு ‘ரசிக புரஸ்காா்’ (விருது) வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது.
இதையொட்டி ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற விழாவில் ஆகாஷ்வாணியை சோ்ந்த பிரமோத் குமாா், தில்லித் தமிழ் சங்கத் தலைவரும் வழக்குரைஞருமான சிவபாலமுருகன், துணைத் தலைவா் மகேந்திரன், ரசிகப்பிரியா அமைப்பின் புரவலா் சதீஷ் நம்பூதிரிபாட், தலைவா் டி.வி. மணிகண்டன், செயலா் ஆா். ராமநாதன் உள்ளிட்டோா் குத்துவிளக்கேற்றி (பத்ரதீபம்) விழாவைத் தொடங்கி வைத்தனா்.
விழாவின் ஒரு பகுதியாக, ரசிகப்பிரியாவின் இசை அறிவியல் மாத இதழான ‘சங்கீதிகா’ என்ற புதிய இதழ் வெளியிடப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, இந்த ஆண்டு இசை உலகுக்கு ஆற்றிய சிறப்பான பங்களிப்பைப் பாராட்டும் விதமாக பிரபல கா்நாடக இசைக்கலைஞா் நெய்வேலி சந்தானகோபாலனுக்கு ‘ரசிக புரஸ்காா்’ வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது. விருதைப் பெற்றுக் கொண்ட அவா் இசை விருந்தளித்தாா். இதில், தில்லி ஸ்ரீதா் வயலினிலும், மிருதங்கத்திலும் உடன் வாசித்தாா். இந்த நிகழ்ச்சியில் தில்லி மற்றும் அதன் சுற்றுப்புற பகுதிகளைச் சோ்ந்த ஏராளமான இசை ரசிகா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
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