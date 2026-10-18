வரைவு திட்டத்தின்கீழ் 2.5 லட்சம் இ-ரிக்ஷாக்களை வழங்க தில்லி அரசு முடிவு
தேசிய தலைநகரில் போக்குவரத்து நெரிசல், சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் மாசு தொடா்பான பிரச்னைகளை காரணம் காட்டி, இ-ரிக்ஷாக்களின் எண்ணிக்கையை 2.5 லட்சமாக வரையறுக்க தில்லி அரசு வரைவு திட்டம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
பிரதிப் படம்
தேசிய தலைநகரில் போக்குவரத்து நெரிசல், சாலை பாதுகாப்பு மற்றும் மாசு தொடா்பான பிரச்னைகளை காரணம் காட்டி, இ-ரிக்ஷாக்களின் எண்ணிக்கையை 2.5 லட்சமாக வரையறுக்க தில்லி அரசு வரைவு திட்டம் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
‘தில்லி இ-ரிக்ஷா (பதிவு மற்றும் இயக்கம்) திட்டம், 2026’ பொதுமக்களின் கருத்துகள் மற்றும் பரிந்துரைகளுக்காக 30 நாள்களுக்கு பிறகு இத்திட்டம் இறுதி செய்யப்படும். இது குறித்து வெளியிடப்பட்ட செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது: போக்குவரத்து நெரிசல், சாலை பாதுகாப்பு அபாயங்கள், காற்று மற்றும் ஒலி மாசு, அத்துடன் இ-ரிக்ஷாக்களின் அதிகப்படியான மற்றும் கட்டுப்பாடற்ற பெருக்கம் ஆகிய கடுமையான கவலைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, தில்லி தேசிய தலைநகா் பிரதேச அரசு நகரம் முழுவதும் 2,50,000 இ-ரிக்ஷாக்களுக்கான பதிவை அதிகப்படுத்தியுள்ளது. இந்த வரம்பைத் திருத்தி அமைக்காத வரை, இதற்கு மேல் எந்தப் பதிவும் வழங்கப்படாது.
வரைவு திட்டத்தின்படி, இ-ரிக்ஷா என்பது பேட்டரி மூலம் இயங்கும் மூன்று சக்கர வாகனம் ஆகும். இதில் ஓட்டுநரைத் தவிர நான்கு பயணிகளுக்கு மிகாமல் இருக்கை வசதி, 40 கிலோ எடை தாங்கும் திறன், 2,000 வாட்ஸுக்கு மிகாமல் நிகர சக்தி வெளியீடு மற்றும் மணிக்கு 25 கி.மீ. அதிகபட்ச வேகம் ஆகியவை இருக்க வேண்டும். முன்மொழியப்பட்ட திட்டத்தின்படி, போக்குவரத்து வாகனமாகப் பதிவு செய்யப்பட்டு செல்லுபடியாகும் இ-ரிக்ஷா இணக்க சான்றிதழ் (ஈசிசி) வழங்கப்படாமல் எந்த இ-ரிக்ஷாவும் இயக்க அனுமதிக்கப்படாது. ஈசிசி டிஜிட்டல் முறையில் வழங்கப்படும். இது இரண்டு ஆண்டுகளுக்குச் செல்லுபடியாகும். இந்தச் சான்றிதழில் பதிவுச் சான்றிதழ் விவரங்கள், உரிமையாளா் மற்றும் ஓட்டுநா் தகவல்கள் (ஓட்டுநா் உரிமம் மற்றும் பொது சேவை வாகன (பிஎஸ்வி) பேட்ஜ் விவரங்கள் உள்பட), பேட்டரி இணக்க நிலை, தகுதி மற்றும் காப்பீட்டு ஆவணங்களின் செல்லுபடி ஆகியவை இடம்பெறும்.
ஒவ்வொரு ஈசிசியும் ஒரு இ-ரிக்ஷாவுடனும் ஒரு ஓட்டுநருடனும் இணைக்கப்படும். தில்லி குடியிருப்பாளா்களான தனிநபா் உரிமையாளா்களுக்கு அதிகபட்சம் ஐந்து இ-ரிக்ஷாக்கள் வரை அனுமதிக்கப்படும் என்று வரைவு முன்மொழிகிறது. நிறுவனங்கள், நிறுவனங்கள், தன்னாா்வ தொண்டு நிறுவனங்கள், கூட்டுறவு சங்கங்கள் மற்றும் ஓட்டுநா் பயிற்சிப் பள்ளிகள் ஆகியவை 100 இ-ரிக்ஷாக்கள் வரை வைத்திருக்க அனுமதிக்கப்படும். இத்தகைய நிறுவனங்கள் போதுமான சாா்ஜிங் அல்லது பேட்டரி மாற்று ஏற்பாடுகளை உறுதி செய்ய வேண்டும். அவற்றின் கடற்படை 25 வாகனங்களை எட்டும்போது ஒருங்கிணைப்பாளா் உரிமம் பெற வேண்டும். அனைத்து ஓட்டுநா்களும் செல்லுபடியாகும் இ-ரிக்ஷா ஓட்டுநா் உரிமம் மற்றும் பிஎஸ்வி பேட்ஜ் வைத்திருக்க வேண்டும். ஒரு ஓட்டுநா் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட ஈசிசியுடன் இணைக்கப்பட முடியாது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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