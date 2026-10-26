ஆா்.டி.ஆா். மேம்பாலம் பழுதுபாா்க்கும் பணிகளுக்குப் பிறகு மீண்டும் திறக்கப்பட உள்ளது: அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங்
விமான நிலையத்திலிருந்து நகருக்குச் செல்லும் முக்கிய இணைப்பு வழியான பழைய ராவ் துலா ராம் (ஆா்டிஆா்) மேம்பாலம், திங்கள்கிழமை மாலை முதல் லேசான வாகனங்களுக்கு மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா் பரவேஷ் சாஹிப் சிங் தெரிவித்தாா்.
அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் - கோப்புப் படம்
விமான நிலையத்திலிருந்து நகருக்குச் செல்லும் முக்கிய இணைப்பு வழியான பழைய ராவ் துலா ராம் (ஆா்டிஆா்) மேம்பாலம், திங்கள்கிழமை மாலை முதல் லேசான வாகனங்களுக்கு மீண்டும் திறக்கப்படும் என்று பொதுப்பணித்துறை அமைச்சா் பரவேஷ் சாஹிப் சிங் தெரிவித்தாா்.
அதிகாரிகளுடன் திட்ட இடத்தை ஆய்வு செய்த பின்பு அமைச்சா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங் எக்ஸ் சமூக வலைத்தளத்தில் பதிவிட்டிருப்பதாவது: பழுதுபாா்க்கும் பணிகள் முடிவடைந்துவிட்டது. அக்டோபா் 20 ஆம் தேதி சாலையில் விரிசல்கள் தென்பட்டதால் மேம்பாலம் மூடப்பட்டிருந்தது.
தேவையான பழுதுபாா்க்கும் பணிகள் முடிந்துவிட்டன. திங்கள்கிழமை மாலை முதல் லேசான வாகனங்களுக்கு மேம்பாலம் மீண்டும் திறக்கப்படும். 2009-இல் கட்டப்பட்ட இந்த மேம்பாலத்தின் வலிமை மற்றும் நீண்டகால பாதுகாப்பை உறுதிசெய்ய விரிவான கட்டமைப்பு ஆய்வும் நடைபெற்று வருகிறது.
வசந்த் விகாரிலிருந்து இந்திரா காந்தி சா்வதேச விமான நிலையம் நோக்கிச் செல்லும் பழைய ராவ் துலா ராம் மேம்பாலப் பாதையில் இரு இடங்களில் சாலையில் விரிசல்கள் தென்பட்டதை டெல்லி போக்குவரத்து காவல்துறை கண்டறிந்ததைத் தொடா்ந்து அது மூடப்பட்டிருந்தது.
பழுதுபாா்க்கும் பணியின் காரணமாக வாகனங்கள் அருகிலுள்ள சா்வீஸ் சாலைக்குத் திருப்பிவிடப்பட்டதால், மேம்பாலத்திற்குப் பின்னால் போக்குவரத்து நெரிசலும் நீண்ட வரிசைகளும் ஏற்பட்டிருந்தன. ஆய்வில், இடைவெளி ஸ்லாப் பகுதியில் கான்கிரீட் பாதிப்பு, சாலையில் விரிசல்கள் மற்றும் இரும்புக் கம்பிகள் வெளிப்பட்டிருப்பது தெரியவந்தது.
பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக போக்குவரத்து தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது என பதிவிட்டுள்ளாா் பா்வேஷ் சாஹிப் சிங்.
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