வீட்டு வளாகத்தில் சட்டவிரோதமாக பட்டாசு தயாரித்த 3 போ் கைது

வீட்டு வளாகத்தில் சட்டவிரோதமாக பட்டாசு தயாரித்த 3 போ் கைது
வடகிழக்கு தில்லியின் கோகல்புரி பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் சட்டவிரோதமாக பட்டாசுகளைத் தயாரித்து வந்ததாக மூன்று பேரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.
சித்திரிப்பு
வடகிழக்கு தில்லியின் கோகல்புரி பகுதியில் உள்ள ஒரு வீட்டில் சட்டவிரோதமாக பட்டாசுகளைத் தயாரித்து வந்ததாக மூன்று பேரை தில்லி காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா். இவா்களிடமிருந்து சுமாா் 1,500 பட்டாசுகளையும், வெடிபொருள் என சந்தேகிக்கப்படும் 34 கிலோ தூளையும் காவல்துறையினா் பறிமுதல் செய்துள்ளனா்.
வடகிழக்கு தில்லியின் கோகல்புரி கிராமத்தில் உள்ள ஒரு வீட்டின் இரண்டாவது தளத்தில் சட்டவிரோதமாக பட்டாசுகள் தயாரித்து, சேமித்து வைக்கப்பட்டுள்ளதாகக் கிடைத்த தகவலின் அடிப்படையில் அக்டோபா் 26 அன்று காவல்துறையினா் இந்த சோதனையை நடத்தினா்.
அந்த இடத்தில் இருந்த மோகித் கோஸ்வாமி (29), அா்மான் (24) மற்றும் சமீா் (21) ஆகிய மூன்று பேரையும் காவல்துறையினா் கைது செய்தனா். இவா்கள் அனைவரும் உத்தர பிரதேச மாநிலம் காஜியாபாதில் உள்ள ஃபருக்நகரைச் சோ்ந்தவா்கள் ஆவா்.
இதுகுறித்து காவல்துறையினா் கூறுகையில், ‘பட்டாசுகளைத் தயாரிக்கவோ அல்லது சேமித்து வைக்கவோ தேவையான முறையான உரிமத்தையோ அல்லது அனுமதியையோ அவா்களால் சமா்ப்பிக்க முடியவில்லை. சோதனையின்போது, 880 முழுமையடைந்த ‘கோல்ட் பைரோ’ வகை பட்டாசுகள், 600 முழுமையடையாத பட்டாசுகள், 34 கிலோ
வெடிபொருள் என சந்தேகிக்கப்படும் தூள், பட்டாசு தயாரிப்பதற்கான காலி உறைகள், நிரப்பும் இயந்திரம், எடை இயந்திரம் மற்றும் பேக்கேஜிங் பொருள்கள் ஆகியவை பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
குடியிருப்புப் பகுதியில் வெடிபொருள்களைச் சட்டவிரோதமாகத் தயாரித்து சேமித்து வைத்தது, பொதுமக்களின் பாதுகாப்பிற்குப் பெரும் அச்சுறுத்தலாக இருந்தது. இதுதொடா்பாக கோகல்புரி காவல் நிலையத்தில், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா மற்றும் வெடிபொருள் சட்டத்தின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
கைது செய்யப்பட்ட மூன்று பேருக்கும் இதற்கு முன்பு எந்தக் குற்றப் பின்னணியும் இல்லை என்று காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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