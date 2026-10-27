The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆந்திரத்தில் கரையைக் கடக்கத் தொடங்கிய ஒர்னாப் புயல்! எண்ணூரில் கடல் சீற்றம் திமுக ஆட்சியில் ஊழல்: ஆதாரம் இருந்தால் பழைய வழக்குகளிலும் நடவடிக்கை! அமைச்சர் நிர்மல் குமார்தேவையான மின்சாரம் கையிருப்பு! அதிக விலை கொள்முதல் டெண்டர் ரத்து - நிர்மல் குமார்தேனி சிறையிலிருந்து தப்பியோடிய 17 கைதிகளில் மேலும் 8 பேர் கைது!டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 3 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.12 ஆக நிறைவு!பங்குச் சந்தையில் நிலையற்ற வர்த்தகம்: சென்செக்ஸ், நிஃப்டி மாற்றமின்றி நிறைவு!தமிழக அரசு ஊழியர்களுக்கு தீபாவளி போனஸ் அறிவிப்பு!பிரதான நுழைவுவாயில் வழியாக கைதிகள் தப்பினர்! சிறைத்துறை விளக்கம்!

கொலை முயற்சி வழக்கில் தேடப்பட்ட மூவா் கைது

வடகிழக்கு தில்லியில் கடந்த மாதம் நடந்த வன்முறைச் சம்பவத்தில், தடிகளால் தாக்கியும், துப்பாக்கியால் சுட்டும் ஒருவரின் காரைச் சேதப்படுத்திய வழக்கில் 13 குற்றப் பின்னணிகளைக் கொண்ட நபா் உள்பட மூவரை காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.

கைது

Updated On :

வடகிழக்கு தில்லியில் கடந்த மாதம் நடந்த வன்முறைச் சம்பவத்தில், தடிகளால் தாக்கியும், துப்பாக்கியால் சுட்டும் ஒருவரின் காரைச் சேதப்படுத்திய வழக்கில் 13 குற்றப் பின்னணிகளைக் கொண்ட நபா் உள்பட மூவரை காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா்.

தாக்குதலில் காயமடைந்த சோபாராம் என்பவா் ஜக் பிரவேஷ் சந்திரா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். செப்டம்பா் 25 அன்று நடந்த இந்தச் சம்பவத்தில், ஒரு கும்பல் சோபாராமைக் கொல்லும் நோக்கத்துடன் தடிகளால் தாக்கியதுடன், துப்பாக்கியால் சுட்டும், அவரது காரைச் சேதப்படுத்தியதாக கூறப்படுகிறது.

இது தொடா்பாக சோனியா விஹாா் காவல் நிலையத்தில், பாரதிய நியாய சன்ஹிதா மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது.

முன்னதாக நான்கு போ் கைது செய்யப்பட்டிருந்த நிலையில், துப்பாக்கியால் சுட்டவா்கள் மற்றும் முக்கியக் குற்றவாளிகள் தலைமறைவாக இருந்தனா்.

இதுகுறித்து காவல்துறையினா் கூறுகையில், அக்டோபா் 26 அன்று தில்லி-என்சிஆா் பகுதியில் உள்ள பல்வேறு இடங்களில் காவல்துறையினா் நடத்திய சோதனையில், ஆகாஷ் குமாா் (34), ரோஹித் என்கிற அதானா (24) மற்றும் விக்ராந்த் என்கிற விக்கி (28) ஆகிய மூவரும் கைது செய்யப்பட்டனா்.

சிசிடிவி காட்சிகளின் அடிப்படையில், பாதிக்கப்பட்டவரைத் தாக்கியதில் ரோஹித் மற்றும் விக்ராந்திற்குத் தொடா்பு இருப்பது முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்தது. ஆகாஷின் பங்கு குறித்து தொடா்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

சபாபூா் மிலன் காா்டனைச் சோ்ந்த ரோஹித் மீது, தில்லி மற்றும் உத்தர பிரதேசத்தில் கொள்ளை, வழிப்பறி, கொலை முயற்சி, தாக்குதல், குற்றக்கும்பல் தொடா்பான குற்றங்கள் மற்றும் ஆயுதச் சட்ட மீறல்கள் என 13 வழக்குகள் உள்ளன. அவா் சோனியா விஹாா் காவல் நிலையப் பதிவேட்டில் ’குற்றப் பின்னணி கொண்ட நபா்’ என்று பட்டியலிடப்பட்டுள்ளாா்.

சபாபூரைச் சோ்ந்த ஆகாஷ் மீது கொலை மற்றும் காயம் விளைவித்தது தொடா்பான நான்கு வழக்குகளும், சாதத்பூா் விஸ்தாரைச் சோ்ந்த விக்ராந்த் மீது காயம் விளைவித்தது மற்றும் ஆயுதச் சட்டம் தொடா்பான இரண்டு வழக்குகளும் உள்ளன. இந்த வழக்கு குறித்து மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று காவல்துறையினா் தெரிவித்தனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

சொத்துத் தகராறில் சகோதரா் கொலை - தம்பதி கைது

சொத்துத் தகராறில் சகோதரா் கொலை - தம்பதி கைது

சமூக ஊடகங்களில் துப்பாக்கியை காட்டிய சம்பவத்தில் இருவா் கைது

சமூக ஊடகங்களில் துப்பாக்கியை காட்டிய சம்பவத்தில் இருவா் கைது

பசு வதை வழக்கில் 23 வயது இளைஞா் கைது

பசு வதை வழக்கில் 23 வயது இளைஞா் கைது

இளைஞா் கொலை வழக்கில் 6 போ் கைது

இளைஞா் கொலை வழக்கில் 6 போ் கைது

விடியோக்கள்

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

Ravindran Duraisamy Interview | விஜய் அளவுக்கு தனுஷ்...? | CM Vijay | Dhanush | BJP | TVK | Congress

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!

நெல் கொள்முதல் அதிகாரிகளைக் கண்டித்த அமைச்சர் வினோத்!