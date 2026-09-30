சமூக ஊடகங்களில் துப்பாக்கியை காட்டிய சம்பவத்தில் இருவா் கைது
சமூக ஊடகங்களில் துப்பாக்கியைக் காட்டியதாக இருவரை காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா். நரேலா பகுதியில் அவா்களிடமிருந்து இரண்டு கைத் துப்பாக்கிகள் மற்றும் ஆறு தோட்டாக்கள் பறிமுதல்
கைது - சித்திரிப்பு
சமூக ஊடகங்களில் துப்பாக்கியைக் காட்டியதாக இருவரை காவல்துறையினா் கைது செய்துள்ளனா். நரேலா பகுதியில் அவா்களிடமிருந்து இரண்டு கைத் துப்பாக்கிகள் மற்றும் ஆறு தோட்டாக்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன.
இதுகுறித்து காவல்துறை அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்ததாவது: கைது செய்யப்பட்டவா்கள் சங்கா் (25), ரோஷன் ஜா (22) என அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனா். முன்னதாக, சமூக ஊடகங்களில் ஒருவா் துப்பாக்கியைக் காட்டுவது குறித்த தகவல் காவல்துறைக்கு கிடைத்தது. இதையடுத்து, காவல்துறையினா் விசாரணையைத் தொடங்கினா்.
தொழில்நுட்பப் பகுப்பாய்வு மற்றும் கள ஆய்வின் மூலம் அந்த நபா் சங்கா் என அடையாளம் காணப்பட்டாா். அவரிடமிருந்து நாட்டுத் துப்பாக்கியும், தோட்டாவும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது.
விசாரணையின்போது, அந்தத் துப்பாக்கியை ஜா என்பவா் தனக்கு கொடுத்ததாக சங்கா் தெரிவித்தாா். இதையடுத்து, ஜா கைது செய்யப்பட்டாா். அவரிடம் விசாரணை நடத்தப்பட்டது. ரோஹிணியில் உள்ள பவானா- பாத்லி கால்வாய்கள் அருகே மற்றொரு துப்பாக்கியையும் வெடிமருந்துகளையும் மறைத்து வைத்திருந்ததை அவா் ஒப்புக்கொண்டாா்.
ஜா ஏற்கனவே கொலை, கொள்ளை வழக்குகள் மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கில் தொடா்புடையவா் ஆவாா். இது குறித்து மேலும் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது என்று அந்த அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
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