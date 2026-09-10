தில்லி பொதுப்பணித்துறைக்கு தனிப் பொறியியல் பிரிவு: ஒப்புதலளித்த பிரதமருக்கு தில்லி முதல்வா் நன்றி
தில்லி அரசின் முன்மொழிவுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்ததைத் தொடா்ந்து, தில்லி முதலமைச்சா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்தாா்.
ரேகா குப்தா
நமது நிருபா்
தலைநகரில் பொதுப்பணித் துறையின் பணியாளா்களை வலுப்படுத்துவதையும், உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களை விரைவுபடுத்துவதையும் நோக்கமாகக் கொண்டு, அத்துறைக்கென ஒரு தனிப் பொறியியல் பிரிவை உருவாக்கும் தில்லி அரசின் முன்மொழிவுக்கு மத்திய அரசு ஒப்புதல் அளித்ததைத் தொடா்ந்து, தில்லி முதலமைச்சா் ரேகா குப்தா வியாழக்கிழமை பிரதமா் நரேந்திர மோடிக்கு நன்றி தெரிவித்தாா்.
எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட ஒரு பதிவில், பொதுப்பணித் துறைக்கென ஒரு தனிப் பொறியாளா் பணியிடம் வேண்டும் என்ற கோரிக்கை கிட்டத்தட்ட மூன்று தசாப்தங்களாக நிலுவையில் இருந்து வந்ததாக குப்தா கூறினாா்.
‘எங்கள் அரசு இந்த முடிவை எடுத்து, செயல்முறையை முன்னெடுத்தது. இப்போது, மத்திய அரசின் ஒப்புதலுடன், வெறும் ஒன்றரை ஆண்டுகளில் தில்லி தனது சுதந்திரமான பொறியாளா் பணியிடத்தைப் பெறுவதற்கான பாதை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. காலியாக உள்ள பணியிடங்கள் விரைவாக நிரப்பப்படும், திட்டக் கண்காணிப்பு வலுப்படுத்தப்படும், மேலும் சாலைகள், பாலங்கள் மற்றும் பொதுக் கட்டடங்களின் கட்டுமானம் புதிய உத்வேகத்தைப் பெறும்,‘ என்று அவா் கூறினாா்.
பிரதமருக்கு நன்றி தெரிவித்த முதலமைச்சா், ‘மூன்று தசாப்தங்களாக இருந்த இந்தத் தேவையை நிறைவேற்றி, தலைநகரின் வளா்ச்சிக்குப் புதிய பலம் அளித்த பிரதமா் நரேந்திரமோடிக்கு மனமாா்ந்த நன்றிகள்,‘ என்று கூறினாா்.
இந்த முடிவின்படி, தில்லி பொதுப்பணித் துறையில் 36 பிரிவுகளில் அனுமதிக்கப்பட்ட 3,214 பொறியியல் பணியிடங்கள், மத்திய பொதுப்பணித் துறை பணிப்பிரிவிலிருந்து பிரிக்கப்பட்டு, ஒரு சுதந்திரமான தில்லி பொதுப்பணித் துறை பொறியியல் பணிப்பிரிவின் கீழ் கொண்டுவரப்படும்.
11 மாவட்டங்களிலும் ஒரு புதிய செயலகம் மற்றும் சிறு செயலகங்கள் அமைப்பது, அத்துடன் மண்டிகள், விளையாட்டு மைதானங்கள் மற்றும் பிற பொது வசதிகள் தொடா்பான பணிகள் உள்ளிட்ட பல முக்கிய கட்டுமான மற்றும் மேம்பாட்டுத் திட்டங்களை தில்லி அரசு மேற்கொள்ளத் தயாராகி வரும் வேளையில் இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
ஒரு தனிப் பணிப்பிரிவை உருவாக்குவது, பொறியியல் பணியிடங்களின் நிா்வாகக் கட்டமைப்பை மாற்றுவதோடு மட்டுமல்லாமல், பொதுப் பணிகளைச் செயல்படுத்துவதில் பொறுப்புக்கூறலையும் வெளிப்படைத்தன்மையையும் வலுப்படுத்தும் என்று அரசு கூறியுள்ளது.
பொறியியல் அதிகாரிகள் ஒரு பிரத்யேக தில்லி பொதுப்பணித் துறை பணிப்பிரிவின் கீழ் கொண்டுவரப்படுவதால், அவா்களின் பொறுப்புகளும் செயல்திறன் கண்காணிப்பும் தில்லி அரசின் நிா்வாக அமைப்புடன் மிகவும் நெருக்கமாக ஒருங்கிணைக்கப்படும் என்று எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
மத்திய அரசின் இந்த ஒப்புதல், சுதந்திரமான பணிப்பிரிவை நிறுவுவதற்கான முறையான அடிப்படையை வழங்குகிறது. மேலும், இது உள்கட்டமைப்புத் திட்டங்களின் திட்டமிடல், செயல்படுத்துதல் மற்றும் மேற்பாா்வை ஆகியவற்றை உறுதி செய்வதோடு, இத்துறையை மேலும் தன்னிறைவு அடையச் செய்யும் என்றும் எதிா்பாா்க்கப்படுகிறது.
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