பாரத் மண்டபம் அருகே போராட்டம்: 30 போ் கைது

பாரத் மண்டபம் அருகே போராட்டம்: 30 போ் கைது
தலைநகரில் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்ற சீன பிரதிநிதிகள் குழுவினருக்கு எதிராக பாரத் மண்டபம் அருகே போராட்டம் நடத்தியதாக திபெத்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் அமைப்பைச் சோ்ந்த 30-க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினா்களை காவல்துறையினா் தடுப்புக் காவலில் வைத்தனா்.
கைது
தலைநகரில் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்ற சீன பிரதிநிதிகள் குழுவினருக்கு எதிராக பாரத் மண்டபம் அருகே போராட்டம் நடத்தியதாக திபெத்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் அமைப்பைச் சோ்ந்த 30-க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினா்களை காவல்துறையினா் தடுப்புக் காவலில் வைத்தனா்.
இத்தகவலை தகவலறிந்த காவல்துறை வட்டாரங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தன.
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