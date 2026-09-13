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பாரத் மண்டபம் அருகே போராட்டம்: 30 போ் கைது

தலைநகரில் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்ற சீன பிரதிநிதிகள் குழுவினருக்கு எதிராக பாரத் மண்டபம் அருகே போராட்டம் நடத்தியதாக திபெத்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் அமைப்பைச் சோ்ந்த 30-க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினா்களை காவல்துறையினா் தடுப்புக் காவலில் வைத்தனா்.

கைது

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தலைநகரில் நடைபெற்ற பிரிக்ஸ் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்ற சீன பிரதிநிதிகள் குழுவினருக்கு எதிராக பாரத் மண்டபம் அருகே போராட்டம் நடத்தியதாக திபெத்திய இளைஞா் காங்கிரஸ் அமைப்பைச் சோ்ந்த 30-க்கும் மேற்பட்ட உறுப்பினா்களை காவல்துறையினா் தடுப்புக் காவலில் வைத்தனா்.

இத்தகவலை தகவலறிந்த காவல்துறை வட்டாரங்கள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தன.

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