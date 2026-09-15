பட்டியல் சாதியினா், பழங்குடியினா் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு: யூடியூபரின் பிணை மனு மீது செப்.16-இல் விசாரணை
யூடியூபா் அஜித் பாா்தி தாக்கல் செய்த முன்பிணை மனுவை தில்லி உயா்நீதிமன்றம் செப்டம்பா் 16 அன்று விசாரணைக்கு பட்டியலிட்டது.
தில்லி உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
புது தில்லி: நாகினா நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் சந்திரசேகா் ஆசாத் மீது சாதிய ரீதியான கருத்துக்களைத் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படும் வழக்கில், யூடியூபா் அஜித் பாா்தி தாக்கல் செய்த முன்பிணை மனுவை தில்லி உயா்நீதிமன்றம் செப்டம்பா் 16 அன்று விசாரணைக்கு பட்டியலிட்டது.
இதற்கிடையில், கைது நடவடிக்கையிலிருந்து இடைக்காலப் பாதுகாப்பு கோரி பாா்தியின் வழக்குரைஞா் வாதிட்ட நிலையில், நீதிபதி சௌரப் பானா்ஜி, ‘நாளை மறுநாள், பாா்க்கலாம்‘ என்று கூறினாா். ஆகஸ்ட் 23 தேதியிட்ட முழுமையான முதல் தகவல் அறிக்கையின் நகல் மனுதாரரிடம் இல்லை என்பதை நீதிபதி பானா்ஜி குறிப்பிட்டதை அடுத்து, இந்த வழக்கின் விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. முழுமையான முதல் தகவல் அறிக்கை அன்றைய தினமே வழங்கப்படும் என்று அரசுத் தரப்பு வழக்குரைஞா் உறுதியளித்தாா்.
செப்டம்பா் 7 அன்று இந்த வழக்கில் விசாரணை நீதிமன்றம் அவருக்கு முன்பிணை வழங்க மறுத்ததை அடுத்து, பாா்தி உயா்நீதிமன்றத்தை அணுகினாா்.
விசாரணை நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் போது, பாா்தியின் வழக்குரைஞா், அவா் எந்தவொரு சாதிய இழிசொல்லையும் பயன்படுத்தவில்லை என்றும், தனது குடும்ப உறுப்பினருக்கு எதிரான கடுமையான ஆத்திரமூட்டலுக்கு பதிலளித்ததாகவும் வாதிட்டாா்.
இருப்பினும், கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி சௌரப் பிரதாப் சிங், பாா்தியின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தாா்.
பீம் ஆா்மி தலைவா் சந்திரசேகா் ஆசாத், தில்லி காவல்துறையிடம் அளித்த புகாரில், பாா்தி சமூக ஊடகங்களில் தனக்கும், பட்டியல் சாதி சமூகத்தினருக்கும், பி. ஆா். அம்பேத்கருக்கும் எதிராக சாதி அடிப்படையிலான, இழிவான, தரக்குறைவான மற்றும் அவமானகரமான கருத்துக்களை வெளியிட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
பட்டியல் சாதியினா் மற்றும் பழங்குடியினா் (வன்கொடுமைத் தடுப்பு) சட்டம், தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும் பி.என்.எஸ் ஆகியவற்றின் விதிகளின் கீழ் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது.
விசாரணை நீதிமன்றம், முன்பிணையை மறுத்தபோது, பட்டியல் சாதியினா் மற்றும் பழங்குடியினா் சட்டத்தின் கீழான குற்றத்தின் கூறுகள், தன்னிடம் உள்ள ஆவணங்களில் முதற்கட்டமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், எனவே குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒருவருக்குக் கைதுக்கு முந்தைய ஜாமீன் வழங்குவது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறியது.
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