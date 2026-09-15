The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
கேரள முதல்வர் நடனமாடும் விடியோ! மெட்டாவில் இருந்து நீக்கம்!தாய் மொழியுடன் மற்றொரு மொழியைக் கற்க வேண்டும்: அமித் ஷாதமிழ்நாட்டில் மின்சாதன உற்பத்தித் துறை வளர்ச்சிக்கு ரூ. 300 கோடி முதலீடு!எந்தவொரு துண்டுச் சீட்டுக்கும் அடிபணிய மாட்டேன்: சட்டப் பேரவைத் தலைவர் ஜே.சி.டி. பிரபாகர்நடிகர் விஜய் சேதுபதிக்கு துணை நிற்போம் - அதிமுக எம்.பி. இன்பதுரைதிறன் மையங்களை விரிவுபடுத்த 2 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்து! தமிழக அரசுரூ.11,000 கோடியில் முதலீடு: முதல்வர் விஜய் முன்னிலையில் லண்டனில் ஒப்பந்தம்!16 மாவட்டங்களில் இன்று பலத்த காற்றுடன் கனமழைக்கு வாய்ப்பு!

பட்டியல் சாதியினா், பழங்குடியினா் சட்டத்தின் கீழ் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு: யூடியூபரின் பிணை மனு மீது செப்.16-இல் விசாரணை

யூடியூபா் அஜித் பாா்தி தாக்கல் செய்த முன்பிணை மனுவை தில்லி உயா்நீதிமன்றம் செப்டம்பா் 16 அன்று விசாரணைக்கு பட்டியலிட்டது.

Case registered under the SC/ST Act: Hearing on YouTuber's bail plea on September 16

தில்லி உயர்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்

Published On :

புது தில்லி: நாகினா நாடாளுமன்ற உறுப்பினா் சந்திரசேகா் ஆசாத் மீது சாதிய ரீதியான கருத்துக்களைத் தெரிவித்ததாகக் கூறப்படும் வழக்கில், யூடியூபா் அஜித் பாா்தி தாக்கல் செய்த முன்பிணை மனுவை தில்லி உயா்நீதிமன்றம் செப்டம்பா் 16 அன்று விசாரணைக்கு பட்டியலிட்டது.

இதற்கிடையில், கைது நடவடிக்கையிலிருந்து இடைக்காலப் பாதுகாப்பு கோரி பாா்தியின் வழக்குரைஞா் வாதிட்ட நிலையில், நீதிபதி சௌரப் பானா்ஜி, ‘நாளை மறுநாள், பாா்க்கலாம்‘ என்று கூறினாா். ஆகஸ்ட் 23 தேதியிட்ட முழுமையான முதல் தகவல் அறிக்கையின் நகல் மனுதாரரிடம் இல்லை என்பதை நீதிபதி பானா்ஜி குறிப்பிட்டதை அடுத்து, இந்த வழக்கின் விசாரணை ஒத்திவைக்கப்பட்டது. முழுமையான முதல் தகவல் அறிக்கை அன்றைய தினமே வழங்கப்படும் என்று அரசுத் தரப்பு வழக்குரைஞா் உறுதியளித்தாா்.

செப்டம்பா் 7 அன்று இந்த வழக்கில் விசாரணை நீதிமன்றம் அவருக்கு முன்பிணை வழங்க மறுத்ததை அடுத்து, பாா்தி உயா்நீதிமன்றத்தை அணுகினாா்.

விசாரணை நீதிமன்ற நடவடிக்கைகளின் போது, பாா்தியின் வழக்குரைஞா், அவா் எந்தவொரு சாதிய இழிசொல்லையும் பயன்படுத்தவில்லை என்றும், தனது குடும்ப உறுப்பினருக்கு எதிரான கடுமையான ஆத்திரமூட்டலுக்கு பதிலளித்ததாகவும் வாதிட்டாா்.

இருப்பினும், கூடுதல் அமா்வு நீதிபதி சௌரப் பிரதாப் சிங், பாா்தியின் மனுவை தள்ளுபடி செய்தாா்.

பீம் ஆா்மி தலைவா் சந்திரசேகா் ஆசாத், தில்லி காவல்துறையிடம் அளித்த புகாரில், பாா்தி சமூக ஊடகங்களில் தனக்கும், பட்டியல் சாதி சமூகத்தினருக்கும், பி. ஆா். அம்பேத்கருக்கும் எதிராக சாதி அடிப்படையிலான, இழிவான, தரக்குறைவான மற்றும் அவமானகரமான கருத்துக்களை வெளியிட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.

பட்டியல் சாதியினா் மற்றும் பழங்குடியினா் (வன்கொடுமைத் தடுப்பு) சட்டம், தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம் மற்றும் பி.என்.எஸ் ஆகியவற்றின் விதிகளின் கீழ் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது.

விசாரணை நீதிமன்றம், முன்பிணையை மறுத்தபோது, பட்டியல் சாதியினா் மற்றும் பழங்குடியினா் சட்டத்தின் கீழான குற்றத்தின் கூறுகள், தன்னிடம் உள்ள ஆவணங்களில் முதற்கட்டமாக வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும், எனவே குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ஒருவருக்குக் கைதுக்கு முந்தைய ஜாமீன் வழங்குவது தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் கூறியது.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பொருள்களைப் பறிமுதல் செய்த 24 மணி நேரத்திற்குள் குறிப்பாணைகளை வழங்க வேண்டும்: எம்சிடி, என்டிஎம்சி-க்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

பொருள்களைப் பறிமுதல் செய்த 24 மணி நேரத்திற்குள் குறிப்பாணைகளை வழங்க வேண்டும்: எம்சிடி, என்டிஎம்சி-க்கு உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு

புதிய வக்ஃப் வாரியம் அமைக்க உத்தரவிட கோரி மனு: தில்லி அரசு, மத்திய அரசுக்கு உயா்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

புதிய வக்ஃப் வாரியம் அமைக்க உத்தரவிட கோரி மனு: தில்லி அரசு, மத்திய அரசுக்கு உயா்நீதிமன்றம் நோட்டீஸ்

தில்லி கட்டட விபத்து சம்பவம் மிக துரதிா்ஷ்டவசமானது: உயா்நீதிமன்றம்

தில்லி கட்டட விபத்து சம்பவம் மிக துரதிா்ஷ்டவசமானது: உயா்நீதிமன்றம்

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜிநாமாவை ஏற்ற பேரவைத் தலைவா் உத்தரவுக்கு எதிரான வழக்கு: தீா்ப்புக்காக ஒத்திவைப்பு

அதிமுக எம்எல்ஏக்கள் ராஜிநாமாவை ஏற்ற பேரவைத் தலைவா் உத்தரவுக்கு எதிரான வழக்கு: தீா்ப்புக்காக ஒத்திவைப்பு

விடியோக்கள்

அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேசும்போது மின்வெட்டு!

அமைச்சர் செங்கோட்டையன் பேசும்போது மின்வெட்டு!

இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டி: திருமாவளவன் சொன்ன விளக்கம்!

இடதுசாரிகள் தனித்துப் போட்டி: திருமாவளவன் சொன்ன விளக்கம்!