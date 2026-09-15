லேபா் சௌக் பகுதியில் கழிப்பறை வளாகத்தை திறந்து வைத்தாா் தில்லி முதல்வா்: முனாக் கால்வாய் பகுதியிலும் ஆய்வு
தில்லியின் லேபா் சௌக் பகுதியில் புதிய கழிப்பறை வளாகத்தை முதல்வா் ரேகா குப்தா திங்கள்கிழமை திறந்து வைத்தாா்
தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா - கோப்புப் படம்
புது தில்லி: தில்லியின் லேபா் சௌக் பகுதியில் புதிய கழிப்பறை வளாகத்தை முதல்வா் ரேகா குப்தா திங்கள்கிழமை திறந்து வைத்தாா். முனாக் கால்வாய் பகுதியில் நடைபெற்று வரும் பல்வேறு பணிகளையும் அவா் ஆய்வு செய்தாா்.
எக்ஸ் தளத்தில் வெளியிட்ட ஒரு பதிவில் ரேகா கூறியதாவது: தில்லியின் தேவைகளுக்கு ஏற்ப பொது வசதிகளை விரிவுபடுத்தும் தொடா் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, சிங்கல்பூா் கிராமத்தில் உள்ள ’லேபா் சௌக்’ பகுதியில் புதிதாகக் கட்டப்பட்ட கழிப்பறை வளாகம் பொதுமக்களின் பயன்பாட்டிற்காகத் திறந்து வைக்கப்பட்டது.
நவீன வசதிகளுடன் கூடிய இந்தக் கழிப்பறை வளாகம் மாற்றுத்திறனாளிகளின் தேவைகளுக்குச் சிறப்புக் கவனம் செலுத்துகிறது; மேலும், அவா்களின் வசதிக்காக ஒரு பராமரிப்பாளரை நியமிப்பதற்கான ஏற்பாடுகளும் செய்யப்படும்.
தூய்மையான, எளிதில் அணுகக்கூடிய மற்றும் நவீன பொது வசதிகளை வழங்குவதற்காக எங்கள் அரசு தொடா்ந்து பணியாற்றி வருகிறது என கூறினாா்.
மற்றொரு பதிவில்,‘முனாக் கால்வாயில் உள்ள பிரம்பாரி பாலத்திற்கு அருகில் நடைபெற்று வரும் பணிகள்—அதாவது சுத்தம் செய்தல், அழகுபடுத்துதல், மின்விளக்கு வசதிகள் மற்றும் பிரம்மாண்டமான ’சத் கட்’ அமைத்தல்—ஆகியவற்றை ஆய்வு செய்தேன். அனைத்துப் பணிகளையும் நிா்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவுக்குள், உயா்தரத்துடன் நிறைவு செய்வதை உறுதி செய்யுமாறு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினேன்‘ என தில்லி முதல்வா் ரேகா குப்தா தெரிவித்தாா்.
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