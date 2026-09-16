தில்லியில் தலித் மண்டல் தலைவரைத் தாக்கியதாகக் கூறப்படும் விவகாரம்: பாஜக எம்எல்ஏ கஜேந்திர டிரால் மீது வழக்கு
பா.ஜ.கவின் முண்ட்கா எம்.எல்.ஏ கஜேந்திர டிரால் மற்றும் பிற தொண்டா்கள், கட்சி அலுவலகத்தில் தன்னைத் தாக்கியதாகவும், சாதிய ரீதியான வசவுகளை வீசியதாகவும் குற்றஞ்சாட்டி, தலித் பாஜக மண்டல் தலைவா் ஒருவா் அளித்த புகாரின் பேரில் எஃப்ஐஆா் பதிவு
வழக்குப் பதிவு
பா.ஜ.கவின் முண்ட்கா எம்.எல்.ஏ கஜேந்திர டிரால் மற்றும் பிற தொண்டா்கள், கட்சி அலுவலகத்தில் தன்னைத் தாக்கியதாகவும், சாதிய ரீதியான வசவுகளை வீசியதாகவும் குற்றஞ்சாட்டி, தலித் பாஜக மண்டல் தலைவா் ஒருவா் அளித்த புகாரின் பேரில், தில்லி காவல்துறை செவ்வாயன்று எஃப்.ஐ.ஆா் பதிவு செய்ததாக ஓா் அதிகாரி தெரிவித்தாா்.
முன்னதாக, எம்.எல்.ஏ-வுக்கு எதிரான இந்தக் குற்றச்சாட்டுகளை ஒரு காணொளியில் முன்வைத்திருந்த கஞ்சாவாலா மண்டல் தலைவா் சுனில் குமாா் அளித்த புகாரை அடுத்து, கஞ்சாவாலா காவல் நிலையத்தில் இந்த வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, விளக்கம் கோரி பாஜக செவ்வாயன்று இருவருக்கும் நோட்டீஸ் அனுப்பியது.
பாஜக அலுவலகம் ஒன்றில் தான் தாக்கப்பட்டதாகவும், சாதி அடிப்படையிலான அவதூறுகளுக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாகவும் சுனில் குமாா் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா். புகாரின்படி, வாக்காளா் பட்டியல்கள் குறித்து விவாதிக்கும் சாக்கில் வியாழக்கிழமை மாலை குமாா் அலுவலகத்திற்கு அழைக்கப்பட்டதாகவும், அங்கு டிரால் மற்றும் பிறரால் அவா் தாக்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. மேலும், அலுவலகத்திற்குள் தன்னை அடைத்து வைத்து, குழாய்கள், குச்சிகள் மற்றும் பெல்ட்களால் தாக்கியதாகவும் அவா் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா். குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து விசாரணை நடைபெற்று வருவதாகவும், விசாரணையின் முடிவுகளின் அடிப்படையில் மேலும் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
அந்தக் காணொளியில், சுனில் குமாா், தான் அலுவலகத்தில் இரவு முழுவதும் தடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும், குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட சம்பவத்தின் போது சிசிடிவி கேமராக்கள் அணைக்கப்பட்டிருந்ததாகவும் கூறியுள்ளாா்.
ஊடகங்களிலும் சமூக வலைதளங்களிலும் பரவி வரும் செய்திகளைக் கட்சி கவனத்தில் கொண்டதைத் தொடா்ந்து, தில்லி பாஜக பொதுச் செயலாளரும் அலுவலகப் பொறுப்பாளருமான விஷ்ணு மிட்டல் வெளியிட்ட அதிகாரப்பூா்வ தகவலின்படி, டிரால் மற்றும் கஞ்சாவாலா மண்டல் தலைவா் சுனில் குமாா், செப்டம்பா் 16 ஆம் தேதி பிற்பகல் 3 மணிக்கு கட்சித் தலைமையகத்தில் நடைபெறும் மாநில ஒழுங்கு நடவடிக்கைக் குழுவின் முன் ஆஜராகி, தங்கள் தரப்பு விளக்கத்தை அளிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
இந்தச் சம்பவம் கடுமையான அரசியல் எதிா்ப்பைத் தூண்டியுள்ளது, ஆம் ஆத்மி கட்சி அந்த எம்.எல்.ஏ-வை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரியுள்ளது.
கிழக்கு தில்லி, கொண்ட்லி தொகுதி ஆம் ஆத்மி எம்.எல்.ஏ குல்தீப் குமாா், தலித் சமூகத்தைச் சோ்ந்த ஒருவா் கொடூரமான வன்முறைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டதாகக் குற்றஞ்சாட்டியுள்ளாா்.
பாதிக்கப்பட்டவருக்கு நீதி கிடைக்கச் செய்யத் தனது கட்சி போராடும் என்று வலியுறுத்திய குல்தீப் குமாா், முழுமையான பொறுப்புக்கூறல் நிறுவப்படும் வரை போராட்டம் தொடரும் என்றும் கூறினாா்.
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