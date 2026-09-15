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புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் குறைந்து வருவது கவலையளிக்கிறது: குடியரசு துணைத் தலைவா்

புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் இன்றைய காலகட்டத்தில் படிப்படியாகக் குறைந்து வருவது கவலையளிப்பதாக குடியரசுத் துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.

பிரதிப் படம்

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புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் இன்றைய காலகட்டத்தில் படிப்படியாகக் குறைந்து வருவது கவலையளிப்பதாக குடியரசுத் துணைத் தலைவா் சி.பி. ராதாகிருஷ்ணன் தெரிவித்தாா்.

ஆா்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் நூற்றாண்டு கால சேவைப் பணிகள், சமூகப் பொறுப்பு மற்றும் தேசக் கட்டமைப்பில் அதன் பங்களிப்புகளை பதிவு செய்யும் வகையில், தெலங்கானாவின் முன்னாள் ஆளுநரும் புதுச்சேரியின் முன்னாள் துணைநிலை ஆளுநருமான டாக்டா் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் எழுதிய “ எ செஞ்சுரி ஆஃப் சொ்வீஸ் - ஹண்ட்ரட் இயா்ஸ் ஆஃப் த ஆா்.எஸ்.எஸ் இன் ஹண்ட்ரட் ஆக்ட்ஸ் ஆஃப் சேவா (ஒரு நூற்றாண்டு கால சேவை– 100 சேவைச் செயல்பாடுகளில் ஆா்.எஸ்.எஸ். அமைப்பின் 100 ஆண்டுகள்) என்ற ஆங்கில நூலை எழுதியுள்ளாா்.

குடியரசுத் துணைத் தலைவா் சி. பி. ராதாகிருஷ்ணன் செவ்வாயன்று புதுதில்லியில் உள்ள குடியரசுத் துணைத் தலைவா் மாளிகையில் இந்நூலை வெளியிட்டாா்.

நிகழ்ச்சியில் உரையாற்றிய குடியரசு துணைத் தலைவா், இந்த நூலை வெளியிடுவது தமக்கு தனிப்பட்ட முறையில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் பெருமையையும் அளிப்பதாகத் தெரிவித்தாா்.

புத்தகம் படிக்கும் பழக்கம் இன்றைய காலகட்டத்தில் படிப்படியாகக் குறைந்து வருவது கவலையளிப்பதாகக் குறிப்பிட்ட அவா், தனிப்பட்ட லாப நோக்கமின்றி, நல்லுணா்வை அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துச் செல்லவும்,அது வரலாற்றில் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடனும் இந்நூல் வெளியிடப்படுவதாக அவா் பாராட்டினாா்.

சவால்களுக்கு இடையிலும் நூற்றாண்டு காலமாகத் தொடா்ந்து சேவை செய்து வரும் இயக்கமாக ஆா்.எஸ்.எஸ். திகழ்கிறது என குடியரசு துணைத் தலைவா் குறிப்பிட்டாா். சமூகத்தின் பல்வேறு பிரிவினருக்கும் ஆா்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு சேவை செய்து வருவதாகக் குறிப்பிட்ட அவா், அதன் பல்வேறு சேவை நடவடிக்கைகள் இந்நூலில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன என்றாா்.

கொரோனா பெருந்தொற்று காலத்தில் மக்கள் அச்சத்தில் இருந்தபோதும், ஆா்.எஸ்.எஸ். சேவகா்கள் நாடு முழுவதும் மருந்துகள், உணவு உள்ளிட்ட அத்தியாவசியப் பொருட்களை மக்களிடம் கொண்டு சோ்த்து, நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தும் பணியில் ஈடுபட்டதை குடியரசு துணைத் தலைவா் நினைவுகூா்ந்தாா்.

தேசபக்தி, ஒழுக்கம், சமூகப் பொறுப்பு மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றை வளா்ப்பதில் ஆா்.எஸ்.எஸ். அமைப்பு மேற்கொண்டு வரும் பணிகள் தேசக் கட்டமைப்புக்கு பங்களிப்பதாக அவா் தெரிவித்தாா். உண்மையான வரலாற்றை ஆவணப்படுத்தும் இதுபோன்ற மேலும் பல நூல்கள் வெளிவர வேண்டும் என விருப்பம் தெரிவித்தாா்.

நூலாசிரியா் தமிழிசை பேசியதாவது: இந்த புத்தகத்தை எழுத வேண்டும் என்று எனக்கு எப்படி தோன்றியது என்றால் ,சுமாா் 35 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் என் வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சம்பவம் எனது வாழ்க்கையின் திசையையே திருப்பியது .நான் தஞ்சை மருத்துவக் கல்லூரியில் பயிற்சி மருத்துவராக பணியாற்றிக் கொண்டிருந்தேன்.

ரத்த வாந்தி எடுத்த ஒரு குடும்பத் தலைவரை மூன்று பெண் குழந்தைகள், அவரது மனைவி அழைத்து வந்தனர். சுமாா் 4-5 பாட்டில் ரத்தம் தேவைப்பட்டது. அப்போது இப்பொழுது போல ரத்த வங்கி கிடையாது. ஆா் எஸ் எஸ் சேவகா்களை அழைத்தால் ரத்தம் கொடுப்பாா்கள் என சிலா் கூறினா்.

உடனடியாக தொலைபேசியில் தொடா்பு கொண்டோம் . அதிகாலையில் சில ஆா் எஸ் எஸ் சேவகா்கள் வந்தாா்கள் ரத்தம் கொடுத்தாா்கள் .முகவரியை சொல்ல மறுத்தாா்கள், விளம்பரம் செய்து கொள்ள மறுத்தாா்கள், தங்கள் அடையாளங்களை வெளியிட மறுத்துவிட்டு சென்றாா்கள்.

இன்று வரை அந்த நோயாளி உயிரோடு இருக்கிறாா் என்பதுதான் எனது வாழ்க்கையில் நடைபெற்ற மிக முக்கியமான ஒரு சம்பவம். ஒரு காங்கிரஸ் கட்சி தலைவரின் மகளாக பிறந்து ஆா்.எஸ்.எஸ்-ஐ பற்றி அவ்வளவாக தெரியாது என்று சொல்வதை விட எதிா்மறை கருத்துக்கள் என் மனதில் இருந்ததை மாற்றி அன்றிலிருந்து நான் சில சேவை நடவடிக்கைகளில் ஈடுபட ஆரம்பித்தேன்.

இன்னும் சொல்லப்போனால் நான் பாரதிய ஜனதா கட்சி என்ற தேசிய இயக்கத்தை தோ்ந்தெடுத்ததற்கு அன்றைய நாள் என் மனதில் விழுந்த விதைதான் காரணம். தன்னலமற்ற இந்த இயக்கத்திற்கு, ஆா்.எஸ்.எஸ் என்றால் என்ன என்பதற்கு ஏதாவது ஒரு சின்னத்தை அளிக்க முடியுமா என்ற உணா்வின் வெளிப்பாடுதான் இந்த புத்தகம் .இந்த புத்தகத்தை ஆா்.எஸ் எஸ்.சின் ஒவ்வொரு சேவகருக்கும் சமா்ப்பிக்கிறேன் என தமிழிசை கூறினாா்

நிகழ்ச்சியில் மத்திய தகவல் ஒலிபரப்பு மற்றும் நாடாளுமன்ற விவகாரங்களுக்கான இணை அமைச்சா் டாக்டா் எல். முருகன், புதுச்சேரி உள்துறை அமைச்சா் ஆ. நமச்சிவாயம், அல்லயன்ஸ் பதிப்பகத்தின் உரிமையாளா் சீனிவாசன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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