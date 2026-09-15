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விரைவு சிறப்பு நீதிமன்றங்களில் 427 பணியிடங்களை உருவாக்க தில்லி துணைநிலை ஆளுநா் ஒப்புதல்

தில்லி உயா் நீதித்துறை சேவையின் புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட 53 நீதிமன்றங்களுக்கு பல்வேறு பிரிவுகளில் 427 துணை பணியிடங்களை உருவாக்க தில்லி துணைநிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து ஒப்புதல்

தரன்ஜித் சிங் சந்து - கோப்புப் படம்

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தில்லி உயா் நீதித்துறை சேவையின் (டி. எச். ஜே. எஸ்) புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட 53 நீதிமன்றங்களுக்கு பல்வேறு பிரிவுகளில் 427 துணை பணியிடங்களை உருவாக்க தில்லி துணைநிலை ஆளுநா் தரன்ஜித் சிங் சந்து ஒப்புதல் அளித்தாா்.

அதிகாரிகளின் கூற்றுப்படி, விரைவு சிறப்பு நீதிமன்றங்களை (எஃப்டிஎஸ்சி) அமைப்பதற்காக புதிய நீதிமன்றங்கள் நிறுவப்பட்டுள்ளன, மேலும் துணை ஊழியா்களை உருவாக்குவது அவா்களின் ‘முழு மற்றும் திறம்பட செயல்பட‘ உதவும். 58 வாசகா்கள், மூத்த நீதித்துறை உதவியாளா்கள், 58 மூத்த தனிநபா் உதவியாளா்கள் (ஸ்டெனோகிராஃபா்கள்), 58 தனிநபா் உதவியாளா்கள் (ஸ்டெனோகிராஃபா்கள்), 58 அஹ்ல்மட்ஸ், 58 உதவி அஹ்ல்மட்ஸ், 20 ஸ்டாஃப் காா் டிரைவா்ஸ் மற்றும் 117 எம். டி. எஸ் (மல்டி டாஸ்கிங் ஸ்டாஃப்) ஆகிய பணியிடங்களுக்கு 10 சதவீத விடுப்பு ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சட்டத் துறையுடன் கலந்தாலோசித்து நிா்வாக சீா்திருத்தத் துறையால் ஆராயப்பட்ட இந்த முன்மொழிவு ஒப்புதலுக்கு பரிந்துரைக்கப்பட்டது, அதைத் தொடா்ந்து நிதித் துறை அதன் நிதி தாக்கங்களை ஆராய்ந்தது, இது ரூ 37.37 கோடி ஆகும்.

தற்போதுள்ள 415 நீதிமன்றங்களில் காலியாக உள்ள 243 துணை பணியிடங்களை முன்னுரிமையின் அடிப்படையில், புதிய பணியிடங்கள் செயல்படுவதற்கு முன்பு விரைவாக நிரப்ப வேண்டும் என்ற நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு, நிதித்துறை இந்த முன்மொழிவுக்கு இணங்கியது.

மேலும், துணைநிலை ஒப்புதலுடன் இந்த விரைவு சிறப்பு நீதிமன்றங்களுக்கு டி. எச். ஜே. எஸ் (நுழைவு நிலை) இன் 53 பணியிடங்கள் ஏற்கெனவே உருவாக்கப்பட்டுள்ளன, மேலும் இப்போது அங்கீகரிக்கப்பட்ட துணை ஊழியா்களை உருவாக்குவது அவற்றின் முழு மற்றும் திறமையான செயல்பாட்டிற்கு உதவும் என்று அந்த அறிக்கையில் மேலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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