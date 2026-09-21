தென்மேற்கு தில்லியில் ஒருவா் மீது பலமுறை துப்பாக்கிச் சூடு: நால்வா் கைது!
இரண்டு கைத்துப்பாக்கிகள் மற்றும் நான்கு தோட்டாக்களைப் பறிமுதல் செய்ததாக அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
கைது - கோப்புப் படம்
தென்மேற்கு தில்லியில், குரல்வழிச் செய்தி மூலம் அனுப்பப்பட்டதாகக் கூறப்படும் அச்சுறுத்தலைத் தொடா்ந்து, 34 வயதான நபா் ஒருவா் தாக்கப்பட்டதாகவும், பலமுறை சுடப்பட்டதாகவும் கூறப்படும் நிலையில், போலீசாா் நான்கு பேரைக் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்து இரண்டு கைத்துப்பாக்கிகள் மற்றும் நான்கு தோட்டாக்களைப் பறிமுதல் செய்ததாக அதிகாரிகள் ஞாயிற்றுக்கிழமை தெரிவித்தனா்.
இந்தச் சம்பவம் செப்டம்பா் 12 அன்று ஜாஃபா்பூா் கலான் பகுதியில் நிகழ்ந்தது. அங்கு, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் சுமித் என்ற மோனுவை வழிமறித்து, அவரைத் தாக்கி, பின்னா் அவரை மிக அருகில் இருந்து பலமுறை சுட்டதாகக் கூறப்படுகிறது என்று போலீசாா் தெரிவித்தனா்.
போலீசாரின் கூற்றுப்படி, குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட 26 வயதான ஜதின் என்ற லாலாவுக்கு வந்த குரல்வழிச் செய்தியால் இந்தத் துப்பாக்கிச் சூடு தூண்டப்பட்டதாகக் கூறப்படுகிறது. அந்தச் செய்தியில், சுமித் அவரைத் திட்டி, கொலை செய்துவிடுவதாக மிரட்டியதாகவும் கூறப்படுகிறது. இதைத் தொடா்ந்து, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள், உடன் குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட ராகுல் டகரின் வீட்டிலிருந்து துப்பாக்கிகளை எடுத்துக்கொண்டு சுமித்தின் வீட்டிற்குச் சென்ாகக் கூறப்படுகிறது.
இந்தச் சம்பவத்தின்போது சுமித்தின் மனைவி நிஷா தலையிட்டதாகவும், அவரும் தாக்கப்பட்டதாகவும், அதனால் அவருக்குக் காயங்களும் சிராய்ப்புகளும் ஏற்பட்டதாகவும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது.
குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நால்வரான ராகுல் டகா் என்ற காலா (28), யாஷ் என்ற சோனு (19), ஜதின் என்ற லாலா (26) மற்றும் சாஹில் என்ற சோட்டே (24) ஆகியோா் செப்டம்பா் 16 அன்று மித்ரான் கிராமத்திற்கு அருகிலுள்ள ஒரு வனப்பகுதியில் கைது செய்யப்பட்டதாக காவல்துறையினா் கூறினா்.
அவா்களிடம் இருந்து இரண்டு அதிநவீன கைத்துப்பாக்கிகளும் நான்கு தோட்டாக்களும் பறிமுதல் செய்யப்பட்டதாக காவல்துறை தெரிவித்தது. பாரதிய நியாய சம்ஹிதா மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் தொடா்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் ஜாஃபா்பூா் கலான் காவல் நிலையத்தில் முதல் தகவல் அறிக்கை பதிவு செய்யப்பட்டது.
அவா்களைக் கண்காணிக்க தொழில்நுட்ப மற்றும் மனித உளவுத் தகவல்கள் பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும், அதைத் தொடா்ந்து ஹரியானாவின் ஜஜ்ஜாா், ரோத்தக் மற்றும் பகதூா்கரில் உள்ள சந்தேகத்திற்கிடமான மறைவிடங்களில் சோதனைகள் நடத்தப்பட்டதாகவும் காவல்துறை கூறியது.
துப்பாக்கிச் சூடு நடத்தியதைத் தொடா்ந்து, கைது நடவடிக்கையிலிருந்து தப்பிப்பதற்காக குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவா்கள் மூன்று பகுதிகளில் உள்ள வெவ்வேறு இடங்களில் தங்கியிருந்ததாகக் கூறப்படுகிறது என காவல்துறை தெரிவித்தது. ராகுல் மீது கொலை முயற்சி மற்றும் ஆயுதச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குகள் உட்பட ஐந்து முந்தைய குற்ற வழக்குகள் உள்ளன, அதேசமயம் யஷ் மீது ஜஹாங்கிா்புரி காவல் நிலையத்தில் ஒரு முந்தைய வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றும் அவா்கள் கூறினா். மேலதிக விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.
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