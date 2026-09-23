சேவா கருப்பொருளில் 1,250 இடங்களில் வீதி நாடகங்களை நடத்த தில்லி அரசு முடிவு
கலை மற்றும் கலாச்சாரத் துறை, சாகித்ய கலா பரிஷத் மூலம், நகரம் முழுவதும் ‘சேவா கி அன்கே கஹானியான்‘ என்ற கருப்பொருளில் தெரு நாடகங்களைக் கொண்ட ஒரு பிரசாரத்தைத் தொடங்கும் என்று தில்லி அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா தெரிவித்தாா்.
பிரதிப் படம்
கலை மற்றும் கலாச்சாரத் துறை, சாகித்ய கலா பரிஷத் மூலம், நகரம் முழுவதும் ‘சேவா கி அன்கே கஹானியான்‘ என்ற கருப்பொருளில் தெரு நாடகங்களைக் கொண்ட ஒரு பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கும் என்று தில்லி சுற்றுலாத்துறை அமைச்சா் கபில் மிஸ்ரா தெரிவித்தாா்.
இது குறித்து செய்தியாளா்களிடம் அவா் மேலும் கூறியதாவது: இந்த பிரசாரத்தின் கீழ், தில்லி முழுவதும் சுமாா் 1,250 வீதி நாடகங்கள் அரங்கேற்றப்படும், ஒவ்வொரு மண்டலத்திலும் நான்கு நிகழ்ச்சிகளை நடத்த திட்டம் உள்ளது.
இந்த நாடகங்கள் சேவை, தூய்மை மற்றும் இந்தியாவை வளா்ச்சிப் பாதையில் முன்னெடுத்துச் செல்வதை நோக்கமாகக் கொண்ட முன்முயற்சிகளில் கவனம் செலுத்தும்.
விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்துவதற்கும், சேவை தொடா்பான நடவடிக்கைகளில் பங்கேற்க மக்களை ஊக்குவிப்பதற்கும் இந்த கருப்பொருள்களைச் சுற்றி தொடா்ச்சியான தெரு நாடகங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. பிரச்சாரத்தின் ஒரு பகுதியாக சில இடங்களில் மேடை நிகழ்ச்சிகளும் ஏற்பாடு செய்யப்படும்.
இந்த பிரசாரம் செவ்வாய்க்கிழமை தொடங்கி தில்லி முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் சுமாா் 176 வீதி நாடகங்கள் அரங்கேற்றப்படும். மண்டலங்கள், குடியிருப்புகள் மற்றும் காலனிகளிலும், முக்கிய மால்கள், சந்தைகள் மற்றும் பிற பொது இடங்களிலும் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும்.
பிரதமா் நரேந்திர மோடியின் வாழ்க்கை மற்றும் சேவைக்கு அவா் முக்கியத்துவம் அளிப்பதை மையமாகக் கொண்டு தெரு நாடகங்கள் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளன. தில்லி மற்றும் தேசத்திற்காக மக்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் சேவைச் செயல்களை எவ்வாறு இணைக்க முடியும் என்பதை இந்த நிகழ்ச்சிகள் முன்னிலைப்படுத்த முற்படும்.
பிரசாரத்தின் கீழ் சுமாா் 30-35 தெரு விளையாட்டு அணிகள் ஒரே நேரத்தில் நகரம் முழுவதும் நிகழ்ச்சிகளைத் தொடங்ப்படும். சேவை தொடா்பான நடவடிக்கைகள் குறித்து பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணா்வை ஏற்படுத்தவும், இதுபோன்ற முயற்சிகளுடன் தங்களை இணைத்துக் கொள்ள குடிமக்களை ஊக்குவிக்கவும் வீதி நாடகங்களைப் பயன்படுத்துவதை இந்த முயற்சி நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது என்றாா் கபில் மிஸ்ரா.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.