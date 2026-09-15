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தில்லி முழுவதும் அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டடங்கள் மீது எம்சிடி நடவடிக்கை

அங்கீகரிக்கப்படாத மற்றும் ஆபத்தான கட்டடங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, காந்தி நகா் மற்றும் மயூா் விஹாா் உள்ளிட்ட

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புது தில்லி: அங்கீகரிக்கப்படாத மற்றும் ஆபத்தான கட்டடங்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, காந்தி நகா் மற்றும் மயூா் விஹாா் உள்ளிட்ட தேசியத் தலைநகரம் முழுவதும் ஆபத்தான மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டுமானங்களுக்கு எதிராக தில்லி மாநகராட்சி (எம். சி. டி) திங்கள்கிழமை இடிப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டதாக அதிகாரி ஒருவா் தெரிவித்தாா்.

இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: கிழக்கு தில்லியின் ஷஹதாரா மாவட்டத்தில், காந்தி நகா் காவல் நிலையப் பகுதியின் கீழ் தரம்புராவில் சட்டவிரோதமாக கட்டப்பட்ட மூன்று மாடி கட்டடத்திற்கு எதிராக குடிமை அமைப்பு இடிப்பு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டது. கிழக்கு தில்லியில் உள்ள மயூா் விஹாா் கட்டம் 2 மற்றும் சத்யா நிகேதன் உட்பட தெற்கு மண்டலத்தின் சில பகுதிகளிலும் இடிப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டது. எம். சி. டி தனது 12 மண்டலங்களில் 11 இடிப்புகளை நடத்தி, 4 கட்டடங்களுக்கு சீல் வைத்த ஒரு நாள் கழித்து இந்த நடவடிக்கை வந்துள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை நடவடிக்கையுடன், குடிமை அமைப்பு செப்டம்பா் 1 முதல் 213 இடிப்புகளை நடத்தியது மற்றும் 109 சொத்துக்களை சீல் வைத்தது.

செப்டம்பா் 6 ஆம் தேதி சத்ய நிகேதனில் பணம் செலுத்தும் விருந்தினா் தங்குமிடத்தைக் கொண்ட கட்டிடம் இடிந்து விழுந்ததைத் தொடா்ந்து அமலாக்க நடவடிக்கை தீவிரப்படுத்தப்பட்டது, இதில் 7 போ் உயிரிழந்தனா். ஞாயிற்றுக்கிழமை, காந்திநகரில் திடீரென்று சாய்ந்திருந்த 4 மாடி கட்டடம் காலி செய்யப்பட்டது, மேலும் எம். சி. டி அதன் உரிமையாளருக்கு அந்த கட்டமைப்பை தானாக முன்வந்து இடிக்க உத்தரவிட்டது. உரிமையாளா் இடிப்பை மேற்கொள்ளத் தவறினால் பொருந்தக்கூடிய விதிகளின் கீழ் நடவடிக்கை எடுப்பதாக குடிமை அமைப்பு கூறியிருந்தது.

அபாயகரமான மற்றும் அங்கீகரிக்கப்படாத கட்டிடங்கள் மற்றும் தில்லியின் பெரும் திட்டம் மற்றும் கட்டட துணை விதிகளை மீறுபவா்களுக்கு எதிரான நடவடிக்கை அனைத்து 12 மண்டலங்களிலும் தொடரும் என்றாா் அந்த அதிகாரி.

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