என்.டி.எம்.சி. புதிய கழிவு விதிகளுக்கு ஒப்புதல்: மாதாந்திர கட்டணங்கள் மற்றும் ஸ்பாட் அபராதங்கள் நிா்ணயம்
புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் புதிய திடக்கழிவு மேலாண்மை துணைச் சட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது, லுடியன்ஸ் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பு, வணிக மற்றும் தொழில்துறை நிறுவனங்களில் வெளியாகும் கழிவுகளுக்கான மாதாந்திர கட்டணங்கள் மற்றும் அபராதங்களை கட்டாயமாக்கியுள்ளது.
என்டிஎம்சி
புது தில்லி முனிசிபல் கவுன்சில் (என். டி. எம். சி) புதிய திடக்கழிவு மேலாண்மை துணைச் சட்டங்களுக்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது, லுடியன்ஸ் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பு, வணிக மற்றும் தொழில்துறை நிறுவனங்களில் வெளியாகும் கழிவுகளுக்கான மாதாந்திர கட்டணங்கள் மற்றும் அபராதங்களை கட்டாயமாக்கியுள்ளது என்று அதிகாரி ஒருவா் செவ்வாய்க்கிழமை தெரிவித்தார்.
இது குறித்து அவா் மேலும் கூறியதாவது: திங்கள்கிழமை நடைபெற்ற கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டு, பின்னா் மத்திய உள்துறை அமைச்சகத்தால் அறிவிக்கப்படும் இந்த சட்ட விதிகள், 50 சதுர மீட்டா் வரையிலான நிலங்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.100 , 200 சதுர மீட்டா் வரையிலான நிலங்களுக்கு ரூ.200 , 200 சதுர மீட்டருக்கும் அதிகமான நிலங்களுக்கு ரூ.300 வசூலிக்கப்படும்.
திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகள், 2026 இன் படி, உள்ளாட்சி அமைப்புகள் தங்கள் சொந்த விதிகளின்படி கழிவு உற்பத்தியாளா்களுக்கு பயனா் கட்டணத்தை வசூலிக்கலாம்.
தெருவில் விற்பனை செய்பவா்களுக்கு மாதத்திற்கு ரூ.200 , வணிக நிறுவனங்களுக்கு ரூ.800 , வணிக அலுவலகங்கள், வங்கிகள் மற்றும் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு ரூ.3,000 வசூலிக்கப்படும் என்றும் மாநகராட்சி முடிவு செய்துள்ளது. விருந்தோம்பல் மற்றும் சுகாதார நிறுவனங்களுக்கான மாதாந்திர கட்டணம் நட்சத்திரமற்ற ஹோட்டல்கள், 50 படுக்கைகள் வரை உள்ள சிறிய உணவகங்கள் மற்றும் கிளினிக்குகளுக்கு ரூ 3,000 முதல் ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல்கள், ஷாப்பிங் மால்கள் மற்றும் விருந்து புல்வெளிகளுக்கு ரூ 7,400 வரை கட்டணமாக இருக்கும். 30 நாள்களுக்கு மேல் நிலுவைத் தொகை செலுத்தப்படாவிட்டால் 10 சதவீத தாமதமான கட்டண கூடுதல் கட்டணம் பொருந்தும் என்று கவுன்சிலின் புதிய விதிகள் கூறுகின்றன.
கழிவுகளை கொட்டுதல், வாகனங்களில் இருந்து கழிவுகளை கொட்டுதல் மற்றும் வீட்டு கழிவுகளை பிரிக்கத் தவறியது ஆகியவற்றிற்கு ரூ.500 ரூபாய் முதல் திறந்தவெளி கழிவுகளை எரிப்பது, முறையற்ற கட்டுமானக் கழிவுகளை கொட்டுவது மற்றும் பிரிக்கப்படாத வணிகக் கழிவுகளுக்கு ரூ.7,500 வரை அபராதம் விதிக்கவும் இந்த சட்டங்கள் வழிவகை செய்கின்றன. 100 பேருக்கு மேல் பங்கேற்கும் உரிமம் பெறாத நிகழ்ச்சியை நடத்தினால் ரூ.15,000 அபராதம் விதிக்கப்படும். குடியிருப்பு நலச் சங்கங்கள், ஹோட்டல்கள் மற்றும் உணவகங்கள் உள்ளிட்ட மொத்த கழிவு உற்பத்தியாளா்களுக்கு மாதந்தோறும் ரூ 15,000 முதல் ரூ 74,000 வரை அபராதம் விதிக்கப்படும். உள்ளூரில் உள்ள கழிவு பதப்படுத்தும் வசதிகளை அமைக்கத் தவறினால் ரூ.50,000 தனி அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
மறுப்பு பெறப்பட்ட எரிபொருள் மாற்றுத் தேவைகளை மீறும் தொழில்துறை அலகுகள் மற்றும் உற்பத்தியாளா்கள் நீட்டிக்கப்பட்ட உற்பத்தியாளா் வசூல்-பேக் முறைகளுக்கு இணங்கத் தவறினால் ரூ 1.48 லட்சம் வரை அபராதம் விதிக்கப்படலாம். கழிவு உற்பத்தியாளா்கள் மூலத்தில் உள்ள குப்பைகளை ஈரமான, உலா்ந்த, சுகாதார மற்றும் சிறப்பு பராமரிப்பு கழிவுகள் என முறையே பச்சை, நீலம், சிவப்பு மற்றும் கருப்பு தொட்டிகளைப் பயன்படுத்தி நான்கு பிரிவுகளாகப் பிரிக்க வேண்டும் என்று துணைச் சட்டங்கள் கோருகின்றன.
என். டி. எம். சி சட்டம், 1994 இன் கீழ் நில அல்லது சொத்து வரி நிலுவைத் தொகையாக செலுத்தப்படாத பயனா் கட்டணங்கள் மற்றும் அபராதங்களை என். டி. எம். சி வசூலிக்க முடியும். ஆகஸ்ட் வரை செயல்படுத்தப்பட்ட ரூ.1 லட்சம் முதல் ரூ. 4 கோடி வரையிலான செலவுகள் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்தங்கள் மற்றும் திட்டங்களும் சட்டரீதியான மறுஆய்வுக்காக கவுன்சிலின் முன் வைக்கப்பட்டன என்றாா் அந்த அதிகாரி.
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