யூனிபோல் விளம்பரம் மூலம் தில்லி மாநகராட்சிக்கு 2026-இல் ரூ.79 கோடி வருமானம் ஈட்டிய தில்லி மாநகராட்சி
யூனிபோல் விளம்பரம் மூலம் தில்லி மாநகராட்சி 2026 இல் ரூ.79 கோடி வருமானம் ஈட்டியுள்ளதாக தெரிவித்துள்ளது.
தில்லி மாநகராட்சி
யூனிபோல் விளம்பரம் மூலம் தில்லி மாநகராட்சி 2026 இல் ரூ.79 கோடி வருமானம் ஈட்டியுள்ளதாக திங்கள்கிழமை தெரிவித்துள்ளது.
தில்லி மாநகராட்சியின் மாமன்றக் கூட்டத்தில் பாஜக கவுன்சிலரும் நிலைக்குழு உறுப்பினருமான ஹேம்சந்த் கோயல் எழுப்பிய கேள்விக்கு அறிக்கையில் வாயிலாக பதிலளித்துள்ளது. அதன் விவரம் வருமாறு: தில்லி மாநகராட்சி (எம். சி. டி) அதன் 12 மண்டலங்களில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படாத அல்லது செயலற்ற யூனிபோல் விளம்பர தளங்களிலிருந்து மதிப்பிடப்பட்ட வருவாய் இழப்புகள் அல்லது ஒப்பந்தப் புள்ளி, ஒதுக்கீடு அல்லது வருவாய் மேற்பாா்வையில் அலட்சியம் செய்ததாகக் கூறப்படும் அதிகாரிகள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை குறித்து எந்த பதிவுகளும் இல்லை.
தில்லி மாநகராட்சி தனது 12 மண்டலங்களில் 1,235 யூனிபோல் தளங்களை அடையாளம் கண்டுள்ளது, அவற்றில் 750 இயங்கும் மற்றும் 485 விற்கப்படாதவை. கரோல் பாக் மண்டலத்தில் அதிக எண்ணிக்கையிலான அடையாளம் காணப்பட்ட தளங்கள் 190 ஆகும்.
இதில் 102 இயங்கும் மற்றும் 88 விற்கப்படாத தளங்கள் அடங்கும், அதைத் தொடா்ந்து 180 தளங்களுடன் ஷாஹ்தாரா தெற்கு உள்ளது, அவற்றில் 118 இயங்கும் மற்றும் 62 விற்கப்படாதவை. கேசவ் புரத்தில் 159 தளங்கள் உள்ளன, இதில் 83 இயங்கும் மற்றும் 76 விற்கப்படாதவை.
ஒதுக்கீடு செய்யப்படாத தளங்களுக்கான டெண்டா்கள் அவ்வப்போது அழைக்கப்படுகின்றன என்றும் காலப்போக்கில் ஒதுக்கீடுகள் செய்யப்படுகின்றன என்றும் துறை தனது பதிலில் தெரிவித்துள்ளது.
அனைத்து தளங்களையும் ஒரே நேரத்தில் ஒதுக்க முடியாது என்பதால், இது தொடா்பாக வருவாய் இழப்பு குறித்து எந்த மதிப்பீடும் செய்ய முடியாது‘ என்றும், அத்தகைய விவரங்கள் எதுவும் துறையிடம் கிடைக்கவில்லை.
காலியாக உள்ள இடங்கள் மற்றும் ஒதுக்கப்பட்ட தளங்களிலிருந்து வரும் வருவாய் குறித்து, ஒதுக்கப்பட்ட இடம் காலியாக இருக்கிா அல்லது விளம்பரம் காட்டப்படுகிா என்பது குறித்து கவலை இல்லை. கிடைக்கப்பெற்ற போதிலும் ஏதேனும் இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்படாமல் இருந்ததா என்றும், ஒப்பந்தப்புள்ளி, ஒதுக்கீடு அல்லது வருவாய் கண்காணிப்பில் குறைபாடுகளுக்காக அதிகாரிகள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டதா என்றும் கேட்டதற்கு, அத்தகைய விவரங்கள் எதுவும் கிடைக்கவில்லை.
ஒப்பந்தப்புள்ளி மற்றும் ஏல செயல்முறை நடந்து வருகிறது. செயல்முறை முடிந்த பிறகு, எச்-1 ஏலதாரா்களுக்கு ஒதுக்கீடு கடிதங்கள் வழங்கப்படுகின்றன, அதே நேரத்தில் ஒதுக்கீடு செய்யப்படாத தளங்கள் மீண்டும் ஒப்பந்தப்புள்ளிகள் கோரப்படுகின்றன.
அடுத்த நிதியாண்டில் புதிய யூனிபோல் தளங்களை ஒதுக்கீடு செய்வதற்கான திட்டங்களும் பரிசீலனையில் உள்ளன என அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.