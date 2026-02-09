வரப்பெற்றோம் (09-02-2026)

அந்த கருப்புநிறக் கண்கள்-இரா.கற்பகம்; பக்.104, ரூ.110; நியூ செஞ்சுரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை-600 050, ✆ 044-2635 9906.
ஒரு பெண் மானின் கண்-பஞ்சாபி- மோஹன் பண்டாரி, ஆங்கிலத்தில் ராணா நய்யர், தமிழில்: பென்னேசன்; பக்.216; ரூ.250; சாகித்திய அகாதெமி வெளியீடு, சென்னை-600 018, ✆ 044-2431 1741.
சித்தர்களின் ஓலைச்சுவடி இரகசியம்-யோகா சித்தர் மானோஸ்; பக்.160; ரூ.160; ஸ்ரீசெண்பகா பதிப்பகம், சென்னை-600 017, ✆ 044-2433 1510.
வில்லியம் ஷேக்ஸ்பியர் பன்னிரண்டாவது இரவு-தமிழில்: மோகன ரூபன்; பக்.172; ரூ.170; அபிநயா பிரசுரம், சென்னை-600 017, ✆ 97910 71218.
ஹோமியோபதி என்னும் குணமாக்கும் கலை-டாக்டர். பாண்டியன்; பக்.140; ரூ.200; ஸ்ரீ குரு ராகவன் பப்ளிகேஷன்ஸ், வேலூர்-632 006, ✆ 94873 68339.
காலத்தின் விதை-திலகபாமா, பக்.148; ரூ.160; காவ்யா வெளியீடு, சென்னை-600 024, ✆ 044- 2372 6882.
அயனியூட்டுத் தம்புரான் தோற்றப் பாடல்கள்-அழகுமித்ரன்; பக்.120; ரூ.150; சாய் கம்யூனிகேஷன்ஸ், வேர்க்கிளம்பி, ✆ 93451 89901.
திருவள்ளுவர் திருவுலா-முனைவர் எம்.அல்போன்ஸ்; பக்.112; ரூ.120; புத்தா பப்ளிகேஷன்ஸ், சென்னை-600 008, ✆ 98843 28642.
திருப்புகழில் அருணகிரிநாதரின் இராமாயணச் செய்திகள்!-சுசர்ல. வெங்கடரமணி; பக்.158; ரூ.175; மணிமேகலைப் பிரசுரம், சென்னை-600 017, ✆ 044-2434 2926.
